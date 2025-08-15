4 đôi giày đẹp nhất mùa Thu 2025: Nàng mang kiểu nào cũng sang chảnh hết nấc!

Trải qua bao mùa thời trang, có một điều không bao giờ thay đổi: Một đôi giày đúng chuẩn không chỉ nâng tầm phong cách mà còn nâng niu từng bước chân. Mùa Thu năm nay, giới mộ điệu đồng loạt “truy lùng” 4 kiểu giày vừa đẹp, vừa tiện, vừa dễ phối.

Từ nét hoài cổ của sneaker vintage, sự sang trọng của loafer da lộn, khí chất mạnh mẽ của giày mũi nhọn đến nét tinh nghịch xen lẫn trưởng thành của Mary Jane, đây là những món “must-have” mà bất cứ cô gái nào cũng nên sở hữu để thu về gu thời trang đỉnh cao.

1. Sneaker vintage: Thoải mái mà vẫn “chất”

Xu hướng giày thể thao vẫn nghiêng về dòng sneaker cổ điển, và mùa Thu năm nay, “ngôi sao” chính là Adidas SL72 OG - bản tái hiện từ mẫu “ACHILL” chạy bộ của thập niên 70. Điểm mạnh của đôi giày này nằm ở sự nhẹ nhàng, thoải mái, chất liệu nylon dễ vệ sinh, cùng đế cao su phác họa đường nét retro chuẩn chỉnh.

Dù phối với quần jeans, váy midi hay quần ống rộng, nó vẫn mang lại cảm giác phóng khoáng, trẻ trung nhưng không kém phần thời thượng.

Tip phối đồ: Chọn màu sắc nổi bật như xanh cobalt, vàng mù tạt hoặc đỏ rượu vang để tạo điểm nhấn cho outfit thu.

2. Loafer da lộn: Sang trọng, tinh tế và bền bỉ

Giữa sự xô bồ của phố thị, loafer da lộn chính là lựa chọn “tĩnh” đầy thanh lịch. Không bóng bẩy như loafer da trơn, chất liệu da lộn đem lại cảm giác ấm áp, mềm mại và có phần kín đáo.

Các thương hiệu như Miu Miu, Prada hay Tod’s đều tung ra những mẫu loafer da lộn cháy hàng ngay khi vừa ra mắt. Mùa thu đầu, nàng có thể chọn màu be, trắng hoặc pastel; khi vào đông, hãy thử màu nâu socola, cà phê hoặc camel để tăng độ sang trọng.

Tip phối đồ: Mix loafer da lộn với quần âu suông và blazer để tạo set đồ “quiet luxury” chuẩn châu Âu.

3. Giày mũi nhọn: Nét quyền lực trên từng bước đi

Nếu sneaker đại diện cho sự phóng khoáng thì giày mũi nhọn là “vũ khí” của sự quyền lực và tinh tế. Dù là bốt cao cổ kiểu cowboy, giày cao gót patent bóng bẩy hay flat mũi nhọn nhẹ nhàng, kiểu dáng này đều giúp kéo dài đôi chân và nâng tầm phong thái.

Tip phối đồ: Kết hợp giày mũi nhọn với quần jeans ống đứng hoặc váy maxi xẻ tà để tạo hiệu ứng chân dài miên man.

4. Mary Jane: Từ ngọt ngào đến quý phái

Từng là đôi giày tuổi thơ, Mary Jane đã “lớn” cùng phái đẹp, trở thành món đồ vừa nữ tính vừa thanh lịch. Kiểu dáng tròn trịa nay được thêm các chi tiết góc cạnh để bớt ngây thơ và phù hợp hơn với phong cách trưởng thành. Không chỉ dừng lại ở màu đỏ cổ điển, các gam đen, xanh navy hay kem cũng đang chiếm sóng.

Tip phối đồ: Mary Jane mix cùng tất ren hoặc tất cổ cao tạo vibe vintage, hoặc phối với suit để phá cách mà vẫn thanh lịch.

Có câu nói nổi tiếng: “Hãy cho cô gái một đôi giày phù hợp, cô ấy sẽ chinh phục cả thế giới”. Mùa Thu này, dù bạn chọn đôi giày để rong ruổi phố phường hay bước vào những buổi tiệc sang trọng, hãy để mỗi bước đi không chỉ đẹp mắt mà còn khiến bạn cảm thấy được nâng niu. Một đôi giày tốt chính là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể dành cho chính mình.



