Người vợ "team trữ đông": Mỗi lần đi chợ đủ cho 10 ngày hết khoảng 2-3 triệu, vừa tiện vừa ngon, lại tiết kiệm chi tiêu cho cả nhà

Trữ đông không phải là sống tạm bợ, mà là sống có kế hoạch

Đó là cách Ngọc Hà (Hà Nội) đi chợ và chi tiêu cho gia đình nhỏ 3 người sống tại Hà Nội. Trong khi nhiều người vẫn còn tranh cãi xoay quanh việc trữ đông thực phẩm, thì với Ngọc Hà, đây lại là một "chân ái" giúp cô chủ động, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo đủ đầy từng bữa ăn cho gia đình.

"Ai nói gì thì nói, mình vẫn là 'fan cứng của team trữ đông'. Mỗi người một quan điểm, có người nói: 'Đồ trữ đông ăn chẳng ra gì' hay 'thịt cá để đông ăn không nổi'..., nhưng mình lại nghĩ khác. Khi bận con mọn, bận công việc, hay đơn giản là muốn ăn đồ ăn sạch hơn, chủ động những bữa cơm nhà mà không phải cuống cuồng đi chợ mỗi ngày... trữ đông thực phẩm để chế biến dần là tiện nhất. Vì rõ ràng, nếu không thực sự thấy lợi ích, thì chẳng ai chọn cách này đâu" - Ngọc Hà chia sẻ.

Gia đình 3 người của Ngọc Hà hiện ăn đủ 3 bữa một ngày. Cứ khoảng 10 - 15 ngày, nhà nội hoặc nhà ngoại ở quê lại gửi lên một thùng đồ ăn, gồm cả thực phẩm nhà tự nuôi trồng lẫn đi chợ quê mua giúp. Kết hợp với việc đi chợ mua thực phẩm cho gia đình, Ngọc Hà chi khoảng 2 - 3 triệu đồng cho một lần đi chợ với lượng thực phẩm đủ cho gia đình dùng trong khoảng 10 ngày. Toàn bộ được sơ chế, chia phần, dán nhãn và xếp ngay ngắn vào ngăn đông của tủ lạnh.

Không chỉ là tiết kiệm thời gian, mà còn là quản lý chi tiêu và chất lượng

Lợi ích đầu tiên mà Ngọc Hà nhận thấy là tiết kiệm thời gian đáng kể. Thay vì mỗi ngày một lần đi chợ, mất thời gian chọn lựa, chen chúc và có khi mua phải thực phẩm không như ý, cô chủ động kế hoạch trong từng bữa ăn. Mỗi lần mở tủ lạnh, mọi thứ đều có sẵn, từ món kho, xào, đến canh rau, tất cả thực phẩm đều được cô rửa sạch, cất vào hộp sẵn, chỉ cần lấy ra, giã đông là có thể chế biến ngay.

Không chỉ vậy, việc trữ đông còn giúp chị kiểm soát chi tiêu. "Mình mà đi chợ mỗi ngày là xác định tiêu hoang luôn. Nhìn thấy mớ rau non, mấy món thịt cá hay hay là lại mua thêm, dù không có trong danh sách ban đầu. Mua lắt nhắt vậy mà cộng lại cũng tốn phết! ".

Ngược lại, khi đã có danh sách rõ ràng, Ngọc Hà chỉ cần đi chợ một lần, mua đủ đồ cần thiết kết hợp với thực phẩm từ quê gửi lên, vừa yên tâm về chất lượng, vừa không sợ lãng phí. Cả nhà ăn 3 bữa một ngày, mỗi lần đi chợ là mua luôn thực phẩm cho 10 ngày.

Một điểm cộng lớn nữa, theo Ngọc Hà, là việc trữ đông giúp cô tự tay kiểm soát toàn bộ quá trình sơ chế. "Tự mình làm thì biết đồ sạch tới đâu, rửa kỹ cỡ nào, tẩm ướp ra sao. Khi nấu lên, không hề kém cạnh đồ tươi mới đâu nhé!".

Ngọc Hà cũng cất giữ những chiếc hộp đựng thực phẩm rất cẩn thận. Mỗi lần dùng xong cô đều rửa sạch để khô ráo sau đó mới cất vào tủ. Cô cùng dành 1 ngăn tủ riêng để cất giữ lắp hộp để tránh bị mất.

Luôn có cảm giác đủ đầy khi mở ngăn đông tủ lạnh

"Mỗi lần mở tủ lạnh ra, nhìn nguyên cái 'gia tài' nhỏ xếp gọn gàng trong ngăn đông là mình thấy an tâm cực kỳ. Nhất là những hôm có khách ghé đột xuất, mình vẫn có thể chuẩn bị bữa ăn nhanh gọn mà không phải tất bật đi chợ" - Ngọc Hà chia sẻ.

Không phải lúc nào cô cũng sẵn có thời gian hay tâm trạng để nấu nướng cầu kỳ, nhưng nhờ có sẵn nguyên liệu, Ngọc Hà có thể xoay xở linh hoạt theo hoàn cảnh từ mâm cơm thường ngày đến bữa ăn cuối tuần, hay những hôm gia đình có khác ghé chơi bất ngờ.

Thực phẩm trữ đông hay đồ tươi sống: Không phải đúng hay sai, chỉ là phù hợp với mỗi người

Gia đình nhỏ của Ngọc Hà.

Trước nhiều ý kiến khác nhau về thực phẩm tươi sống hay trữ đông để chế biến dần, Ngọc Hà cũng nói nên quan điểm của mình. "Không có đúng hay sai. Có người thích trữ đông, có người thích đi chợ mỗi ngày, quan trọng là phù hợp với lối sống, quỹ thời gian, và mục tiêu của mỗi gia đình. Với mình, một người mẹ bận rộn và muốn chủ động trong mọi bữa cơm nhà, trữ đông là một giải pháp không thể thiếu".

Mỗi lần Ngọc Hà chia sẻ cách trữ đông thực phẩm là mọi người vào bình luận rất rôm rả. Nhiều người cũng chia sẻ cách trữ đông đang áp dụng, có người còn hỏi kinh nghiệm từ Ngọc Hà để giữ được thực phẩm tươi ngon mà không mất thời gian dã đông...

- "Mình thích cách bạn thấy lá chuối để ngăn khúc cá quá!".

- "Đồng quan điểm trữ đông, 2 tuần bỏ ra 1 ngày đi chợ, sơ chế, chia khẩu phần, chủ động tăng giảm người và thời gian, cái thích nhất là mở tủ lạnh ra ngắm và an tâm, mình còn trữ cả đồ khô và gia vị cho 1 tháng mua 1 lần rất tiện".

- "Ủng hộ team đồ sạch trữ đông. Và trữ đông bằng phương pháp hút chân không là an toàn nhất (vừa đảm bảo vừa phòng khi mất điện sẽ giữ lâu hơn)".

- "Nhà mình cũng team trữ đông, rất tiện, mình mua được đồ tươi ngon thì cấp đông xong ăn vẫn ngon mà".

Ảnh: NVCC