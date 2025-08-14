Cách rửa nho khiến trứng sâu trôi sạch, thuốc trừ sâu bay biến như chưa từng tồn tại

Nho mọng nước, vị ngọt thanh pha chút chua dịu, lại thoang thoảng hương thơm đặc trưng, cực kỳ hợp để ăn trong những ngày nóng nực. Không những giúp giải khát, nho còn chứa nhiều vitamin và anthocyanin hỗ trợ làm đẹp da, chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi tia UV. Tuy nhiên, nho cũng là loại trái cây rất dễ bị sâu bệnh nên để đảm bảo năng suất, người trồng thường phải sử dụng thuốc trừ sâu. Vì vậy, nếu không biết cách rửa đúng, bạn có thể vô tình đưa dư lượng thuốc trừ sâu, trứng côn trùng hoặc bụi bẩn vào cơ thể, từ đó rất dễ gây đau bụng hoặc ngộ độc nhẹ. Vậy rửa nho như thế nào mới sạch?

Sai lầm phổ biến: Rửa cả chùm dưới vòi nước

Nhiều người mua nho về cứ để nguyên cả chùm rồi rửa dưới vòi nước chảy. Cách làm này tuy tiện lợi nhưng thực chất chỉ rửa được phần ngoài của vỏ. Những chỗ nho nằm sát nhau, đặc biệt là cuống nho hay khe kẽ, gần như không được làm sạch. Chính nhưng nơi này mới là "vùng nguy hiểm" dễ bám bụi bẩn và thuốc trừ sâu nhất.

Cách rửa nho đúng và sạch nhất là:

Bước 1: Cắt nho bằng kéo, không nên bứt tay

Trước hết, bạn nên dùng kéo cắt từng quả nho ra khỏi chùm và lưu ý cắt sao cho vẫn giữ lại một chút cuống trên từng quả. Việc dùng tay bứt dễ làm rách phần cuống, từ đó tạo ra vết hở khiến vi khuẩn, hóa chất dễ ngấm vào thịt quả, nhất là khi chưa rửa sạch.

Bước 2: Rửa sơ bằng nước sạch

Sau khi đã cắt từng quả riêng lẻ, bạn cho nho vào rổ và xả nước sạch để loại bỏ lớp bụi và cát bám bên ngoài.

Bước 3: Ngâm nho trong nước vo gạo + baking soda

Chuẩn bị một chạu lớn, cho nho vào rồi đổ nước vo gạo (nước đầu tiên là tốt nhất) vào ngập mặt nho. Nước vo gạo có tính kiềm nhẹ, giúp trung hòa phần nào lượng hóa chất còn sót lại, đồng thời làm mềm và rã những tạp chất bám ngoài vỏ.

Sau đó, bạn thêm khoảng 1 thìa cà phê baking soda vào. Đây là nguyên liệu có tác dụng làm sạch và giúp hòa tan các hợp chất gốc dầu trong thuốc trừ sâu, tăng hiệu quả làm sạch quả nho.

Bước 4: Khuấy đều rồi ngâm khoảng 5 phút

Dùng tay (hoặc muỗng lớn) khuấy nhẹ nho theo chiều kim đồng hồ để baking soda tan đều. Để nguyên trong vòng 5 phút, bạn sẽ thấy nước bắt đầu chuyển màu đục, kèm theo lớp bọt hoặc mảng bẩn nổi lên. Lưu ý là không nên ngâm quá lâu vì nho rất dễ bị mềm nhũn và mất vị.

Bước 5: Rửa lại bằng nước sạch nhiều lần

Sau khi ngâm đủ thời gian, bạn đổ nước bẩn đi rồi xả lại với nước sạch từ 2 - 3 lần để loại bỏ hoàn toàn lượng bọt và tạp chất còn bám. Lúc này, nho đã sạch bong, bóng loáng, ăn cả vỏ cũng yên tâm.

Hiểu lầm phổ biến: Lớp phấn trắng là bẩn?

Nhiều người thấy trên vỏ nho có lớp màng trắng đục như phấn và nghĩ đó là bụi bẩn hoặc dư chất hóa học. Nhưng thực ra, đây là lớp phấn nho tự nhiên, một lớp màng bảo vệ do quả nho tự tiết ra, giúp hạn chế mất nước và chống nấm mốc.

Lớp này hoàn toàn không độc, không cần phải rửa sạch trơn mới được ăn. Nếu thấy vẫn còn thì bạn cứ yên tâm mà thưởng thức nhé.

Nguồn: Sohu