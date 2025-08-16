Brand của Lương Thuỳ Linh “khổ nhất Việt Nam”: 3 tiếng livestream toàn bình luận chê tơi tả, không 1 lời khen

Kể từ khi ra mắt, thương hiệu thời trang Lumie Concepts của Hoa hậu Lương Thùy Linh liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng từ thiết kế, đường may, chất liệu cho tới khâu đóng gói đều thiếu sự chỉn chu, chưa xứng tầm với mức giá mà thương hiệu định vị ở phân khúc cao cấp. Những ý kiến trái chiều xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, gần như lần nào Lumie Concepts tung sản phẩm cũng kéo theo những đợt bàn tán rôm rả.

Mới đây, trong buổi livestream bán hàng trên TikTok cá nhân, Lumie Concepts tiếp tục nhận được đông đảo sự quan tâm của dân tình, thu hút hàng nghìn lượt xem. Thế nhưng, thay vì bàn chuyện chốt đơn và mua sắm, phần bình luận của phiên live lại tràn ngập những lời chê bai về mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm. Suốt gần 3 tiếng đồng hồ, khung chat dồn dập các ý kiến đánh giá, khiến phiên phát sóng trở thành tâm điểm bàn tán không phải vì doanh số, mà bởi loạt phản ứng "khen ít, chê nhiều" từ netizen.

Livestream của Lumie Concepts thu hút hàng nghìn lượt xem, nhưng bình luận của netizen thì chê nhiều hơn khen



Từ phom váy bị chê sến, chất liệu "phèn" cho đến giá thành cao, netizen thậm chí còn đòi "giải cứu" cả dàn người mẫu livestream. Dù nhiều thiết kế được giảm giá hời trong phiên live, phần đông khán giả vẫn bỏ qua chương trình khuyến mãi, chỉ mải miết dồn "gạch đá" vào sản phẩm. Ngay cả khi đã sale, các thiết kế vẫn bị gắn mác đắt và... xấu. Có ý kiến thẳng thắn cho rằng: "Một người chê xấu thì bình thường, ai cũng chê thì xấu thật".

Phiên livestream bất ổn nhất gọi tên Lumie Concepts

Ra mắt từ đầu tháng 8, có thể thấy các thiết kế váy áo của Lumie Concepts đến nay vẫn chưa thỏa mãn số đông người tiêu dùng. Giá các item dao động từ 1 đến 2,6 triệu đồng, khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm về kiểu dáng, hoạ tiết và chất liệu. Một số mẫu váy còn bị chê là không tôn dáng, mặc lên dễ lộ khuyết điểm ở eo và bắp tay. Dù vấp phải không ít tranh cãi, nhiều sản phẩm của Lumie Concepts vẫn cháy hàng và liên tục được restock.