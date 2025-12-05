Kylie Jenner đang phải chữa bệnh gì?

Trong loạt Instagram Stories ngày 3/12, Kylie Jenner bật mí: "Tôi bị đau lưng mãn tính suốt gần 3 năm kể từ lần mang thai cuối, mọi biện pháp tôi thử đều không giúp ích". Người mẫu kiêm doanh nhân 28 tuổi cho biết đã nghe chị gái Kim Kardashian nói về lợi ích giảm đau của phương pháp tế bào gốc, sau đó quyết định gặp bác sĩ Adeel Khan cùng ê-kíp phòng khám Eterna Health để điều trị. Kylie viết rằng đây là "một bước tiến rất lớn trong quá trình hồi phục" và khuyên mọi người nên "nghiên cứu kỹ, trao đổi với bác sĩ và các chuyên gia y tế" trước khi quyết định.

Theo BS Nguyễn Trọng Anh (chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chấn thương thể thao, làm việc tại TP.HCM), liệu pháp tế bào gốc đang trở nên phổ biến trong nhóm người nổi tiếng và thể thao với mong muốn tái tạo, giảm viêm. Tuy nhiên ở nhiều nước (như Mỹ), Cơ quan Quản lý Dược phẩm có những hạn chế và chuyên gia cảnh báo về rủi ro khi điều trị chưa được kiểm chứng đầy đủ. Việc đi điều trị ở nước ngoài cũng đặt ra câu hỏi về an toàn và theo dõi sau can thiệp.

Còn nếu bạn cũng đang bị đau lưng mãn tính sau sinh như Kylie Jenner thì thông tin dưới đây dành cho bạn:

Đau lưng mãn tính sau sinh là gì?

Đau lưng sau sinh là triệu chứng phổ biến nhiều chị em gặp, nhưng khi cơn đau kéo dài nhiều tháng đến nhiều năm, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày thì được gọi là đau lưng mãn tính sau sinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ đau lưng (đặc biệt là vùng lưng dưới) ở phụ nữ sau sinh rất cao so với nhóm dân số chung, có thể đồng hành với mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng bế trẻ, không thể cho con bú thoải mái.

Kylie Jenner chụp cùng bác sĩ Adeel Khan (trái) và sau khi điều trị đau lưng bằng tế bào gốc (phải). (Ảnh: Instagram Kylie Jenner)

Triệu chứng thường gặp khi bị đau lưng mãn tính sau sinh

Đau âm ỉ hoặc từng cơn ở vùng thắt lưng, lan xuống mông hoặc đùi.

Đau tăng khi đứng lâu, cúi lên nhấc bé, hoặc khi hắt hơi/ho.

Cảm giác yếu cơ, khó xoay người, đôi khi tê lan xuống chân (trường hợp nặng cần đến bác sĩ).

Những dấu hiệu cảnh báo phải khám gấp: Đau tăng nhanh, sốt kèm đau, mất cảm giác ở vùng mông/bẹn, hoặc yếu chân ảnh hưởng đi lại.

Nguyên nhân gây đau lưng mãn tính sau sinh

Một số cơ chế thường thấy được chuyên gia nêu ra:

- Thay đổi cơ thể khi mang thai: Tử cung mở rộng, trọng tâm thay đổi, cơ bụng yếu đi, gây áp lực lên cột sống.

- Thay đổi hormone: Relaxin làm giãn dây chằng, giúp sinh nở nhưng có thể gây bất ổn khớp, đau lưng.

- Chế độ sinh hoạt sau sinh: Ôm ẵm, cúi nhiều khi cho con bú, tư thế xấu, thiếu nghỉ ngơi và tập luyện phục hồi.

- Tiền sử đau lưng trong thai kỳ hoặc chấn thương sinh nở, cân nặng thừa đều làm tăng nguy cơ thành mãn tính.

Cách phòng tránh và xử trí đau lưng mãn tính sau sinh

Tư thế và thói quen hàng ngày

Ngồi thẳng lưng khi cho con bú, dùng gối kê tay/bệ tì để giảm cúi.

Khi nhặt đồ hoặc bế bé, gập gối, giữ lưng thẳng, tránh cúi người bằng lưng.

Hạn chế mang vác nặng, xen kẽ nghỉ ngơi khi chăm bé.

Tập phục hồi nhẹ nhàng

Bắt đầu với bài tập tăng sức mạnh cơ lõi, hông và cơ lưng dưới (được hướng dẫn bởi chuyên gia vật lý trị liệu phụ sản).

Đi bộ, yoga nhẹ, bài thở để khởi động; tiến dần lên bài có kiểm soát.

Chườm nóng/lạnh, massage và nghỉ ngơi hợp lý

Chườm nóng giúp thư giãn cơ, chườm lạnh giảm viêm cấp. Massage chuyên khoa hoặc liệu pháp thủ công của vật lý trị liệu có thể hỗ trợ.

Khi nào cần can thiệp y tế?

Nếu đau dữ dội, có yếu chi, tê vùng bẹn/hậu môn, sốt hoặc đau không giảm sau tự chăm sóc, hãy đi khám. Các lựa chọn từ thuốc giảm đau an toàn khi cho con bú (theo chỉ định bác sĩ), tiêm steroid ngoài màng cứng, đến can thiệp chuyên sâu tuỳ nguyên nhân có thể được cân nhắc.

(Ảnh: Internet)