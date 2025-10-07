Ngày càng nhiều người tử vong vì nhồi máu cơ tim: Thà ngồi không còn hơn làm 4 việc này

Các bác sĩ cho biết, tỷ lệ nhồi máu cơ tim hiện nay đã cao gấp nhiều lần so với 10 năm trước , đặc biệt ở nhóm dân thành thị. Nguyên nhân không nằm ở đâu xa, chính là từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày mà nhiều người vẫn coi là “vô hại”.

Trên thực tế, nhồi máu cơ tim không bao giờ xảy ra đột ngột , mà là kết quả của quá trình tích tụ và bỏ mặc sức khỏe trong thời gian dài. Có người nghĩ “tuổi cao nên yếu”, nhưng thật ra là vì từng thói quen nhỏ đang âm thầm “giết tim” mỗi ngày. Một bác sĩ còn nói vui: “Thà ngồi không còn tốt cho tim hơn mấy việc dưới đây”.

1. Ít vận động

Nhịp sống hiện đại khiến nhiều người gần như ngồi cả ngày: tám tiếng ở văn phòng, tối về nằm xem điện thoại, cuối tuần lại ngồi nhậu hoặc dán mắt vào màn hình tivi. Cơ thể gần như rơi vào trạng thái ‘đóng băng’ , và điều đó là thảm họa đối với hệ tim mạch.

Khi không vận động, máu lưu thông chậm lại, mỡ và cholesterol dễ tích tụ trên thành mạch, lâu dần hình thành mảng xơ vữa khiến động mạch hẹp và cứng hơn. Báo cáo của “Trung tâm Tim mạch Trung Quốc” chỉ ra: người không tập thể dục thường xuyên có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao gấp 2,7 lần so với người vận động đều đặn.

Tập luyện không chỉ giúp đốt năng lượng, mà còn giúp trái tim duy trì độ đàn hồi và sức bơm máu ổn định . Chỉ cần đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, nguy cơ nhồi máu cơ tim có thể giảm tới 40% . Nhưng đáng tiếc, nhiều người luôn miệng nói “bận”, “mệt”, “để mai tính”, và rồi chỉ tỉnh ngộ khi nghe tiếng còi cấp cứu trong bệnh viện.

2. Giấu cảm xúc, sống trong căng thẳng

Nghe có vẻ khó tin, nhưng tâm lý và trái tim có mối liên hệ sâu sắc. Khi bạn liên tục lo lắng, căng thẳng hay tức giận, cơ thể sẽ sản sinh hormone adrenaline và cortisol, khiến tim đập nhanh, mạch máu co lại và huyết áp tăng cao.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy, người thường xuyên sống trong lo âu có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao hơn 50% so với người bình tĩnh, vui vẻ. Tại Trung Quốc, có đến 37% bệnh nhân tim mạch từng trải qua căng thẳng tinh thần nghiêm trọng trong 3 tháng trước khi phát bệnh .

Bác sĩ nói, những người hay “giấu trong lòng”, không nói ra, luôn chịu đựng, chính là đối tượng dễ bị co thắt mạch máu và thiếu máu cơ tim nhất. Vì vậy, đánh bài, trò chuyện, cười nói với bạn bè, nghe tưởng là “tiêu khiển”, thực ra lại là liệu pháp xả stress tự nhiên, giúp bảo vệ tim hiệu quả .

3. Thức khuya

Xem phim đến 1 giờ sáng, lướt mạng đến 2 giờ, sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm, đây là kiểu sống phổ biến khiến tim “kiệt sức”. Giấc ngủ là khoảng thời gian duy nhất để tim được nghỉ ngơi và phục hồi. Khi bị “cắt ngắn” thường xuyên, trái tim phải làm việc quá tải mà không có thời gian hồi sức.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, người ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao hơn 60% so với người ngủ đủ 7-8 tiếng. Khi thiếu ngủ, hệ thần kinh giao cảm luôn ở trạng thái kích thích, huyết áp và nhịp tim không được điều hòa, làm tăng khả năng hình thành cục máu đông. Đặc biệt, thời điểm dễ bị nhồi máu cơ tim nhất là rạng sáng , lúc cơ thể mệt mỏi nhất – nhiều người đã ra đi trong giấc ngủ vì chính lý do này.

4. Ăn mặn, ăn nhiều mỡ

Bác sĩ khẳng định, cao muối, cao mỡ chính là “đối tác hoàn hảo” của nhồi máu cơ tim. Ăn mặn khiến huyết áp tăng, thành mạch tổn thương. Ăn nhiều mỡ khiến cholesterol xấu tích tụ, hình thành mảng bám trong động mạch. Hai yếu tố này kết hợp sẽ khiến máu khó lưu thông, dễ gây tắc nghẽn tim.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, người ăn hơn 6g muối mỗi ngày có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao hơn 35% . Trong khi đó, người dân Việt Nam trung bình tiêu thụ tới 9-10g muối mỗi ngày, gấp đôi mức khuyến nghị. Thêm vào đó, chế độ ăn chứa nhiều thịt đỏ, đồ chiên rán, mỡ động vật làm tăng đáng kể nguy cơ xơ vữa mạch và bệnh mạch vành.

Một nghiên cứu của Mỹ trên 200.000 người cho thấy, người ăn nhiều chất béo bão hòa có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 43% so với người ăn thanh đạm. Nhiều người nghĩ “thỉnh thoảng ăn nhiều một chút không sao”, nhưng khi mạch máu đã bị bít kín, mọi thứ đều đã muộn.

Nguồn và ảnh: Sohu