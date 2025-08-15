"Cắm chốt" xem diễu binh, diễu hành 2/9: Người dân mách nhau mua 5 món đồ, thứ cuối cùng không ai ngờ được

Sắp tới, Hà Nội sẽ rộn ràng hơn bao giờ hết với lễ diễu binh, diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí hào hùng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái, dễ chịu cho chính mình và người thân, bạn nhất định phải chuẩn bị kỹ. Ngoài những "must-have item" như quần áo, phụ kiện yêu nước thì dưới đây là 5 món đồ cứu nguy đã được những người có kinh nghiệm đi xem diễu binh truyền lại, đảm bảo đu "concert Quốc gia" không chỉ vui mà còn khỏe.

1. Quạt

Trời tháng 9 Hà Nội siêu nắng gắt nên bạn sẽ cảm ơn bản thân vì đã mang theo quạt tay hoặc quạt mini sạc USB. Giữa đám đông, gió trời gần như biến mất, một chiếc quạt nhỏ có thể giúp bạn tỉnh táo chờ tới khoảnh khắc đoàn xe tăng hay phi đội bay ngang qua. Bạn V. - một người có kinh nghiệm còn cẩn thận dặn trên TikTok: "Nhất định phải là quạt công suất lớn. Mấy loại cầm tay quạt không ăn thua, cầm cho có chứ không mát nổi, lại còn vướng tay khi phải chụp ảnh".



2. Ghế

Diễu binh không phải sự kiện diễn ra trong vài phút mà thường kéo dài hàng tiếng, đặc biệt là phần chờ đợi trước khi đoàn chính thức xuất hiện nên hãy nghĩ đến đôi chân của mình. Một chiếc ghế gấp sẽ giúp bạn có chỗ nghỉ khi chờ đợi. Nên ưu tiên loại ghế xếp có thể gấp gọn bỏ túi để tránh vướng víu khi di chuyển. Kiểu gì những người xung quanh cũng sẽ nhìn bạn với đôi mắt ghen tị.





3. Mũ, kính râm

Mũ và kính râm là "bộ đôi quyền lực" bạn không thể bỏ qua. Chúng không chỉ bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mà còn giúp ảnh selfie trông nghệ hơn. Đi kèm với đó, đừng quên kem chống nắng - thứ nhiều người hay bỏ qua nhưng lại cực cần thiết khi bạn đứng giữa trời vài tiếng đồng hồ. Thoa kem từ ở nhà và mang theo một tuýp nhỏ để dặm lại khi cần.

4. Sạc dự phòng

Đi xem concert mà điện thoại hết pin thì đúng là ác mộng. Bạn sẽ bỏ lỡ hàng loạt khoảnh khắc vàng từ màn diễu hành hùng tráng, khoảnh khắc phi đội bay lượn cho đến selfie cùng bạn bè. Đó là lý do sạc dự phòng nên nằm ở vị trí ưu tiên trong danh sách đồ cần mang. Chọn loại nhỏ gọn, dung lượng khoảng 10.000 - 20.000 mAh là đủ để hồi sinh điện thoại ít nhất 2 lần trong ngày.

Nơi mua: LINKEETECH, Baseus, PowerAnchor

5. Bỉm/tã

Một món đồ không tưởng nhưng lại rất cần thiết khác theo lời chia sẻ của người từng đi xem diễu binh là tã. Những ai đến từ sớm để canh chỗ đẹp, sẵn sàng căng bạt chờ xuyên đêm có thể sẽ không dám đi vệ sinh vì sợ bị... mất chỗ. Đó là chưa kể nếu hàng người quá đông, không thể bon chen thì khi bàng quang bị căng hết mức rất có thể dẫn đến tình huống xấu hổ. Nên không cần phải ngại ngùng khi bạn trang bị thêm tã lót. Người có kinh nghiệm còn truyền lại: "Nên mua loại quần lẻ. Mặc quần rộng hay váy không bị lộ đâu". Vậy nên cứ yên tâm và tự tin thôi nhé.

Bên cạnh những phụ kiện đi kèm thì đừng quên chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ để tránh bị mất nước, tụt huyết áp giữa trời nắng nóng. Và quan trọng không kém là giữ gìn vệ sinh, không xả rác, để cùng nhau có một ngày xem diễu binh vui vẻ, văn minh nhé.