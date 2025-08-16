10 món skincare Hàn viral bằng thực lực, chị em lao đầu mua như gom vàng!

Mỹ phẩm Hàn vẫn là một "thế lực" trên kệ skincare của nhiều tín đồ làm đẹp không chỉ vì bao bì xinh xắn mà còn nhờ công dụng thực sự với làn da. Từ TikTok tới các diễn đàn chăm da, có nhiều sản phẩm liên tục gây sốt, được hội chị em truyền tai giới thiệu cho nhau liên tục, thực sự viral bằng thực lực chứ không phải chỉ là "có tiếng mà không có miếng".

Dưới đây là 10 sản phẩm được cộng đồng beauty đánh giá cao, thử qua là ghiền, từ serum làm dịu, mặt nạ cấp ẩm sâu cho tới kem chống nắng mỏng nhẹ mà xịn đều có đủ.

1. Kem dưỡng Dr. Althea 345 Relief Cream

345 Relief Cream có kết cấu mỏng nhẹ như tơ lướt êm trên da, xoa dịu những vùng nhạy cảm hay bị ứng kích chỉ sau vài phút. Thành phần là sự kết hợp của Niacinamide, Panthenol và chiết xuất xương rồng giúp phục hồi, dưỡng ẩm sâu mà không gây bí hay nhờn dính. Một điểm cộng của em này nữa là không mùi hương nhân tạo, không cảm giác nặng mặt, chỉ để lại lớp màng dưỡng ẩm thoáng mịn như lá chắn bảo vệ da, đặc biệt phù hợp với những ngày da mệt mỏi, sắp breakout.

Nơi mua: BumHouse

2. Serum Anua Azelaic Acid 10 Hyaluron Redness Soothing

Serum Anua chứa 10% Azelaic Acid giúp làm dịu viêm, giảm mẩn đỏ cũng như kiểm soát vi khuẩn gây mụn, kết hợp Hyaluronic Acid để giữ ẩm sâu. Kết cấu của em này lỏng mịn, thấm nhanh, không bóng dầu, để lại lớp finish matte nhẹ nên rất hợp để layer trước kem dưỡng hoặc makeup. Điểm cộng lớn là hiệu quả cải thiện kết cấu da mà không gây châm chích quá mức như nhiều treatment mạnh khác, thích hợp cho những ai da dễ bị kích ứng, đỏ rát hoặc có mụn viêm nhẹ.

Nơi mua: Song Of Skin

3. Mặt nạ Biodance Bio-Collagen Real Deep

Đây đích thị là mặt nạ sinh ra cho những lúc da cần "reset" gấp. Miếng mask dạng gel mềm mượt ôm sát da, chứa collagen vi hạt thấm sâu giúp căng mọng, nâng cơ nhẹ và cải thiện độ đàn hồi chỉ sau 1 lần đắp. Sản phẩm cấp ẩm đỉnh trong 3 - 4 tiếng, thậm chí để qua đêm vẫn ổn. Đó là nhờ thành phần nổi bật Collagen microparticles (thẩm thấu sâu, tái tạo da) và chiết xuất dưỡng ẩm tự nhiên trong em này. Nhìn chung, mặt nạ Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask vừa hợp để dưỡng da hàng ngày, vừa lý tưởng cho chuyến bay dài, tháo mask ra là da sáng, mướt như vừa spa xong.

Nơi mua: Biodance Vietnam Store

4. SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule

Chỉ một thành phần chính là 100% chiết xuất rau má Madagascar nhưng công dụng trong việc phục hồi, làm dịu da của lọ tinh chất này thì không thể xem thường. Kết cấu sản phẩm lỏng nhẹ như nước, mát tức thì khi apply, cực hợp để layer nhiều lớp cho vùng da đang kích ứng, da yếu hoặc mỏng. Ai cần routine tối giản mà vẫn hiệu quả thì chai ampoule này là câu trả lời.

