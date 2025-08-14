5 đôi giày cao gót huyền thoại thập niên 90 "gây bão" làng mẫu, bất ngờ trở thành hot trend Hè 2025

Retro chưa bao giờ lỗi mốt, nhất là khi nó gắn liền với "thời hoàng kim" của những siêu mẫu từng thống trị sàn diễn. Mùa Xuân/Hè 2025, những đôi cao gót mang đậm tinh thần thập niên 90 đang quay trở lại mạnh mẽ, từ thảm đỏ, street style đến các sàn runway danh giá.

Tinh giản, thanh lịch nhưng đầy uy lực, đó chính là sức hút của những thiết kế cao gót thời kỳ này. Ngoài những mẫu cổ điển quen thuộc, nhiều đôi giày huyền thoại như Chanel hai tông màu, Miu Miu mũi vuông, Prada Mary Jane… cũng được làm mới theo hơi thở hiện đại, vừa tôn vinh nét hoài cổ, vừa khơi gợi hình ảnh rực rỡ của thời đại siêu mẫu.

Tại các tuần lễ thời trang Xuân/Hè 2025, từ Ferragamo với mẫu cao gót gót chữ F ngược, Saint Laurent với giày cao gót đế xuồng, đến Gucci với đôi loafer kinh điển… tất cả đều chứng minh: giày cao gót thập niên 90 chưa bao giờ "hạ nhiệt". Chúng có thể kết hợp linh hoạt với suit, quần jeans retro hay mini skirt, giúp hoàn thiện phong cách đầy cuốn hút.

Dưới đây là 5 đôi giày cao gót kinh điển của thập niên 90 đang "làm mưa làm gió" Hè 2025:

1. Giày cao gót hai tông màu

Ra mắt từ BST Xuân 1992 của Chanel khi siêu mẫu Linda Evangelista mở màn với đôi giày đen, trắng huyền thoại, mẫu hai tông màu này nhanh chóng trở thành biểu tượng của nhà mốt. Với mũi nhọn, dáng tam giác thanh thoát, đôi giày này có thể kết hợp cùng váy liền, quần tây may đo, váy midi hay cả jeans với blazer tweed, mang lại phong thái tự tin và cá tính.

Nơi mua: SAPPUN OFFICIAL

2. Giày cao gót Mary Jane mũi nhọn

Không còn là kiểu Mary Jane "ngây thơ" gợi nhớ thời đi học, Prada đã biến tấu thành phiên bản mũi nhọn sang trọng với dáng gần giống gót xuồng. Siêu mẫu Christy Turlington từng diện đôi này trên sàn diễn Prada Xuân/Hè 1994, và đến nay vẫn là món đồ nhiều tín đồ thời trang khao khát. Mary Jane mũi nhọn cực hợp với đầm coat dress, váy sơ mi hoặc váy midi, vừa tinh tế khi đi làm vừa nổi bật khi hẹn hò.

Nơi mua: J Z Z L

3. Loafer cao gót màu sắc

Gucci đã "hồi sinh" mẫu loafer Ancora đỏ trứ danh của thập niên 90 từng xuất hiện trên sàn Thu 1995 cùng Helena Christensen, với thiết kế mũi vuông, khóa kim loại vàng, gót thô và tông đỏ biểu tượng. Phiên bản mới thêm phần đế dày, hợp gu giới trẻ, dễ phối cùng mini dress, quần short siêu ngắn, quần loe hay chân váy ngắn, đem lại nét retro quyến rũ.

Nơi mua: Lamuse

4. Mule cao gót hở mũi (Peep-toe Mule)

Biểu tượng của sự tối giản và quyến rũ, peep-toe mule từng là đôi giày "ruột" của Kate Moss, Cindy Crawford… Mẫu mule đen hở mũi có thể kết hợp với váy midi xếp ly như trên sàn Marc Jacobs hoặc bộ suit váy satin, mang lại vẻ sang trọng mà không phô trương.

5. Giày cao gót mũi vuông

Mang hơi hướng trung tính, giày cao gót mũi vuông tạo ấn tượng sắc sảo, hiện đại. Là "con cưng" của Miu Miu, Prada, Alexander McQueen trong thập niên 90, nay được Kendall Jenner, Rosalía, Daisy Edgar-Jones… lăng xê mạnh mẽ. Dễ phối với quần tây, váy midi hay jeans, đôi giày này vừa toát lên vẻ retro vừa rất hợp xu hướng.