Không chỉ trong dầu cá: khám phá thêm nguồn Omega-3 từ thực vật

Bổ sung thường xuyên Omega-3 từ thực vật không chỉ giúp trí não minh mẫn, tim mạch khỏe mạnh mà còn phù hợp cho mọi lứa tuổi trong gia đình.

Nhận diện nguồn thực phẩm giàu Omega-3

Omega-3 là một loại chất béo không thể thiếu đối với cơ thể, được biết đến với công dụng bảo vệ mắt, tim mạch, phát triển trí não, làm đẹp da và giảm viêm, tăng đề kháng. Omega-3 thường có hai nguồn chính: từ thực vật, chủ yếu có trong các loại hạt như óc chó, hạt lanh và rau xanh; và nguồn động vật với dạng phổ biến nhất là dầu cá - được chiết xuất từ các loại cá biển như cá hồi, cá thu,…

Cơ thể con người không thể tự sản sinh ra Omega-3 mà phải bổ sung từ thực phẩm hằng ngày. Khi nhắc đến Omega-3 từ thực vật, quả óc chó được coi là giàu Omega-3 (ALA) nhất so với các loại hạt khác như hồ đào, dẻ cười, mắc ca,…. Rau xanh như rau chân vịt, cải xoăn, súp lơ,… cũng có hàm lượng Omega-3 cao, đều là những thực phẩm dễ chế biến, kết hợp, phù hợp khẩu vị từ người già đến trẻ nhỏ.

Dưới góc độ dinh dưỡng, Omega-3 từ thực vật (dạng ALA) là nền tảng quý giá cho một chế độ ăn lành mạnh. Khi vào cơ thể, ALA đóng vai trò như một nguồn nguyên liệu, một phần sẽ được chuyển hóa để tạo ra hai dạng Omega-3 quan trọng khác là EPA (tốt cho tim mạch) và DHA (hỗ trợ trí não và thị lực). Việc sử dụng đa dạng các nguồn Omega-3 chính là chìa khóa để chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Nguồn Omega-3 (ALA) tự nhiên từ các loại hạt — đặc biệt là hạt óc chó, giàu hàm lượng hơn so với hồ đào, dẻ cười và các loại hạt khác Nguồn: Freepik

Từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi: Ai cũng cần Omega-3

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra, Omega-3 không chỉ tạo nền tảng cho sự phát triển thị giác, hỗ trợ kiểm soát cholesterol, giảm nguy cơ bệnh tim mà còn giúp phát triển trí tuệ, tinh thần ở mọi giai đoạn cuộc đời, từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người lớn tuổi.

Với trẻ em, đặc biệt ở độ tuổi tiểu học, Omega-3 từ thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động của não bộ, giúp trẻ duy trì sự tập trung, tăng khả năng ghi nhớ và học tập tốt hơn. Bên cạnh đó, Omega-3 này còn có tác dụng bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh như hen suyễn hay viêm nhiễm mãn tính. Nghiên cứu độc lập của Đại học Oxford và Đại học Gothenburg năm 2016 cho thấy việc bổ sung hằng ngày Omega-3 đã cải thiện đáng kể khả năng đọc, tập trung và kiểm soát hành vi của trẻ em tiểu học.

Với người trưởng thành, đặc biệt nhóm lao động trí óc, Omega-3 giúp cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng và cân bằng tâm trạng, tác động lớn tới sức khoẻ tinh thần. Các nghiên cứu từ Viện sức khoẻ Hoa Kỳ hay Đại học Havard năm 2019 chỉ ra, Omega-3 có khả năng điều hòa serotonin và dopamine trong não - hai chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp giảm stress, cân bằng tâm trạng, hỗ trợ điều trị trầm cảm và rối loạn lo âu. Đồng thời, Omega-3 còn hỗ trợ chăm sóc và cải thiện làn da, chống lão hoá cũng như giảm các phản ứng viêm trong cơ thể, giúp tăng hiệu suất công việc và tận hưởng cuộc sống.

Với người lớn tuổi, Omega-3 giúp duy trì sức khỏe tim mạch, ổn định cholesterol và cải thiện trí nhớ. Báo cáo của National Institutes of Health (Mỹ, 2017) cho thấy, bổ sung Omega-3 đều đặn giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức, giảm nguy cơ Alzheimer và hỗ trợ thị lực ở người cao tuổi.

Xu hướng dinh dưỡng: Tìm đến nguồn Omega-3 từ thực vật

Dầu cá từ lâu được xem là nguồn Omega-3 quen thuộc, nhưng thực tế tiềm ẩn nhiều vấn đề như vị tanh khó uống, nguy cơ kim loại nặng tích tụ từ ô nhiễm môi trường biển. Vì vậy, xu hướng dinh dưỡng hiện đại đang dịch chuyển mạnh sang Omega-3 có nguồn gốc thực vật: an toàn, dễ tiêu hóa, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Theo PGS.TS Trần Thanh Tú - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quốc Tế - Bệnh viện Nhi Trung ương, Trưởng khoa Nhi tổng quát 3 cho biết Omega-3 thực vật nếu bổ sung thường xuyên có thể đáp ứng đủ lượng DHA cho nhu cầu của não và mắt ở cả trẻ em và người lớn. Đặc biệt, hạt óc chó – được mệnh danh là "siêu thực phẩm cho trí não" – chứa lượng ALA cao nhất trong các loại hạt. Ngoài ra, dầu gạo lứt giàu chất chống oxy hóa, hay tảo biển sạch, bền vững cũng là nguồn bổ sung Omega-3 lành mạnh.

Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển não bộ và cải thiện thị lực cho cảt trẻ em và người lớn Nguồn: Freepik

Cách sử dụng rất đơn giản: ăn trực tiếp hạt óc chó như món ăn vặt, rắc hạt lanh lên salad, nấu ăn bằng dầu gạo lứt, hoặc uống một ly sữa hạt mỗi ngày để bổ sung Omega-3 một cách tiện lợi.

Dưỡng chất cho trí não và thể chất không nhất thiết phải đến từ những phương pháp phức tạp. Chỉ cần đa dạng hóa bữa ăn bằng hạt, ngũ cốc,… giàu Omega-3, chúng ta đã có thể chăm sóc sức khỏe bền vững cho cả gia đình.

Đây cũng là định hướng mà Vinasoy đang theo đuổi: nghiên cứu và ứng dụng khoa học dinh dưỡng từ thực vật, giữ trọn vẹn giá trị tinh túy của thiên nhiên trong từng sản phẩm.