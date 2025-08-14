Căn hộ siêu nhỏ chỉ 14m², giá thuê 23 triệu đồng/tháng: Bên trong khiến ai cũng bất ngờ

Ngôi nhà nhỏ nhưng “đủ đầy” giữa Hồng Kông, Trung Quốc

Ở các thành phố lớn, việc sở hữu hoặc thuê nhà là áp lực không nhỏ, đặc biệt khi giá bất động sản tăng cao từng năm. Nhiều bạn trẻ chọn giải pháp sống trong các căn hộ diện tích nhỏ để giảm gánh nặng tài chính, miễn là vẫn đảm bảo tiện nghi và chất lượng sống.

Blogger @Emily - một cô gái trẻ sống tại Hồng Kông - đã gây chú ý khi chia sẻ không gian sống của mình: diện tích chưa tới 14m² nhưng có phòng ngủ, phòng khách, bếp riêng và phòng tắm tách biệt. Nhiều người bình luận: “Đẹp quá, tôi cũng muốn dọn vào ở ngay!”.

Hành trình tìm nhà: 1 tuần xem 70 - 80 căn

Emily chia sẻ, cô từ chối thỏa hiệp với những căn hộ cũ, tối và bừa bộn. Cô mất một tuần để xem khoảng 70-80 căn trước khi tìm được nơi ưng ý. Ưu điểm lớn nhất: chỉ mất 20 phút đi bộ tới công ty, không phải chen chúc tàu điện hay xe buýt mỗi sáng.

Giá thuê khoảng 7.000 HKD (khoảng 23 triệu đồng)/tháng (chưa gồm điện nước) - không hề rẻ so với diện tích, nhưng bù lại nhà sáng sủa, thông gió tốt, ban ngày không cần bật đèn, và đặc biệt là có phòng tắm riêng - điều hiếm thấy ở nhiều căn hộ nhỏ tại Hồng Kông.

Bí quyết tối ưu từng góc nhỏ

Lối vào gọn gàng

- Móc treo gắn thẳng vào mặt trong cửa ra vào để treo chìa khóa, túi, áo khoác.

- Chỉ giữ 2-3 đôi giày cơ bản, đặt gọn góc cửa. Khi mở cửa sẽ không thấy lộn xộn.

Bàn ăn gấp

- Bàn và ghế gấp đặt ngay lối vào, mở ra khi cần, đủ chỗ cho 4 người.

- Sau bữa ăn gấp gọn, không chiếm diện tích di chuyển.

Bếp mở - tiết kiệm không gian

- Máy giặt đặt cạnh bồn rửa, dùng chung hệ thống thoát nước, tận dụng “góc chết”.

- Chọn máy giặt kèm sấy để tránh phải phơi ngoài hành lang chung.

- Bếp chia hai khu: bên trái rửa, bên phải nấu (bếp từ vì không dùng lửa trần).

- Móc treo nồi, chảo trên tường để trống mặt bếp.

Phòng tắm sáng và sạch

Thiết kế tách khô - ướt bằng kính trong suốt, không gian tuy nhỏ nhưng thoáng.

Đèn trần kết hợp dải LED ở tủ gương giúp phòng tắm sáng, dễ chịu.

Tận dụng tường khu tắm để gắn kệ, đựng sữa tắm, dầu gội.

Tủ gương và chậu rửa có ngăn chứa đồ, giải phóng mặt bàn.

Hành lang chữ L - phân tách không gian

Một hành lang nhỏ hình chữ L, sàn cao hơn 10cm, giúp phân chia phòng khách, phòng ngủ và góc làm việc mà không chắn sáng.

- Phòng làm việc/khách: bàn gỗ áp tường, ghế sofa không chân. Vừa làm việc, vừa tiếp khách.

- Giá sách: cả bức tường chứa sách, đồ trang trí.

Emily cho biết: “Tôi thích ở nhà, và nhờ cách bài trí này, cả ngày ở trong căn hộ nhỏ vẫn thấy thoải mái”.

Phòng ngủ và “kho” dưới gầm giường

Thay vì giường bục đắt đỏ, Emily chọn giường chân cao 50-60cm, tạo khoảng trống đủ chui vào.

Dưới gầm giường, cô đặt 2 thùng nhựa lớn để đựng quần áo trái mùa, chăn gối và đồ dùng. Bộ ga gối được chọn tông màu ấm, giúp không gian nghỉ ngơi dễ chịu.

Kết luận

Ngôi nhà chưa tới 14m² của Emily là minh chứng rõ ràng: diện tích không quyết định chất lượng sống. Quan trọng là cách tổ chức không gian, chọn nội thất thông minh và giữ mọi thứ gọn gàng.

Trong bối cảnh giá nhà đất và chi phí thuê ở Hồng Kông luôn thuộc hàng cao nhất thế giới, những căn hộ nhỏ như thế này không chỉ giảm gánh nặng tài chính, mà còn khuyến khích lối sống tối giản, tận hưởng từng mét vuông một cách hiệu quả.