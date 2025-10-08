U70 nghệ sĩ Hồng Đào vẫn trẻ trung, tươi tắn: Rất chăm ăn 1 thực phẩm giàu omega-3 để cân bằng nội tiết, ưu ái chống già từ gốc rễ

Dù đã bước sang ngưỡng tuổi U70, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, làn da sáng mịn và thần thái rạng rỡ. Không cần chạy theo những xu hướng làm đẹp ồn ào, nữ nghệ sĩ chọn cho mình lối sống giản dị, cân bằng và chú trọng từ việc ăn uống lành mạnh đến chăm sóc tinh thần - bí quyết giúp chị trẻ lâu, tươi tắn như "nuốt tuổi".

Ăn cá hồi giàu omega-3 - bí quyết giúp Hồng Đào cân bằng nội tiết, chống già từ gốc rễ

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Hồng Đào từng tiết lộ, chị thích ăn cá hồi vì nó giàu omega-3, một chất béo lành mạnh rất tốt cho làn da. Việc ăn uống cân bằng và giàu dưỡng chất là bí quyết để duy trì sự trẻ trung và rạng rỡ.

Không phải ngẫu nhiên mà omega-3 lại được gọi là "chất béo vàng" của sắc đẹp. Theo Healthline, axit béo omega-3 trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích… có khả năng:

- Giảm viêm trong cơ thể, giúp làn da khỏe mạnh, ít mụn, giảm sạm và khô nẻ.

- Duy trì độ ẩm và đàn hồi da, nhờ tăng cường lớp lipid tự nhiên bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm.

- Cân bằng nội tiết tố nữ (estrogen và progesterone) - yếu tố then chốt giúp phụ nữ trung niên hạn chế các triệu chứng lão hóa sớm như da chảy xệ, tóc khô gãy hay rối loạn giấc ngủ.

- Tốt cho tim mạch và não bộ, hỗ trợ lưu thông máu, giúp da dẻ hồng hào, đầu óc minh mẫn, tinh thần thư thái.

- Một chế độ ăn giàu omega-3 giúp phụ nữ ở tuổi mãn kinh hoặc tiền mãn kinh duy trì sự ổn định hormone, giảm bốc hỏa, khô da, khô âm đạo và giảm nguy cơ loãng xương. Có thể nói, bí quyết trẻ lâu của Hồng Đào không chỉ nằm ở "cái đĩa ăn" mà còn là sự hiểu biết và trân trọng cơ thể mình.

Bên cạnh cá hồi, Hồng Đào còn đặc biệt chăm ăn rau cải bó xôi, rau cải xanh, cà rốt, cam, dâu tây và bơ – những thực phẩm chứa nhiều vitamin C, E, beta-carotene và chất chống oxy hóa giúp làn da luôn tươi tắn, căng mịn.

Chị hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột, thay vào đó là protein sạch từ cá, thịt gà và các loại đậu. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ duy trì thói quen ăn 4–5 bữa nhỏ mỗi ngày thay vì chỉ 3 bữa chính.

Chính nhờ lối ăn uống khoa học này mà dù đã gần 70 tuổi, Hồng Đào vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da sáng mịn và tràn đầy năng lượng sống.

Ngoài ăn uống, nghệ sĩ Hồng Đào có 3 mẹo chống già tuyệt đỉnh khác cả trong lẫn ngoài

1. Tập yoga để cân bằng nội tiết, chống già từ bên trong

Nữ nghệ sĩ duy trì thói quen tập yoga 3-4 lần mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 60 phút. Đây là khoảng thời gian chị "đối thoại với cơ thể", hít thở sâu, lắng nghe nhịp tim và điều hòa cảm xúc.

Yoga giúp kích hoạt hệ nội tiết, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên - yếu tố giúp làn da căng tràn sức sống. Đồng thời, các động tác kéo giãn nhẹ nhàng giúp Hồng Đào giữ cơ thể dẻo dai, giảm đau mỏi vai gáy, giữ tinh thần thư giãn và cân bằng dù lịch trình làm việc dày đặc.

2. Trẻ hóa da bằng công nghệ Thermage FLX, không xâm lấn nhưng hiệu quả dài lâu

Dù chăm sóc kỹ đến đâu, việc thức khuya, dậy sớm, giờ giấc thất thường khi tham gia các dự án phim ảnh vẫn khiến Hồng Đào đối mặt với làn da xuống cấp, chảy xệ, mất độ đàn hồi.

Thay vì đụng chạm "dao kéo", chị lựa chọn Thermage FLX - công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn được nhiều ngôi sao Hollywood yêu thích. Liệu trình chỉ kéo dài khoảng 60-90 phút, nhưng hiệu quả căng da, nâng cơ, kích thích tăng sinh collagen và elastin có thể duy trì 1-2 năm.

Nhờ Thermage FLX, làn da Hồng Đào trở nên căng mịn, sáng hồng tự nhiên, giúp chị tự tin hơn khi xuất hiện trước ống kính và trong cuộc sống hàng ngày. Đó không chỉ là câu chuyện làm đẹp, mà còn là hành trình yêu thương và chăm sóc bản thân một cách thông minh, khoa học.

3. Sống tích cực

Điều khiến người hâm mộ yêu quý Hồng Đào không chỉ là nhan sắc không tuổi mà còn là tâm hồn tươi trẻ, lạc quan. Dù trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, chị vẫn giữ được tinh thần nhẹ nhàng, vui vẻ, luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cảm thông và tích cực.

Chính tinh thần ấy, cộng hưởng cùng chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện đều đặn và chăm sóc da khoa học, đã giúp Hồng Đào trở thành hình mẫu phụ nữ trung niên tự tin, trẻ trung và đầy sức sống.

(Nguồn ảnh: FB)