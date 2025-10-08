5 mẹo “nhỏ mà có võ” khi ăn uống giúp chị em dưỡng trắng da từ bên trong, thải độc cơ thể, giữ cân nặng ổn định

Ngày nay, thay vì chỉ chú trọng làm trắng da từ bên ngoài, phụ nữ hiện đại, đặc biệt là trong giai đoạn tiền mãn kinh, ngày càng quan tâm hơn đến việc nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Khi nội tiết bắt đầu thay đổi, da dễ sạm, khô, xuất hiện nếp nhăn. Việc bổ sung thực phẩm phù hợp giúp da sáng khỏe, cơ thể thải độc và duy trì cân nặng ổn định là điều rất quan trọng. Bởi vì làn da, vóc dáng tác động rất lớn tới ngoại hình cũng như sức khỏe của nữ giới ở giai đoạn này.

Có 5 mẹo tuy nhỏ, chẳng tốn kém nhưng nếu chăm chỉ làm, chị em sẽ giật mình nhận ra da mình trắng lên, vóc dáng đẹp hơn, cơ thể nhẹ nhàng nhờ được thải độc:

1. Uống nước chanh đúng cách mỗi ngày

Chanh là nguồn vitamin C dồi dào giúp da sáng mịn, tăng sản sinh collagen và chống oxy hóa mạnh. Với phụ nữ tiền mãn kinh, vitamin C còn giúp làm chậm sự suy giảm nội tiết và hạn chế tác hại của gốc tự do khiến da nhanh lão hóa.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chanh có tính axit cao nên không nên uống khi bụng đói vào buổi sáng. Thời điểm tốt nhất là buổi tối sau bữa ăn khoảng một giờ, có thể pha thêm vài giọt mật ong hay bột sắn dây để giảm độ chua, hỗ trợ tiêu hóa, thải độc và giúp ngủ ngon hơn.

2. Hạn chế thực phẩm gây xấu da, dễ tăng cân

Da xỉn màu, mụn, sạm hay tích mỡ bụng phần lớn đến từ chế độ ăn uống. Các món chiên rán, cay nóng, nêm quá nhiều muối hoặc gia vị sẽ làm tăng tiết bã nhờn, khiến da bóng dầu và dễ viêm. Ở phụ nữ tiền mãn kinh, tốc độ trao đổi chất chậm lại, nếu ăn nhiều dầu mỡ hay đồ mặn sẽ khiến cơ thể giữ nước, da khô ráp và dễ tăng cân.

Hãy ưu tiên ăn đa dạng, đủ nhóm chất, giảm đồ ăn sẵn, bổ sung rau xanh, trái cây tươi để giúp da và cơ thể tự thanh lọc.

Ảnh minh họa

3. Uống nước đúng cách để da luôn căng mịn

Nước là “thần dược” đơn giản giúp da khỏe và sáng hơn mỗi ngày. Khi uống đủ nước, tế bào da được cấp ẩm, đàn hồi tốt và chậm xuất hiện nếp nhăn. Nước còn giúp gan và thận đào thải độc tố hiệu quả, điều rất cần thiết cho phụ nữ tiền mãn kinh vốn dễ tích độc do rối loạn nội tiết. Mỗi ngày nên uống khoảng một phẩy năm đến hai lít nước ấm, chia thành nhiều lần. Uống từng ngụm nhỏ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn và giảm cảm giác chướng bụng.

4. Bổ sung thực phẩm giàu omega-3

Omega-3 giúp da mịn màng, đàn hồi và hỗ trợ cân bằng tâm trạng, giảm stress, cải thiện giấc ngủ cho phụ nữ tiền mãn kinh. Khi ngủ ngon và tinh thần ổn định, làn da cũng trở nên sáng và tươi tắn hơn.

Nguồn omega-3 có thể lấy từ thực vật như hạt chia, hạt lanh, quả óc chó, đậu nành hoặc từ cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích. Khi chế biến nên ưu tiên hấp hoặc luộc để giữ trọn dinh dưỡng và hạn chế chất béo xấu.

5. Dùng dầu thực vật tốt cho làn da khi nấu ăn

Ảnh minh họa

Chị em nên chuyển sang các loại dầu ăn có nguồn gốc tự nhiên như dầu olive, dầu hạt cải, dầu hướng dương, dầu bơ hay dầu hạnh nhân. Chúng chứa nhiều chất béo lành mạnh, vitamin E và chất chống oxy hóa giúp da sáng khỏe, giảm sạm nám và ngăn ngừa lão hóa. Đồng thời có thể giúp kiểm soát cân nặng, tốt cho tim mạch, cân bằng nội tiết tố. Dùng trong nấu ăn hoặc kết hợp cùng nguyên liệu thiên nhiên để dưỡng da đều giúp cơ thể đẹp từ trong ra ngoài.

Nguồn và ảnh: Top Beauty, Sohu