Nội tiết tố (hormone) đóng vai trò điều phối vô cùng quan trọng trong cơ thể phụ nữ, ảnh hưởng đến mọi quá trình sinh lý từ chu kỳ kinh nguyệt, khả năng sinh sản, cho đến tâm trạng và mức năng lượng. Khi các hormone này được cân bằng và ổn định, phụ nữ sẽ toát ra một vẻ rạng rỡ, khỏe khoắn khó có thể che giấu. Ngược lại, khi lượng nội tiết tố, đặc biệt là estrogen, bắt đầu suy giảm, như trong giai đoạn tiền mãn kinh, phụ nữ thường đối mặt với hàng loạt thay đổi về ngoại hình và sức khỏe.

Hãy cùng xem, trong 5 đặc điểm dưới đây, bạn may mắn sở hữu bao nhiêu dấu hiệu cho thấy hệ nội tiết của mình đang làm việc ổn định và hiệu quả?

1. Năng lượng tràn đầy, không dễ mệt mỏi

Phụ nữ có nội tiết tố ổn định thường duy trì trạng thái tích cực và nhiều năng lượng, ngay cả khi đối diện với công việc bận rộn. Điều này là do nội tiết tố đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất và hệ tim mạch. Khi bước vào tiền mãn kinh, sự suy giảm estrogen gây ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tuyến giáp và ty thể, làm giảm tốc độ trao đổi chất, khiến chị em dễ cảm thấy kiệt sức, uể oải và khó duy trì trạng thái thể chất tốt.

Ảnh minh họa

2. Thân hình khỏe khoắn và cân đối

Sự ổn định của nội tiết tố tác động trực tiếp đến quá trình phân bổ chất béo và điều chỉnh chuyển hóa. Phụ nữ với hormone cân bằng thường có thân hình săn chắc, khỏe mạnh. Trong khi đó, khi estrogen bắt đầu suy giảm mạnh trong tiền mãn kinh, cơ thể mất đi khả năng kiểm soát chất béo, khiến mỡ dễ dàng tích tụ ở vùng bụng (béo phì trung tâm), làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và làm giảm rõ rệt khối lượng cơ bắp.

3. Cảm xúc ổn định, tâm trạng tích cực

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy bình tĩnh, lạc quan và ít bị tác động bởi sự thay đổi của môi trường, đó là dấu hiệu cho thấy các chất hóa học trong não, vốn bị ảnh hưởng bởi việc sản xuất nội tiết tố, đang ở trạng thái cân bằng. Ngược lại, sự thiếu hụt hoặc dao động thất thường của hormone trong tiền mãn kinh thường gây ra các triệu chứng lo lắng, trầm cảm, bất ổn về cảm xúc và cáu gắt không lý do.

4. Nước da hồng hào, mịn màng

Nội tiết tố có tác động quan trọng đến sức khỏe và độ bóng của làn da. Khi hormone ổn định, chúng giúp cơ thể duy trì khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ hơn, kích thích sản xuất collagen và giữ nước hiệu quả, mang lại nước da mịn màng, hồng hào và căng tràn sức sống. Khi estrogen giảm sút, da bắt đầu trở nên khô, xỉn màu và xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, phản ánh rõ ràng sự lão hóa nội tiết từ bên trong.

5. Chất lượng giấc ngủ tốt

Ảnh minh họa

Giấc ngủ ngon là dấu hiệu của một cơ thể đang được cân bằng về mặt sinh học. Nội tiết tố ổn định giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và chu kỳ giấc ngủ. Đối với phụ nữ, khi estrogen và progesterone suy giảm nghiêm trọng trong tiền mãn kinh, chúng thường gây ra các cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm và làm rối loạn hoàn toàn nhịp sinh học, dẫn đến tình trạng mất ngủ kinh niên, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt sức khỏe.

5 thực phẩm hỗ trợ ổn định nội tiết tố

Để chủ động duy trì sự cân bằng nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh, chị em nên bổ sung các thực phẩm sau:

- Thực phẩm từ đậu nành: Giàu isoflavone đậu nành – hoạt chất tương tự estrogen thực vật, giúp điều hòa nội tiết và làm dịu các triệu chứng.

- Hạt lanh: Chứa nhiều lignan, là một dạng phytoestrogen mạnh mẽ, hỗ trợ cân bằng hormone một cách tự nhiên.

Ảnh minh họa

- Trứng: Cung cấp lecithin và vitamin B6, các chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ buồng trứng tổng hợp hormone giới tính.

- Nho: Chứa quercetin, một loại estrogen tự nhiên, giúp điều hòa nội tiết và rất giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ chống lão hóa da.

- Bí ngô: Cung cấp vitamin E và kẽm, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự tiết estrogen, đồng thời tăng cường sức khỏe làn da.

Nguồn và ảnh: Sohu, Daily Mail