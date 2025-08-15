Hà Tăng khoe ảnh ông xã lọ mọ bên con, hóa ra quý tử cũng dùng món đồ chơi này

Mới đây, Hà Tăng khoe ảnh ông xã Louis Nguyễn đang lọ mọ lắp ráp đồ chơi cho 2 cậu con trai. Bé Richard (gọi là Riki, sinh năm 2015) và Mason (sinh năm 2021) cũng đứng quây quần xung quanh xem bố ra tay lắp ráp. Khoảnh khắc vừa thể hiện tình cảm gia đình thắm thiết nhà Hà Tăng vừa khiến dân tình tò mò, không biết món đồ chơi gì mà lại khiến ông xã của cô chăm chú tới vậy.

Được biết, dành cho bé Riki là chiếc bàn chơi nước được yêu nhất dành cho trẻ nhỏ, mang đến không gian vui chơi ngoài trời cực kỳ sống động và giàu tính tương tác. Sản phẩm thiết kế theo hình dáng một con tàu cướp biển với đầy đủ cột buồm, bánh lái, pháo nước, và nhiều phụ kiện kèm theo, sản phẩm kích thích trí tưởng tượng và khả năng nhập vai phong phú của trẻ. Trẻ có thể hóa thân thành những thủy thủ nhí, chèo thuyền, đổ nước, quay bánh lái hay bắn nước để bảo vệ "tàu" khỏi kẻ địch - tất cả mang đến cảm giác phiêu lưu như đang lênh đênh trên đại dương thật sự.

Không chỉ hấp dẫn về hình thức, bàn chơi nước này còn hỗ trợ phát triển vận động tinh, sự khéo léo và khả năng phối hợp tay – mắt. Với các hoạt động như quay bánh xe nước, bơm nước, múc nước bằng xô hoặc điều khiển pháo nước, trẻ sẽ luyện tập cách kiểm soát lực tay, học cách tương tác và giải quyết vấn đề trong lúc chơi. Được làm từ nhựa cao cấp, chắc chắn và an toàn, sản phẩm phù hợp cho bé từ 2 tuổi trở lên. Đây là món đồ chơi lý tưởng cho các buổi vui chơi ngoài trời trong mùa hè, giúp bé vận động nhiều hơn và rời xa các thiết bị điện tử một cách tự nhiên. Sản phẩm có giá khoảng 1 triệu đồng.

Nơi mua gợi ý: Zhangmiao

Còn dành cho bé Mason là chiếc xe 3 bánh phù hợp với lứa tuổi. Sản phẩm được thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé từ 2-5 tuổi. Với tông màu xanh lá nổi bật kết hợp đen khỏe khoắn, sản phẩm mang lại cảm giác năng động và thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thiết kế ba bánh giúp xe giữ được độ cân bằng cao, phù hợp cho các bé mới tập làm quen với phương tiện có bánh xe. Phần yên xe được làm bằng nhựa chắc chắn, có lỗ thông khí và bề mặt chống trượt giúp bé ngồi thoải mái, an toàn hơn khi chơi.

Xe có ghi đông vừa tay, tay cầm bọc cao su chống trượt và đi kèm một ngăn đựng nhỏ phía trước để bé có thể mang theo đồ chơi hay chai nước khi ra ngoài. Bánh xe lớn được làm từ chất liệu nhựa cứng có độ bám tốt, đảm bảo khả năng di chuyển êm ái trên nhiều bề mặt như sân bê tông, vỉa hè hay công viên. Bàn đạp phía trước kết hợp với cơ chế chuyển động mượt mà hỗ trợ bé luyện tập kỹ năng phối hợp tay - chân, tăng khả năng vận động và rèn luyện sự tự lập từ sớm. Đây là món đồ chơi ngoài trời lý tưởng giúp bé vận động nhiều hơn, rời xa màn hình và phát triển thể chất toàn diện qua từng chuyến đạp xe vui vẻ.

Nơi mua gợi ý: Siêu thị bỉm sữa

Khoảnh khắc Louis Nguyễn lọ mọ lắp đồ chơi cho 2 con không chỉ hé lộ về những món đồ chơi của 2 cậu quý tử, mà còn cho thấy tình cảm gia đình thân thiết nhà Hà Tăng.