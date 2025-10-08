Bác sĩ tim mạch BẬT MÍ cách nhanh nhất để ĐỐT CHÁY mỡ nội tạng, cứu lấy sức khỏe

Bác sĩ tim mạch Pradip Jamnadas (đang làm việc tại Mỹ) cho biết, mỡ nội tạng không nằm ngay dưới da như mỡ thừa thông thường mà ẩn sâu trong khoang bụng. Chúng bao quanh các cơ quan nội tạng như gan, tụy, ruột... Ông ví mỡ nội tạng như nhưng “quả bom hẹn giờ” trong cơ thể. Chúng làm tăng nguy cơ tiểu đường, tim mạch, đột quỵ và gan nhiễm mỡ, viêm nhiễm và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác nhưng lại rất khó giảm.

Tại sao mỡ nội tạng khó giảm?

"Khác với mỡ dưới da, mỡ nội tạng hoạt động gần như một tuyến nội tiết độc lập. Nó liên tục tiết ra các chất gây viêm, làm tăng cortisol và khiến cơ thể dễ tích thêm mỡ. Nguy hiểm hơn, người có mỡ nội tạng cao thường không nhận thấy rõ bằng mắt. Dù trông không béo, họ vẫn có nguy cơ cao bị rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch" - Tiến sĩ Jamnadas cho biết.

Ảnh minh họa

Theo ông, mỡ nội tạng không dễ biến mất nhờ tập luyện hay dùng thuốc giảm cân như nhiều người nghĩ. Thay vào đó, cần biết được cơ chế của nó để trị đúng cách. Cơ chế đó được ông tóm gọn: "Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tích tụ mỡ nội tạng chính là insulin tăng cao do nạp quá nhiều đường và tinh bột".

Cụ thể hơn, khi ta ăn ngọt hoặc ăn thường xuyên, tuyến tụy phải tiết insulin liên tục để kiểm soát đường huyết. Về lâu dài, cơ thể rơi vào tình trạng “kháng insulin” khiến gan chuyển glucose dư thừa thành mỡ, tích tụ quanh nội tạng. Insulin cao mãn tính không chỉ khiến bụng phình ra mà còn âm thầm tàn phá quá trình trao đổi chất. Nó làm gan nhiễm mỡ, gây viêm, tăng triglyceride và phá vỡ tín hiệu thèm ăn của cơ thể.

Theo các nghiên cứu, chỉ số insulin cao kéo dài còn khiến cơ thể “quen” với mức năng lượng dư thừa. Khi đó, dù giảm ăn hay tập thể dục nhẹ, mỡ nội tạng vẫn không được huy động hiệu quả. Thay vào đó, nhịn ăn gián đoạn có kiểm soát là cách giảm mỡ nội tạng nhanh nhất, hiệu quả nhất được Tiến sĩ Jamnadas khuyến nghị.

Tại sao nhịn ăn có kiểm soát giúp giảm mỡ nội tạng nhanh nhất?

Lý do là nhịn ăn có kiểm soát giúp kiểm soát insulin và tăng cường đốt mỡ. Theo giải thích của Tiến sĩ Jamnadas: "Khi cơ thể nhịn ăn đủ thời gian, mức insulin giảm xuống, tuyến tụy được nghỉ ngơi. Lúc này, cơ thể không còn lấy năng lượng từ đường mà buộc phải đốt mỡ dự trữ, trong đó mỡ nội tạng bị tiêu hao đầu tiên. Không giống việc cắt giảm calo khiến cơ thể yếu và mất cơ, nhịn ăn kích hoạt cơ chế trao đổi chất tự nhiên, giúp giữ khối cơ, đốt mỡ có hại và tăng hiệu quả trao đổi năng lượng".

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu của Viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho thấy, người áp dụng nhịn ăn gián đoạn kết hợp ăn giàu protein có thể giảm tới 33% mỡ nội tạng, gần gấp đôi nhóm chỉ ăn kiêng thông thường.

Ngoài ra, ông cho biết nhịn ăn có kiểm soát còn giúp giảm viêm, ổn định đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ tim mạch. Khi đó, cơ thể bước vào trạng thái “tự làm sạch” tế bào, loại bỏ mỡ xấu và độc tố tích tụ lâu ngày, giúp hệ trao đổi chất hoạt động trơn tru và khỏe mạnh hơn.

Cách nhịn ăn có kiểm soát để "đốt" mỡ nội tạng

Tiến sĩ Jamnadas khuyên nên nhịn ăn gián đoạn 12-16 giờ mỗi ngày. Ví dụ, ăn tối lúc 7 giờ thì ăn lại vào 9-10 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian nhịn, chỉ nên uống nước, trà hoặc cà phê đen không đường. Ở thời gian đầu, có thể nhịn ăn 8 - 10 rồi tăng dần, tổng thời gian nhịn ăn không quá 20 giờ.

Thời gian duy trì liên tục chế độ nhịn ăn cũng chỉ tối đa 3 tháng. Sau giai đoạn này, cơ thể cần thời gian nghỉ và nạp lại năng lượng để không ảnh hưởng đến nội tiết, đường huyết và chức năng gan.

Ảnh minh họa

"Trước khi bắt đầu, cần giảm lượng đường và tinh bột trắng để insulin không bị kích thích liên tục. Hãy thay bằng rau xanh, cá béo, thịt nạc, trứng, các loại hạt. Khi insulin ổn định, cơ thể sẽ tự chuyển sang chế độ đốt mỡ tự nhiên" - ông nói.

Đặc biệt, ông cảnh báo nhịn ăn không phù hợp với người bị tiểu đường, huyết áp thấp, rối loạn ăn uống, phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc người đang dùng thuốc điều trị dài hạn. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước.

Nguồn và ảnh: Times of India, Eat This Not That