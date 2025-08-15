Người xưa nói "âm thịnh dương suy" - Cứ nhìn 4 cây trong nhà là biết vận may đang tụt dốc thê thảm

Nhiều người tin rằng việc trưng cây xanh trong nhà sẽ mang lại sinh khí, giúp môi trường sống thêm tươi mới và tài lộc hanh thông. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy âm thịnh – dương suy, có những loại cây dù đẹp mắt cũng có thể khiến ngôi nhà ẩm u tối tăm, đẩy tài vận đi xuống. Dưới đây là 4 loại cây cần tránh đặt trong nhà kẻo giỗ rủi, hao tài:

1. Cây liễu – cây của chia ly, u buồn

Cây liễu cành lá mảnh, rủ xuống rất thơ mộng, nhưng lại là điềm báo cho chia ly, buồn bã. Tên “liễu” đồng âm với chữ “ly” (chia ly), hàm ý không tốt cho hôn nhân, gia đình. Chưa kể, rễ liễu lan rộng có thể làm hư đường ống nước, gây bất ổn nền móng nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc trong gia đình.

2. Cây hòe – bóng râm lành ít, dữ nhiều

Cây hòe có tán rộng và che mất ánh sáng, khiến dương khí trong nhà giảm sút. Chưa kể, theo quan niệm dân gian, cây này gắn với “ma” do tên gọi gần giống âm Hán. Đặt hòe ở sân nhỏ, đặc biệt gần cửa chính, có thể tạo cảm giác nặng nề, bất an, giảm vận khí.3. Cây bách – vượng âm như ở nghĩa trang

Mặc dù cây bách tượng trưng cho sự trường tồn, cao thượng, nhưng loài cây này thường được trồng quanh đền chùa, nghĩa trang. Do đó, nếu trồng ở sân hoặc ban công, nó có thể mang vào nhà quá nhiều năng lượng âm, khiến may mắn và hạnh phúc giảm sút.

4. Cây dâu tằm – mang điềm tang tóc, u ám

Cây dâu tằm dày lá, che kín ánh sáng. Phong thủy tránh dùng cây này trong nhà bởi âm Hán “dâu” gần giống “tang” (tang tóc), báo hiệu xui xẻo. Đặc biệt không nên trồng gần cửa hoặc nơi sinh hoạt chính, dù về mặt thực tiễn nó có thể xua côn trùng.



Thay thế bằng cây nào mới cát lành?

Để cân bằng phong thủy và giữ sinh khí, nên chọn những cây:

Kim tiền, trầu bà, lan ý, ngọc ngân, lưỡi hổ: Mang biểu tượng tài lộc, may mắn, dễ chăm sóc.

Các cây có lá tròn, xanh mát, giúp tăng dương khí, tạo không gian sống trong lành.

Đặt cây ở vị trí sáng sủa, thoáng khí, không đặt gần phòng ngủ hoặc trong nhà tắm.

Mẹo phong thủy nhỏ để khí lành chảy vào nhà

Tạo góc cây ánh sáng – Ánh nắng xuyên qua lá giúp không khí lưu thông, dương khí mạnh.

Giữ vệ sinh quanh gốc – Lá rụng tránh tích tụ tạo âm khí.

Không để cây quá sát cửa chính – Như vậy sẽ chắn hết đường tài khí vào.

Thỉnh thoảng nói chuyện với cây – Đây là cách “tạo kết nối”, giúp không gian thêm sinh động, tích cực.