8 món đồ dùng tốt đến mức nghi ngờ nhân sinh, mua xong chỉ muốn khoe khắp thiên hạ

Bạn đừng vội nghĩ phải đập đi xây lại thì mới có cảm giác tươi mới trong chính căn nhà của mình. Chỉ với vài món đồ nhỏ nhưng có gu, một không gian đã quen thuộc cũng có thể được làm mới để tăng điểm nhấn và tràn đầy cảm hứng sống. Dưới đây là 8 món đồ decor đơn giản nhưng siêu hiệu quả được gợi ý để giúp căn nhà cũ bỗng trở nên xinh xắn, ấm cúng, có gu hơn hẳn.

1. Đèn phản quang disco

Căn nhà của sẽ được đón nắng nhiều và lung linh hơn hẳn nếu như có một chiếc treo trần đèn nhỏ có khả năng khúc xạ ánh sáng mặt trời, thường được gọi là sun catcher. Mỗi buổi sáng hay lúc hoàng hôn, khi ánh sáng chiếu vào là căn phòng lại được khoác lên lớp filter cực kỳ thư giãn. Những vệt sáng xinh xắn in lên tường, chạm đến từng ngóc ngách từ phòng ngủ đến phòng khách tạo hiệu ứng thị giác siêu chill như trong quán pub nhỏ.

Gợi ý nơi mua: colorlife2.vn

2. Tủ lạnh mini đựng mỹ phẩm

Nếu bạn hay để mỹ phẩm lung tung trên bàn hoặc từng tiếc hùi hụi khi lọ serum yêu thích hỏng vì nhiệt độ thì nên cân nhắc một chiếc tủ lạnh mini chuyên dụng cho mỹ phẩm. Thiết kế của em này nhỏ gọn, đẹp như món decor, lại có thể tùy chỉnh nhiệt độ tùy sản phẩm. Từ son, kem mắt, mặt nạ… đều được bảo quản đúng chuẩn, nhìn gọn gàng và có gu hơn hẳn. Một điểm cộng lớn là máy chạy rất êm, không ảnh hưởng đến giấc ngủ nếu đặt gần giường.

Gợi ý nơi mua: FreeShip công nghệ

3. Hộp đựng xà phòng hình trái chuối

Ai bảo món đồ trong nhà tắm không thể cute? Một chiếc hộp đựng xà phòng hình quả chuối với tone vàng xanh nổi bật không chỉ tăng mood mỗi lần rửa tay mà còn giữ xà phòng khô ráo, sạch sẽ nhờ thiết kế thông minh có rãnh thoát nước. Đây chỉ là chi tiết nhỏ nhưng đủ làm sáng cả bồn rửa mặt và mang lại cảm giác vào nhà là được chữa lành.

Gợi ý nơi mua: fitowfree.vn

4. Tiểu cảnh mini đặt trong hốc tủ trang trí

Nếu nhà bạn có khoảng hở ở tủ giày hoặc kệ tường mà chưa biết làm gì thì thử đặt một tiểu cảnh mini trong lồng kính. Chỉ cần 100k - 200k là đã có một góc decor khiến ai cũng ấn tượng mỗi khi đến nhà. Không cần chăm bón như cây thật, loại cây giả cao cấp và hộp kính chống bụi sẽ giúp góc nhà luôn xanh mát, dễ chịu và trông gọn gàng hơn.

Gợi ý nơi mua: An Nhiên_Decor

5. Biển số nhà có đèn cảm biến

Một chi tiết ít ai để ý nhưng tạo điểm nhấn bất ngờ chính là biển số nhà có đèn LED cảm biến. Mỗi khi bạn về đến cửa, biển sẽ tự động phát sáng, vừa tiện lại vừa có cảm giác có người đón về nhà.

Đa phần các mẫu đều có thêm móc treo bên dưới để treo ô, túi hoặc nhận hàng online. Tôi đánh giá đây là một trong những món đồ nhỏ nhưng đầy tinh tế và thực dụng nhất mà vợ tôi đã sắm.

Gợi ý nơi mua: ShopBabylonMica

6. Ghế thay giày hình hoạt họa

Không chỉ dễ thương, chiếc ghế thay giày hình thú có thêm ngăn kéo chứa đồ chính là item vừa đủ độc lạ vừa đủ tiện nghi. Bạn có thể cất những đôi dép đi trong nhà ở dưới, để giày ra ngoài ở tầng trên sao cho tránh lộn xộn mà vẫn rất chill. Em này còn có ưu điểm là thiết kế chắc chắn, ngồi thoải mái và có thể biến thành điểm check-in mỗi khi có khách đến chơi.

Gợi ý nơi mua: Shopee

7. Bộ hộp đựng thực phẩm đồng bộ

Nếu muốn căn bếp nhìn sang, gọn và sạch sẽ thì việc đầu tư một bộ hộp đựng thực phẩm đồng màu, đồng kiểu là điều nên làm sớm. Các loại hạt, đồ khô, bánh kẹo… khi được cất trong hộp trong suốt sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý đồ ăn, không bị lãng phí, lại còn dễ decor tủ bếp. Nhiều mẫu còn có thể chịu được nhiệt độ thấp trong tủ lạnh mà không bị bám mùi nữa đấy.

Gợi ý nơi mua: Inochi Việt Nam Mall

8. Máy xông tinh dầu

Đây đúng là vị cứu tinh của những tâm hồn mệt mỏi. Căn phòng nếu có mùi thơm dễ chịu thì mọi thứ dường như đều trở nên dễ chịu theo. Một chiếc máy xông tinh dầu nhỏ xinh đặt ở đầu giường, nhỏ giọt vài giọt tinh dầu trước khi ngủ là bạn đã có một giấc ngủ ngon, thoải mái và không bị bí mùi như dùng sáp thơm thông thường.

Nhiều mẫu hiện nay còn có đèn ngủ tích hợp, đủ khiến không gian phòng ngủ thêm chill và thơm tho hơn rất nhiều.

Nơi mua: Babyboom Brand Store

Nguồn: post.smzdm