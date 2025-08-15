Bật nắp LIPOVITAN, đón vàng mừng đại lễ

Hoạt động lần này mang thông điệp tôn vinh sự bền bỉ, kiên định của người lao động Việt – những người thầm lặng giữ nghề, vượt khó và luôn vững vàng trước thử thách.

Nước tăng lực LIPOVITAN: Bền sức giữ nghề, vững vàng tiến bước

Chuỗi nội dung "Bền sức vững nghề" đăng tải trên kênh Youtube của nhãn hàng LIPOVITAN (Ảnh: LIPOVITAN).

Mỗi thước phim, mỗi khung hình trong chuỗi nội dung "Bền sức vững nghề" đã tái hiện chân thực hành trình mưu sinh từ biển khơi mênh mông đến đồng ruộng nắng gắt. Không dừng lại ở việc ghi lại những thử thách khắc nghiệt từ môi trường làm việc, các thước phim cho thấy cách nước tăng lực LIPOVITAN tiếp sức thầm lặng, hỗ trợ duy trì nguồn năng lượng bền bỉ để họ vững vàng giữ nghề. Đây là một hành trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì để vượt qua mọi áp lực từ thời tiết thất thường, tiếng ồn đô thị đến guồng quay tất bật của cuộc sống.

Năng lượng vàng tiếp ngọn lửa nghề

Tiếp nối dấu ấn từ chương trình "Bật Nắp Trúng Vàng" tháng 05/2025, LIPOVITAN tiếp tục triển khai hoạt động khuyến mại nhân dịp đại lễ 2/9 trên toàn quốc, là một phần của hành trình bền bỉ tiếp sức cho người lao động. Họ là những con người vẫn lặng lẽ giữ nhịp sống xã hội vận hành, mỗi ngày đối mặt với guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống bận rộn.

Sản phẩm Nước tăng lực LIPOVITAN Mật Ong 250ml (Ảnh: LIPOVITAN).

Sản phẩm nước tăng lực LIPOVITAN Mật Ong với công thức chứa Taurine, vitamin nhóm B và mật ong tự nhiên, khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn của mỗi người dân lao động. Mỗi lon nước tiếp thêm sức cho người lao động bám nghề, đây cũng là cách để LIPOVITAN đồng hành âm thầm vững vàng cùng họ qua từng ca làm việc.

Bật Nắp Trúng Vàng – Bật một lần, chạm ngàn may mắn

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động "Bật Nắp Trúng Vàng" do LIPOVITAN – Taisho Việt Nam triển khai mang đến 1.230 giải thưởng nhẫn vàng SBJ cho người tiêu dùng may mắn trên khắp cả nước.

Chương trình khuyến mại "Bật Nắp Trúng Vàng" chào mừng Lễ Quốc Khánh 02/09 mang đến 1.230 giải thưởng nhẫn vàng SBJ (Ảnh: LIPOVITAN).

Từ ngày 15/08/2025 đến hết ngày 15/11/2025, khi mua sản phẩm nước tăng lực LIPOVITAN Mật Ong 250ml phiên bản khuyến mại tại bất kỳ cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc, khách hàng sẽ có cơ hội trúng ngẫu nhiên các giải thưởng vô cùng hấp dẫn:

30 giải Nhất: Mỗi giải là 1 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ.

200 giải Nhì: Mỗi giải là 0,5 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ.

1.000 giải Ba: Mỗi giải là 0,3 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ.

Chương trình là lời tri ân mà LIPOVITAN gửi đến người tiêu dùng Việt.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi được cập nhật minh bạch trên website chính thức lipovitan.vn , fanpage Facebook Nước Tăng Lực Lipovitan hoặc liên hệ qua hotline 1900 571 579. Đừng bỏ lỡ cơ hội bật nắp là trúng – cùng 123 LIPO, tiếp sức cho mỗi ngày làm việc bùng nổ!