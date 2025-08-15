Váy lụa + giày thể thao: 6 công thức phối đồ "nhẹ bẫng" cho mùa hè 2025

Món đồ từng định nghĩa cả một thập kỷ đang trở lại sàn diễn thời trang với “người bạn đồng hành” thoải mái nhất: Giày thể thao sẵn sàng cho mọi khoảnh khắc bất ngờ của mùa hè này.

Váy lụa mang hơi hướng nội y từ lâu đã là biểu tượng của sự tinh xảo và thanh lịch. Loại sợi tự nhiên này có lịch sử gắn liền với con đường tơ lụa Á - Âu, với bề mặt mềm mịn, bóng nhẹ, trở thành dấu ấn phong cách trường tồn. Vẻ đẹp ấy đã đi qua thời trang cung đình cổ đại, những đường cắt may tinh tế của thập niên 30 cho tới sức hút tối giản của thập niên 90.

Từng là hình ảnh đặc trưng của Sarah Jessica Parker, Madonna, Kate Moss, nay váy lụa 90s được Hailey Bieber, Miley Cyrus và loạt biểu tượng phong cách thế hệ mới tái hiện. Dù xuất hiện trên bìa tạp chí hay trên phố, họ đều biết cách thổi hơi thở hiện đại vào món đồ kinh điển. Và khi sự tinh xảo của chất liệu tự nhiên kết hợp với sự phóng khoáng của giày thể thao, đó chính là sự tương phản tự nhiên và đẹp đẽ nhất.

6 cách phối váy lụa 90s với giày thể thao cho hè 2025

Váy lụa midi + chi tiết ren + giày thể thao màu

Thiết kế tối giản, đường cắt mềm mại, rũ theo dáng người nhưng không ôm sát, là món quà không bao giờ lỗi thời. Chọn tông màu dịu nhẹ như vàng pastel, thêm đường viền ren ở gấu váy và cổ để gợi chút hơi thở bohemian. Hoàn thiện với giày thể thao phối màu khối để vừa thanh lịch vừa tươi mới.

Váy lụa trơn + giày thể thao đế độn

Thập niên 90 từng tôn vinh váy lụa một màu, không trang trí để nói trọn vẹn tinh thần tối giản. Giờ đây, street style biến nó thành “must-have” của tủ đồ hiện đại. Hè này, hãy thử tông màu rực rỡ và phối cùng giày thể thao đế độn để cân bằng giữa nét nữ tính và tính ứng dụng.

Váy lụa midi màu nổi + giày thể thao đỏ

Màu sắc vẫn là “vũ khí” của mùa hè. Một chiếc váy lụa hồng kẹo ngọt, cổ tròn, tay ngắn, đi cùng giày thể thao đỏ sẽ tạo cú chạm thị giác mạnh, nâng tầm bộ đồ dạo phố thành điểm nhấn rực rỡ dưới nắng.

Váy lụa trắng ôm vừa + giày thể thao đen

Giữa muôn kiểu in ấn cầu kỳ, váy lụa trắng tối giản luôn khơi lại tinh thần “sexy effortless” của thập niên 90. Kiểu dáng ôm vừa phải, không cần giày cao gót, chỉ với đôi giày thể thao đen dáng streamlined là đã có ngay vẻ đô thị đầy cá tính.

Slip dress lụa dây mảnh + giày thể thao trắng

Từ Versace đến Jil Sander, slip dress dây mảnh, cổ chữ V và chất liệu bóng luôn là “con cưng” của sàn diễn và street style. Thêm thắt lưng bản to và giày thể thao trắng, bạn sẽ có phong cách bohemian sang chảnh, chứng minh rằng sự thoải mái và cao cấp hoàn toàn có thể song hành.

Váy lụa tông trung tính + giày thể thao + blazer

Một khung cảnh kinh điển của thập niên 90 tái xuất: váy lụa trung tính, có thể đi cùng trang sức và giày cao gót để dự tiệc, hoặc đổi sang giày thể thao cho vẻ thanh lịch hiện đại. Khoác ngoài blazer sắc nét, đây chính là công thức high-low mix & match quyến rũ nhất mùa hè 2025.



