5 thói quen giặt đồ lót còn bẩn hơn không giặt! Nhiều người sai suốt mấy chục năm

“Không thể nào! Tôi ngày nào cũng giặt kỹ lắm mà!”, bà Trương (62 tuổi, Trung Quốc) ngạc nhiên. Bác sĩ chỉ thở dài: “Giặt nhiều không có nghĩa là đúng cách. Giặt sai còn nguy hiểm hơn cả không giặt”.

Câu chuyện của bà Trương không phải hiếm gặp. Nhiều người vẫn tin rằng chỉ cần giặt thường xuyên là đủ, nhưng trên thực tế, cách giặt sai lại chính là nguồn gốc khiến vi khuẩn sinh sôi, gây viêm nhiễm và ngứa ngáy kéo dài.

Theo Tạp chí Dịch tễ học Trung Quốc, trong điều kiện ẩm ướt, nếu giặt và phơi không đúng cách, tỷ lệ vi khuẩn E.coli, nấm Candida còn sót lại trên đồ lót có thể lên tới 57%. Những mầm bệnh này bám vào da hoặc niêm mạc có thể dẫn đến viêm đường tiết niệu, viêm âm đạo, viêm bao quy đầu và thậm chí là rối loạn tiêu hóa kéo dài.

5 sai lầm khi giặt đồ lót khiến vi khuẩn “cười thầm”

- Giặt qua loa bằng nước lạnh: Nghe thì tiện, nhưng nhiệt độ thấp không thể diệt khuẩn. Các vết bẩn chứa protein và tế bào da chết vẫn bám lại, giúp vi khuẩn sống sót tới 80%.

- Giặt chung với tất, quần áo khác: Nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Nghiên cứu chỉ ra, lượng vi khuẩn trên đồ lót “giặt chung” cao gấp 2 lần so với giặt riêng.

- Dùng bột giặt hoặc nước giặt chứa clo, chất tẩy mạnh: Tưởng sạch mà lại để lại hóa chất tồn dư gây kích ứng da, ngứa rát, viêm da dị ứng, thậm chí viêm nhiễm vùng kín.

- Phơi trong nhà tắm ẩm thấp: Đây là “thiên đường” của nấm mốc. Độ ẩm trong phòng tắm có thể lên tới 90%, khiến việc giặt sạch trở nên vô nghĩa.

- Không phơi nắng, chỉ hong khô trong phòng: Ánh nắng mặt trời có thể tiêu diệt hơn 90% vi khuẩn trong 30 phút, trong khi hong gió trong nhà chỉ đạt hiệu quả khoảng 30%.

Theo Tạp chí Da liễu và Bệnh lây qua đường tình dục Trung Quốc, có tới 64,5% các trường hợp viêm nhiễm vùng kín đều liên quan đến thói quen giặt đồ lót sai cách. Điều đó có nghĩa là, việc “giặt không đúng” còn nguy hiểm hơn cả việc “không giặt”.

Hậu quả sức khỏe không thể xem nhẹ

Một nghiên cứu của Đại học Y Trung Quốc với 1.450 người tham gia cho thấy:

- Những người giặt đồ lót bằng nước lạnh hoặc giặt chung có nguy cơ viêm da và nhiễm khuẩn cao gấp 1,7 lần.

- 30% người dù giặt kỹ vẫn thấy đồ lót còn mùi hôi hoặc ố màu do vi khuẩn chưa được loại bỏ hết.

- 47% từng bị ngứa bẹn, hăm da, nhiễm nấm - đa phần vì phơi trong không gian ẩm thấp.

Đặc biệt, người cao tuổi và thanh thiếu niên (nhóm có sức đề kháng yếu) dễ bị ảnh hưởng nặng nhất. Bác sĩ cảnh báo: “Nhiều người lạm dụng chất tẩy rửa mạnh, nghĩ rằng sạch hơn, nhưng thực chất là đang khiến vùng da nhạy cảm bị tổn thương”.

Giặt đồ lót đúng cách bảo vệ sức khỏe vùng kín

- Giặt riêng đồ lót, không để chung với tất, khăn hay quần áo khác.

- Dùng nước ấm 40-60 độ C để giặt, giúp tiêu diệt vi khuẩn mà không làm hỏng sợi vải.

- Chọn dung dịch giặt trung tính, không mùi, ít hóa chất, và nhớ xả sạch ít nhất hai lần.

- Phơi ngoài trời, nơi có nắng và gió, nếu không có nắng thì nên sấy ở nhiệt độ cao.

- Thay mới đồ lót sau 3-6 tháng, hoặc sớm hơn nếu có mùi, ố vàng hay sờn rách.

- Vệ sinh dụng cụ giặt giũ (chậu, máy giặt) hàng tuần để tránh tái nhiễm khuẩn.

Ngoài ra, cần giữ vùng kín luôn khô thoáng, tránh mặc đồ bó sát và ngồi lâu trong môi trường ẩm ướt. Một thay đổi nhỏ trong thói quen giặt giũ có thể giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh viêm nhiễm.

Nguồn và ảnh: Sohu