5. VT Cosmetics Reedle Shot 100

Là phiên bản "vi kim" dạng serum cho những ai thích tái tạo da tại nhà. Công nghệ microspicule với các hạt siêu nhỏ tạo hiệu ứng vi kim trong sản phẩm giúp kích thích tái tạo bề mặt da và thúc đẩy hấp thụ dưỡng chất, làm mịn lỗ chân lông. Cảm giác châm chích nhẹ khi bôi là bình thường, sáng hôm sau da sẽ mịn, săn và có glow tự nhiên. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý khi dùng là tránh dùng chung với acid hoặc retinoid trong cùng ngày.

6. SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum SPF50+

Kem chống nắng lai serum của nhà SKIN1004 đang viral khắp nơi nhờ công dụng đa năng. Công thức của em này kết hợp Hyaluronic Acid dưỡng ẩm và Centella làm dịu, vừa bảo vệ da khỏi UVA/UVB, vừa cho lớp nền ẩm mịn. Chất lỏng nhẹ, tiệp nhanh và không để lại vệt trắng, hoàn hảo để đánh nền mỏng, tự nhiên. Vừa là kem chống nắng vừa là bước dưỡng nên cảm giác apply lên mặt siêu mượt và dễ dàng apply lại trong ngày.

7. Mediheal Madecassoside Blemish Pad

Đây là toner pad cho team da mụn và nhạy cảm. Miếng bông mềm thấm đẫm essence chứa Madecassoside (chiết xuất rau má tinh khiết) giúp giảm sưng viêm, hỗ trợ phục hồi vùng mụn cũng như hàng rào bảo vệ. Bạn có thể dùng như toner hàng ngày sau rửa mặt hoặc đắp 2 - 3 phút như mặt nạ lên nốt mụn đỏ để giảm sưng nhanh, kiên trì sẽ thấy bớt mụn đỏ, da khở hơn.

Nơi mua: Mediheal Official Mall

8. Toner EQQUALBERRY Swimming Pool Daily Facial

Đúng như tên gọi, toner này mang lại cảm giác mát mẻ như đang ngâm mình giữa hồ bơi. Công thức giàu chiết xuất berry chống oxy hóa và dưỡng ẩm, làm mềm và dịu da ngay sau khi rửa mặt. Chất lỏng tươi mát, dễ vỗ trực tiếp bằng tay để da ẩm mịn và sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Hơn nữa mùi còn nhẹ nhàng dễ chịu, để lại lớp ẩm nhẹ để chuẩn bị cho bước serum và kem dưỡng tiếp theo là chuẩn bài.

9. Dr. Althea Pure Grinding Cleansing Balm

Dr. Althea Cleansing Balm có kết cấu sorbet mềm mịn, tan ngay khi chạm da để tẩy sạch lớp makeup, kem chống nắng và bụi bẩn mà không làm da căng khô. Em này không mùi nhân tạo, không dầu nặng, sau khi nhũ hóa, da mềm mịn, không nhờn rít nên rất hợp cho da nhạy cảm. hợp cho da nhạy cảm. Dùng kèm sữa rửa mặt dạng gel là đủ một combo double cleanse hoàn hảo.

10. Celimax The Vita-A Retinal Shot Tightening Booster

Là retinal nặng đô nhưng vẫn dịu nhờ công nghệ bao bọc, kết hợp Niacinamide và Ceramide để giảm kích ứng. Sau vài tuần dùng, da săn chắc, mịn màng hơn, lỗ chân lông nhỏ lại thấy rõ. Sản phẩm còn có công dụng cải thiện độ đàn hồi, làm sáng và chống lão hóa cho da. Bạn nên bắt đầu với 2 - 3 lần/tuần vào buổi tối và luôn dùng kem chống nắng ban ngày để đạt được hiệu quả sau khi dùng.

Nơi mua: Song Of Skin




