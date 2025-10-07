Người có cục máu đông thường gặp 5 hiện tượng bất thường ở tay chân nhưng nhiều người bỏ qua

Cục máu đông (huyết khối) là một trong những “sát thủ thầm lặng” của hệ tuần hoàn. Một khi hình thành, nó có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm như nhồi máu não, nhồi máu cơ tim hay tắc mạch phổi đều là những bệnh lý có thể cướp đi tính mạng chỉ trong tích tắc. Dù nhiều người nghĩ huyết khối đến bất ngờ, song thực tế, cơ thể luôn phát ra tín hiệu cảnh báo sớm, đặc biệt là ở tay và chân, nơi dễ nhận biết nhất khi mạch máu bắt đầu bị tắc nghẽn.

Các bác sĩ nhấn mạnh: “Nếu trong cơ thể có huyết khối, tay chân sẽ là nơi đầu tiên cảm nhận được”. Dưới đây là 5 biểu hiện sớm mà bạn tuyệt đối không nên bỏ qua , bởi đó có thể là lời cảnh báo rằng máu đang không thể lưu thông bình thường.

1. Tay chân tê bì, châm chích bất thường

Máu là “dòng sông sự sống”, mang oxy và dinh dưỡng đi nuôi khắp cơ thể. Khi mạch máu bị hẹp hoặc tắc bởi cục máu đông, tay chân sẽ không được cung cấp đủ máu, gây ra cảm giác tê rần, châm chích hoặc yếu sức. Đặc biệt, nếu chỉ một bên tay hoặc chân đột ngột tê cứng hay mất lực, rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo sớm của tắc nghẽn mạch máu não.

Nhiều người nghĩ rằng ngồi hoặc nằm lâu gây tê là chuyện bình thường, nhưng nếu vận động nhẹ vẫn không hết, thậm chí cảm giác như “bị kim châm”, cần cảnh giác vì đây có thể là biểu hiện máu lưu thông kém hoặc dây thần kinh bị chèn ép do huyết khối.

2. Da tay chân tím tái, lạnh buốt

Bình thường, máu lưu thông tốt sẽ giúp da hồng hào, ấm áp. Nếu tay chân thường xuyên lạnh, tái nhợt, thậm chí tím bầm, rất có thể dòng máu đã bị tắc ở đâu đó. Khi một bên tay hoặc chân lạnh hơn rõ rệt so với bên còn lại, hoặc vùng da xuất hiện vết tím, đen, thì máu có thể đã bị cản trở nghiêm trọng - dấu hiệu cho thấy mạch máu bị nghẽn và mô đang thiếu oxy. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử, thậm chí phải cắt bỏ chi.

3. Đi lại thấy đau, nặng ở bắp chân

Nếu chỉ đi vài bước đã thấy căng tức, mỏi hoặc đau ở bắp chân, phải dừng lại nghỉ mới đi tiếp được, bạn có thể đang bị “bệnh tắc nghẽn động mạch chi dưới”, một dạng của xơ vữa mạch máu khiến máu không thể đến chân. Khi bệnh tiến triển, ngay cả lúc nghỉ ngơi hoặc nằm ngủ cũng có thể đau nhức dữ dội. Đặc biệt, nếu đau tăng về đêm, nên nhanh chóng đi khám vì có nguy cơ hoại tử chi do thiếu máu trầm trọng.

4. Tay chân sưng phù bất thường

Khi mạch máu bị tắc, máu không thể trở về tim, dẫn tới tình trạng ứ đọng, gây sưng phù – nhất là ở một bên chân hoặc bàn chân. Nếu đột nhiên thấy chân sưng, da căng bóng, khi ấn vào thấy lõm sâu, thậm chí nóng đỏ hoặc đau, hãy nghĩ ngay đến khả năng bị huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). Đây là dạng huyết khối nguy hiểm vì cục máu đông có thể bong ra, trôi lên phổi gây tắc mạch phổi, dẫn đến khó thở, đau ngực, thậm chí đột tử.

5. Tay chân hay bị chuột rút, nhất là ban đêm

Chuột rút thường do cơ bắp thiếu máu, thiếu oxy. Khi máu không lưu thông tốt, cơ dễ co thắt, đặc biệt vào ban đêm. Nếu thường xuyên bị chuột rút ở bàn chân, cổ chân hay bắp chân mà bổ sung canxi vẫn không cải thiện, rất có thể nguyên nhân nằm ở mạch máu. Người cao tuổi hay gặp tình trạng này nhưng lại dễ chủ quan, để đến khi đau nhức nặng mới phát hiện mạch máu đã bị tổn thương.

Các chuyên gia khuyến cáo, huyết khối không bao giờ hình thành “trong một đêm”. Cơ thể luôn gửi đi những tín hiệu cảnh báo sớm. Khi tay chân có những biểu hiện lạ, đừng phớt lờ mà nên đi kiểm tra mạch máu ngay. Bởi phát hiện sớm - can thiệp sớm chính là “chìa khóa” giúp bạn tránh xa những cơn đột quỵ hay nhồi máu nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn và ảnh: Sohu