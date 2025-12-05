Người đàn ông đau họng dữ dội, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Theo Newsflare, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các bác sĩ gắp chiếc xương cá mắc kẹt trong cổ họng một người đàn ông ở Quảng Trị, Việt Nam.

Trước đó, người đàn ông đến bệnh viện trong tình trạng đau họng dữ dội. Anh cho biết mình bị một chiếc xương cá mắc kẹt trong cổ họng khi đang ăn cá. Chiếc xương bị mắc kẹt trong cổ gây ra rất nhiều đau đớn.

Ngay sau đó, bác sĩ đã khám và cẩn thận gắp chiếc xương ra khỏi cổ người đàn ông. Bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy nó dài hơn 9 cm. Với chiều dài này, xương đã gây tổn thương vòm miệng của người đàn ông và sẽ mất vài ngày để điều trị.

Chiếc xương được lấy ra khỏi cổ người đàn ông.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, hóc xương cá nói riêng hay dị vật nói chung là tình huống thường gặp ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Nhưng điều đáng lo là nhiều người vẫn còn chủ quan hoặc xử lý sai cách.

Bác sĩ khuyến cáo, khi nghi hóc xương cá cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được nội soi và gắp dị vật, tuyệt đối không nuốt cơm, nuốt chuối, ngậm vitamin C hay tự móc họng.

Để phòng tránh hóc xương, dị vật, mọi người nên ăn uống cẩn thận, ăn các món mềm, dễ nhai, dễ nuốt; hạn chế sử dụng các loại xương (gà, vịt, cá…) để nấu canh, lẩu vì các mảnh xương vụn sẽ có thể khiến chúng ta bị hóc xương; không nói chuyện, cười đùa khi đang ăn, nên ăn chậm nhai kỹ…