Ông bà dặn con cháu: Trong nhà có 9 cây như vòi rồng phun lộc, may mắn tiền tài tràn về không kịp hốt

Không chỉ đơn thuần là để trang trí, cây xanh trong nhà từ lâu đã được nhiều người xem như một bảo bối phong thủy thu hút vận may, mang lại thịnh vượng, hạnh phúc và cả sức khỏe cho gia đình. Từ tín ngưỡng cổ truyền đến các triết lý phong thủy hiện đại, việc chọn đúng loại cây để trồng trong nhà không chỉ giúp không gian thêm xanh mát mà còn mang đến năng lượng tích cực cho cuộc sống. Dưới đây là 9 loại cây cảnh vừa đẹp vừa "mát tay", được cho là có khả năng chiêu tài, hút lộc. Nếu chăm tốt thì không chỉ thấy nhà xinh mà túi tiền cũng ngày càng rủng rỉnh.

1. Cây phát tài

Cây phát tài (hay còn gọi là phú quý trúc) nổi bật với thân xanh vươn thẳng, lá mềm mại và dễ uốn cong thành hình xoắn. Trong phong thủy, loại cây này tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên định và khả năng thích nghi tốt, đúng như tinh thần mạnh mẽ vươn lên của gia chủ.

Đặt cây phát tài ở hướng Đông hoặc Đông Nam trong nhà không chỉ giúp thu hút tài khí mà còn mang lại cảm giác thanh thoát, dễ chịu. Loại cây này cũng rất dễ chăm, không cần quá nhiều ánh sáng hay nước, cực kỳ phù hợp với lối sống bận rộn hiện nay.

2. Cây kim tiền

Đúng như tên gọi, cây kim tiền tượng trưng cho tiền bạc và thịnh vượng. Đây là một trong những loại cây được giới kinh doanh cực kỳ ưa chuộng không chỉ vì vẻ ngoài bóng bẩy mà còn bởi khả năng lọc không khí và chiêu tài tụ lộc theo quan niệm phong thủy.

Bạn nên đặt cây ở cung Tài (thường là góc trái nhà tính từ cửa chính vào) hoặc bàn làm việc. Nhờ đó mà vừa làm đẹp không gian vừa gửi lời "manifest" đến vũ trụ rằng bạn đã sẵn sàng đón nhận vận may đến với mình.

3. Cây ngọc bích

Loại cây này còn được gọi là cây tài lộc hoặc cây tình bạn. Với những chiếc lá nhỏ hình tròn mọng nước trông như đồng tiền, cây ngọc bích là biểu tượng của sự thịnh vượng, sung túc và bền vững.

Đặt cây ở cửa sổ nơi có nhiều ánh sáng hoặc gần lối ra vào là một cách mở cửa cho tiền bạc vào nhà. Không những thế, cây còn cực kỳ dễ sống và ít tốn công chăm sóc nên rất phù hợp cho các bạn trẻ lần đầu chơi cây.

4. Cây lan ý

Lan ý là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn không gian sống vừa có gu vừa "chill". Loài cây này có khả năng thanh lọc không khí cực tốt khi lọc được formaldehyde, benzene, toluene và các hóa chất độc hại thường xuất hiện trong nội thất mới. Bên cạnh đó, lan ý còn được cho là "người gác cổng" giúp xua đuổi những năng lượng tiêu cực, mang lại bình an và sự gắn kết trong gia đình.

5. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ có hình dáng đặc trưng với lá mọc thẳng đứng, sắc cạnh như thanh kiếm, biểu tượng của sự kiên cường và mạnh mẽ. Cây này thường được dùng như một bức tường năng lượng giúp chống lại tà khí, hấp thụ năng lượng xấu và thanh lọc không khí. Không cần tưới nước thường xuyên, lại thích nghi được cả trong môi trường ít sáng, lưỡi hổ là lựa chọn vàng cho dân thành phố bận rộn nhưng vẫn muốn có cây cảnh phong thủy đặt trong nhà giúp loại bỏ điều xấu, tiêu tài hút lộc.

6. Cây lan hồ điệp

Không chỉ là loại cây biểu trưng cho tình yêu, lan hồ điệp còn đại diện cho sự thịnh vượng, hạnh phúc và sinh sôi nảy nở. Với vẻ đẹp mềm mại, thanh khiết và tinh tế, loài hoa này giúp không gian sống trở nên "nở hoa" đúng nghĩa, sang chảnh hơn hẳn. Trong phong thủy, lan hồ điệp cũng được cho là thu hút năng lượng tình cảm tích cực, gắn kết các mối quan hệ trong gia đình và kích hoạt vận đào hoa cho những ai còn độc thân.

7. Cây họ cam, quýt, quất

Không chỉ cho quả ngon mát, cây họ cam quýt trong phong thủy tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy. Màu cam vàng tươi sáng của quả đại diện cho phúc khí, tài lộc và năng lượng sống tích cực.

Người ta tin rằng trồng một cây họ cam quýt (thường là quất) trong nhà - đặc biệt là dịp năm mới sẽ mang đến may mắn, giải trừ vận hạn và thu hút tài lộc. Đây là lý do vì sao bạn hay thấy cây quất được trưng bày trong nhiều gia đình mỗi dịp Tết.

8. Cây húng quế

Ít ai biết ngoài việc là loại gia vị thơm ngon, húng quế còn được xem là loại cây có khả năng xua đuổi tà khí và thu hút năng lượng tích cực. Trong một số nền văn hóa châu Á và Ấn Độ, húng quế được ví như cây thiêng, mang đến sự bảo vệ và phước lành cho gia chủ.

Bạn có thể đặt chậu húng quế nhỏ ở ban công hoặc bệ bếp, vừa tiện dùng vừa góp phần tạo cảm giác "có lộc" trong không gian sống.

9. Cây kim ngân

Đây được coi là "best seller" trong làng cây phong thủy. Với phần thân đan bện đặc trưng và tán lá xanh mướt, cây kim ngân luôn đứng đầu danh sách những loại cây phong thủy nên có trong nhà. Không chỉ mang lại cảm giác thịnh vượng, cây còn được cho là có khả năng hút tài lộc, giúp công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Đặc biệt, theo một số niềm tin, nếu trồng đúng số lượng cây (thường là 3 hoặc 5 thân), hiệu quả chiêu tài sẽ càng mạnh mẽ.

Nguồn: City Magazine