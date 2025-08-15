Mẹ liều lĩnh tách đôi bếp làm chỗ ngủ cho con trai 5 tuổi, dân tình lo sốt vó vì một lý do

Tại Quảng Châu (Trung Quốc), một gia đình trẻ đang sống trong căn hộ nhỏ chỉ vỏn vẹn 30m² với giá trị lên tới hơn 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Khi bé trai 5 tuổi sắp sửa vào lớp 1, vợ chồng đứng trước bài toán nan giải: làm thế nào để có một phòng ngủ riêng cho con trong không gian hạn hẹp? Giải pháp họ lựa chọn là chia đôi phòng bếp, dành ra 3m² để tạo nên một căn phòng nhỏ cho con. Thiết kế độc đáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được không ít lời khen về sự sáng tạo nhưng cũng vấp phải những lo ngại về tính an toàn.

Phòng bếp của gia đình

Khu vực bếp có thiết kế nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, nổi bật với cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng và gió trời, mang lại cảm giác thông thoáng cho không gian. Tại đây, vợ chồng trẻ dành ra 3m² để tạo một phòng ngủ nhỏ thoải mái cho con trai 5 tuổi. Không gian ngủ được ngăn cách với khu bếp bằng hệ cửa kính trong suốt.

Cận cảnh không gian bếp của gia đình

Phòng ngủ 3m² của con trai

Phần cửa kính ngăn cách với bếp được trang bị thêm rèm kéo nhằm tạo sự riêng tư cần thiết, đồng thời phòng còn có cửa sổ nhỏ để đảm bảo không khí luôn thông thoáng. Trong không gian chỉ vỏn vẹn 3m² này, hai vợ chồng đã khéo léo trang trí nhiều món phụ kiện dễ thương theo đúng sở thích của con, từ chăn ga họa tiết hoạt hình đến những sticker dán tường sinh động. Dù với người lớn, căn phòng có thể khá chật hẹp, nhưng với cậu bé 5 tuổi, đây thực sự là một thế giới nhỏ đầy màu sắc và vô cùng ấm áp, thoải mái.

Không gian bếp và phòng ngủ được phân tách bởi tấm kính trong suốt, bàn bếp dài đồng thời cũng là góc học tập và vui chơi của cậu bé

Khi cần sự riêng tư, chỉ cần kéo rèm cửa sổ và cửa kính

Ngoài ra còn có thêm rèm mỏng màu trắng để ngăn cách không gian, đem đến sự thoải mái tuyệt đối

Góc nhìn khác ở khu vực bếp sau khi được phân chia thành không gian đa năng

Thiết kế tiện nghi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Giải pháp tận dụng không gian nhỏ của cặp vợ chồng trẻ nhận được nhiều lời khen vì sự sáng tạo và hiệu quả trong tối ưu diện tích. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tích cực, không ít người cũng bày tỏ sự quan ngại về các rủi ro tiềm ẩn.

Nhiều người cho rằng, phòng bếp vốn là nơi chứa nhiều thiết bị điện, gas cùng mùi khói, dầu mỡ và nguy cơ cháy nổ, do đó việc bố trí phòng ngủ sát khu vực này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ nhỏ. Thêm vào đó, tiếng ồn cùng mùi thức ăn từ bếp có thể gây khó chịu, khiến bé khó ngủ sâu và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Không gian ngủ chỉ vỏn vẹn 3m² dễ mang lại cảm giác chật chội, hạn chế sự thoải mái cũng như riêng tư, đặc biệt khi trẻ lớn lên và có nhu cầu không gian riêng rõ ràng hơn. Hơn nữa, việc sử dụng rèm kéo thay cho cửa ngăn thường khó đảm bảo khả năng cách âm và cách nhiệt hiệu quả, từ đó làm giảm đi sự riêng tư và an toàn cần thiết cho phòng ngủ của bé.

Một số ý kiến của cư dân mạng xoay quanh thiết kế chia đôi phòng bếp để làm phòng ngủ cho con: - "Phòng ngủ không được khép kín, khói bếp sẽ không tốt cho sức khỏe của trẻ đâu" - "Hồi bé tôi chỉ ước có được 1 không gian tương tự" - "Nhìn thì rất lý tưởng nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro" - "Nếu tôi là đứa trẻ 5 tuổi, chắc chắn tôi sẽ rất thích không gian này. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất là phòng ngủ lại nằm ngay sát khu vực bếp"

