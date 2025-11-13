Thấy gì từ 2 kiểu giày "chân ái" của bà Anna Wintour: Không cần quá nhiều, chỉ cần chọn đúng là luôn đẹp

Nhắc đến Anna Wintour – biểu tượng quyền lực của làng thời trang thế giới, người ta không chỉ nhớ đến chiếc kính râm to bản, mái tóc bob trứ danh hay phong thái lạnh lùng đặc trưng, mà còn nhớ đến phong cách thời trang tinh tế, nhất quán đến mức "thành thương hiệu". Trong suốt hàng chục năm qua, Anna gần như trung thành tuyệt đối với hai kiểu giày: sandal cao gót màu be và boots cao cổ. Hai lựa chọn tưởng chừng đối lập này lại phản ánh trọn vẹn triết lý thời trang của bà: sự kết hợp giữa thanh lịch cổ điển và phong thái hiện đại, tự tin.

Sandal cao gót màu be: Biểu tượng của sự tinh giản và nữ tính

Nếu ai từng để ý tủ đồ của Anna Wintour, sẽ thấy bà gần như không bao giờ rời xa đôi sandal cao gót màu be. Đây là kiểu giày yêu thích nhất của bà, được diện cùng vô số chiếc váy midi họa tiết hoa, đầm lụa mềm mại hay váy in hoa văn hình học rực rỡ.

Điểm đặc biệt là Anna luôn chọn mẫu sandal có quai chéo tinh giản, gót vừa phải, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn dáng. Màu be không chỉ "ăn rơ" với mọi gam màu trang phục mà còn giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn, đây là một mẹo nhỏ mà phụ nữ ở mọi độ tuổi đều có thể áp dụng.

Sandal màu be cũng là biểu tượng cho phong cách "không gắng gượng" của Anna. Bà chưa bao giờ cần đến những mẫu giày quá cầu kỳ để thể hiện quyền lực hay đẳng cấp. Thay vào đó, mỗi lựa chọn của Anna đều mang tinh thần vừa đủ và sang trọng. Đôi sandal trung tính giúp cân bằng cho những bộ váy nổi bật, khiến tổng thể luôn hài hòa, tinh tế mà vẫn toát lên thần thái tự tin, uyển chuyển.

Đây cũng là kiểu giày mà phụ nữ trung niên nên có trong tủ đồ. Không quá phô trương, không gò bó, nhưng vẫn đủ thanh lịch để đi làm, đi tiệc hay dạo phố. Với những ai yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tinh tế, sandal màu be chính là "bạn đồng hành" lý tưởng.

Boots cao cổ: Tuyên ngôn thời trang của mùa lạnh

Trái ngược với nét mềm mại của sandal, boots cao cổ là "bảo bối" thời trang giúp Anna Wintour chinh phục mọi mùa lạnh. Bà thường kết hợp boots với váy tweed dáng dài, bộ suit cổ điển, hoặc áo khoác da sang trọng, những set trang phục này vừa giữ ấm vừa mang đậm tinh thần thời trang.

Không chọn kiểu boots hầm hố hay phá cách, Anna trung thành với phom dáng cổ điển, thường là boots trơn hoặc họa tiết da động vật, cao đến bắp chân, gót vừa phải. Chính sự tiết chế ấy khiến đôi boots trở thành món đồ "đinh" trong tủ đồ của bà – đủ mạnh mẽ để thể hiện quyền lực, nhưng vẫn nữ tính, thanh lịch đúng phong cách Anna Wintour.

Đặc biệt, khi kết hợp với váy hoặc áo khoác dài, boots cao cổ giúp tôn dáng một cách kín đáo, tinh tế. Đây là bí quyết "ăn gian chiều cao" hiệu quả cho phụ nữ trung niên – vừa giữ được vẻ sang trọng, vừa giúp cơ thể trông gọn gàng, thanh mảnh hơn.

Phong cách nhất quán: Bí mật của biểu tượng

Điều khiến Anna Wintour trở nên khác biệt chính là sự nhất quán trong phong cách. Dù xuất hiện tại các tuần lễ thời trang hay trong văn phòng Vogue, bà vẫn trung thành với công thức quen thuộc: váy midi + sandal be hoặc váy tweed + boots cao cổ.

Sự kiên định ấy không hề nhàm chán, trái lại, giúp Anna xây dựng hình ảnh thời trang đặc trưng – mỗi khi bà bước ra phố, người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Trong thế giới thời trang đầy biến động, nơi xu hướng thay đổi từng mùa, việc giữ được bản sắc riêng là điều hiếm hoi và đáng ngưỡng mộ.

Hai kiểu giày "chân ái" của Anna Wintour không chỉ là phụ kiện, mà còn là phần mở rộng của phong cách sống: tự tin, độc lập, và tinh tế đến từng chi tiết. Đó cũng là lý do vì sao, dù ở độ tuổi nào, phụ nữ vẫn có thể học hỏi từ Anna – không cần quá nhiều, chỉ cần chọn đúng, và trung thành với điều khiến mình cảm thấy đẹp nhất.

Ảnh: Sưu tầm