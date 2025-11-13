Kylie Jenner, nữ tỷ phú trẻ tuổi, biểu tượng của xu hướng thẩm mỹ thời hiện đại, luôn khiến cả thế giới phải dõi theo mỗi khi cô xuất hiện. Sở hữu thân hình bốc lửa, khuôn mặt "tỷ lệ vàng" và phong cách thời trang táo bạo, Kylie được xem là người định hình trào lưu thẩm mỹ của thế hệ Gen Z. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau ánh hào quang và "nhan sắc bạc tỷ" ấy là một quyết định mà chính cô thừa nhận "đã quá vội vàng".

Từ tin đồn "dao kéo" đến lời thú nhận thật lòng

Khi chưa đầy 20 tuổi, Kylie Jenner đã trở thành tâm điểm của nhiều đồn đoán về phẫu thuật thẩm mỹ. Cô từng phủ nhận phần lớn các can thiệp, chỉ thừa nhận tiêm filler môi và thực hiện một ca nâng ngực ở tuổi 19.

Theo chia sẻ, lần phẫu thuật đó được thực hiện bởi bác sĩ danh tiếng Garth Fisher tại Beverly Hills - một trong những "bàn tay vàng" của giới làm đẹp Hollywood. Kylie lựa chọn túi silicon 445cc, dáng trung bình, đặt nửa dưới cơ, kỹ thuật phổ biến giúp bầu ngực tròn đầy nhưng vẫn mềm mại, tự nhiên.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, và chỉ ít tháng sau, thân hình nóng bỏng của Kylie nhanh chóng trở thành biểu tượng gợi cảm mới. Nhiều cô gái trẻ bắt đầu tìm đến các phòng khám thẩm mỹ với mong muốn sở hữu "vòng 1 kiểu Kylie Jenner".

"Giá như tôi đợi đến khi sinh con rồi mới làm…"

Thế nhưng, sau ánh hào quang ấy là sự hối tiếc. Trong chương trình The Kardashians, Kylie Jenner lần đầu chia sẻ thật lòng:

"Tôi đã có vòng 1 đẹp tự nhiên, nhưng ở tuổi 19 tôi lại không nhận ra điều đó. Giờ nghĩ lại, tôi ước mình không nâng ngực quá sớm. Tôi sẽ nói với con gái Stormi rằng hãy đợi sau khi sinh con nếu muốn can thiệp thẩm mỹ".

Lời tâm sự này khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi Kylie, biểu tượng của làm đẹp thời đại mới, lại chọn khuyến khích phụ nữ hướng đến sự tự nhiên khi còn trẻ. Sau khi làm mẹ, cô cho biết bản thân muốn trở thành tấm gương lành mạnh cho con gái, đề cao vẻ đẹp tự tin từ bên trong thay vì chạy theo chuẩn mực ngoại hình.

Vì sao các chuyên gia cũng khuyên phụ nữ nên nâng ngực sau khi sinh con?

Theo các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, việc nâng ngực quá sớm có thể khiến kết quả sau này bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nội tiết và mô tuyến vú trong quá trình mang thai, cho con bú.

Ở phụ nữ trẻ, đặc biệt là chưa sinh con, mô tuyến vú còn phát triển. Khi nâng ngực sớm, cấu trúc này có thể bị biến dạng hoặc thay đổi hình dáng sau sinh. Ngoài ra, hormone thai kỳ khiến da giãn, mô ngực mềm đi, dễ làm túi bị lệch hoặc sa trễ.

Do đó, thời điểm lý tưởng để phẫu thuật nâng ngực là sau khi hoàn tất sinh nở và cai sữa ít nhất 6 tháng. Khi ấy, mô ngực đã ổn định, cấu trúc da hồi phục, giúp kết quả thẩm mỹ lâu dài hơn và hạn chế biến chứng.

Một lý do khác khiến các bác sĩ khuyên nên "chờ" là yếu tố tâm lý. Ở tuổi đôi mươi, nhiều cô gái chịu áp lực từ mạng xã hội, từ những "chuẩn đẹp" do người nổi tiếng định hình. Nhưng sau khi làm mẹ, phụ nữ thường có cái nhìn chín chắn hơn, biết rõ đâu là điều mình thực sự mong muốn, thay vì chạy theo trào lưu.

Nếu lựa chọn nâng ngực, điều quan trọng nhất vẫn là chọn bác sĩ có chứng chỉ phẫu thuật thẩm mỹ, cơ sở được cấp phép và loại túi ngực được FDA hoặc CE chứng nhận an toàn.

Bởi "nâng ngực học theo idol" không sai, Kylie Jenner từng là nguồn cảm hứng làm đẹp của cả thế giới, nhưng làm đẹp thông minh mới là xu hướng của thời đại mới.

Kylie Jenner từng đại diện cho trào lưu thẩm mỹ gợi cảm bậc nhất Hollywood, nhưng giờ đây, cô lại khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn nhờ sự trưởng thành trong suy nghĩ. Nữ tỷ phú 27 tuổi không phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô chọn cách sống lành mạnh, yêu bản thân và truyền cảm hứng về vẻ đẹp đến từ sự tự tin.

Một ca phẫu thuật có thể mang lại nhan sắc bạc tỷ, nhưng chính sự thấu hiểu cơ thể mình mới tạo nên giá trị thật của người phụ nữ trong thẩm mỹ thời đại mới.

(Ảnh: Internet)