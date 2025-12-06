"Nữ thần thanh xuân" Cao Viên Viên tuổi 46 trông như 26 nhờ 1 kiểu ăn giúp cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần bình ổn và ít nóng nảy

Trong sự kiện tối 4/12, Cao Viên Viên xuất hiện tại buổi tiệc của một nhãn hàng với chiếc váy vàng champagne lấp lánh, dáng dài hở vai tinh tế. Thiết kế giúp nữ diễn viên khoe trọn bờ vai thon, vòng eo gọn gàng cùng đôi chân dài nổi tiếng. Ở tuổi trung niên đã qua sinh đẻ, Cao Viên Viên vẫn giữ được khí chất nhẹ nhàng, thư thái, kiểu đẹp khiến người đối diện có cảm giác dễ chịu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trên Weibo, cư dân mạng dành cho cô hàng loạt lời khen: "Đẹp quên thời gian", "gái một con mòn con mắt", "mang lại cảm giác thư thái tuyệt vời", thậm chí không ít ý kiến còn khẳng định "Triệu Hựu Đình (chồng cô) thật may mắn khi lấy được mỹ nhân như vậy". Độc giả Sohu thì đặc biệt ấn tượng với làn da săn chắc, mịn màng, ít nếp nhăn, không phô trương nhưng rất "có sức sống".

Điều khiến nhiều phụ nữ tò mò là: Bí quyết nào giúp Cao Viên Viên trẻ lâu mà còn giữ được tinh thần điềm tĩnh, ít nóng nảy? Câu trả lời của chính nữ diễn viên khá bất ngờ: Ăn chay.

Ăn chay lâu năm giúp Cao Viên Viên trẻ lâu và bình ổn cảm xúc

Trong một cuộc phỏng vấn với Sina, Cao Viên Viên từng chia sẻ cô ăn chay trọn vẹn suốt 1 năm, sau đó cơ thể thích nghi rất tốt và dần biến việc ăn chay thành nếp sống thường nhật. Chế độ ăn dựa nhiều vào rau củ, ngũ cốc, đậu hạt khiến cô cảm thấy người nhẹ nhõm hơn, tinh thần ổn định, ít cáu gắt. Nữ diễn viên mô tả cảm giác "ăn chay giúp tâm trí sáng rõ, bình an", từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khí sắc và thần thái.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, Cao Viên Viên còn nghiên cứu y thư cổ như Bản Thảo Cương Mục để hiểu rõ hơn cần ăn gì, tránh gì, cách phối hợp thực phẩm ra sao để cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách.

Dưới góc nhìn khoa học, vì sao ăn chay giúp trẻ lâu và giảm tính nóng nảy?

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy, chế độ ăn giàu thực vật mang lại loạt lợi ích rõ rệt cho cả làn da lẫn hệ thần kinh:

Thứ nhất, giàu chất chống oxy hóa, làm chậm lão hóa

Rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều vitamin C, vitamin E, polyphenol, flavonoid. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa da, chảy xệ, nếp nhăn sớm.

Thứ hai, giảm viêm - chìa khóa của làn da và cảm xúc ổn định

Ăn ít thịt đỏ và chất béo bão hòa giúp giảm tình trạng viêm mạn tính mức thấp trong cơ thể. Viêm không chỉ liên quan đến lão hóa mà còn có mối liên hệ với stress, cáu gắt, rối loạn cảm xúc. Một cơ thể ít viêm thường kéo theo tinh thần dễ chịu hơn.

Thứ ba, ổn định đường huyết, hạn chế "bốc hỏa" cảm xúc

Chế độ ăn giàu chất xơ từ thực vật giúp đường huyết ổn định, tránh các đợt tăng, giảm đường huyết đột ngột. Theo các tài liệu dinh dưỡng, đường huyết dao động mạnh có thể làm con người dễ mệt, dễ cáu, mất kiên nhẫn.

Thứ tư, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, tác động trực tiếp đến não bộ

Chất xơ là "thức ăn" cho vi khuẩn có lợi trong ruột. Hệ vi sinh khỏe mạnh giúp tăng sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, từ đó hỗ trợ cảm xúc tích cực, giảm lo âu. Đây cũng là lý do nhiều người ăn chay lâu năm nhận thấy mình dịu lại, chậm rãi hơn.

Những thói quen khác góp phần giữ gìn nhan sắc và khí chất của Cao Viên Viên

Ăn chay chỉ là một phần trong lối sống tổng thể rất "điềm", Cao Viên Viên còn:

Tránh xa món chiên rán, nhiều dầu mỡ

Cao Viên Viên hạn chế tối đa thực phẩm giàu năng lượng rỗng, vốn dễ gây viêm, tăng cân và đẩy nhanh lão hóa da.

Chú ý cách ăn hơn món ăn

Cô duy trì thói quen nhai kỹ, ăn chậm, lắng nghe tín hiệu no của cơ thể. Cách ăn uống này được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích vì giúp tiêu hóa tốt hơn, kiểm soát khẩu phần, đồng thời giảm áp lực cho hệ tiêu hóa và nội tiết.

Ưa chuộng vận động nhẹ nhàng, gần thiên nhiên

Yoga, pilates kết hợp đi bộ nhanh ngoài trời là lựa chọn quen thuộc của Cao Viên Viên. Những bộ môn này không tạo áp lực lớn nhưng giúp tăng trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn máu, giữ dáng và giảm stress, yếu tố then chốt để phụ nữ trẻ lâu một cách bền vững.