Ra chợ mua khoai tây, gặp 4 loại rẻ ngon mắt mấy cũng đừng mua

Cùng nhận diện những củ khoai tây “có vấn đề” đang âm thầm xuất hiện ngoài chợ, nắm được vài mẹo này, đi mua thực phẩm sẽ không còn lo bị “hớ”.

1. Khoai tây mọc mầm

- Độc tố có thể nhìn thấy bằng mắt thường: Vùng xung quanh mầm sẽ chuyển xanh, nơi đó là điểm tập trung nồng độ solanine cao nhất. Dù đã cắt bỏ phần mầm, các phần khác vẫn có nguy cơ bị nhiễm độc.

- Triệu chứng ngộ độc cần cảnh giác: Sau khi ăn 2 - 4 tiếng có thể xuất hiện cảm giác rát họng, buồn nôn, nôn ói, trường hợp nặng hơn có thể khó thở. Nếu gặp tình trạng này phải lập tức đến bệnh viện.

- Cách bảo quản đúng: Để ở nơi thoáng mát, tránh dùng túi nilon kín. Có thể đặt một quả táo cạnh khoai tây, ethylene từ táo sẽ giúp ức chế mọc mầm.

2. Khoai tây bị xanh vỏ

- Giải thích hiện tượng chuyển xanh: Phơi nắng lâu làm khoai sản sinh chlorophyll, đồng thời solanine tăng mạnh. Ngay cả khi gọt vỏ vẫn có thể thấy lớp xanh thấm vào bên trong.

- Nhắc lại hiểu lầm phổ biến: Đừng tin rằng “gọt dày thêm vài lớp là an toàn”, solanine chịu nhiệt rất cao, nấu lâu cũng không phá hủy được.

- Mẹo chọn mua: Chọn những củ có vỏ nguyên, màu sắc đồng đều. Dưới ánh đèn siêu thị cần quan sát kỹ hơn vì ánh đèn có thể che đi sắc xanh.

3. Khoai tây mềm nhũn

- Quá trình hư thối: Khoai tây mềm nghĩa là đã bắt đầu phân hủy, có thể xuất hiện vi khuẩn Clostridium botulinum gây ngộ độc. Dù dùng nồi áp suất hấp vẫn không tiêu diệt được độc tố.

- Nguy cơ ẩn: Một số người bán sẽ cắt phần hỏng rồi trộn vào khoai tốt bán chung. Khi mua khoai đóng túi, phải kiểm tra từng củ.

- Cấm kỵ bảo quản: Đừng bỏ vào tủ lạnh! Nhiệt độ thấp khiến tinh bột chuyển thành đường, dễ tạo acrylamide, chất có nguy cơ gây ung thư.

4. Khoai tây xử lý hóa chất

- Thủ đoạn bất hợp pháp: Nhiều người bán hàng không có lương tâm nhúng khoai vào các chất tẩy như sodium metabisulfite để khoai trông tươi mới. Hóa chất này có thể kích ứng mạnh đường hô hấp.

- Dấu hiệu nhận biết: Có mùi chua hắc; bề mặt bóng lạ thường. Dùng khăn giấy ướt lau sẽ xuất hiện vết vàng nhạt.

- Khuyến nghị làm sạch: Nếu nghi ngờ, gọt vỏ và rửa dưới nước chảy ít nhất 3 phút. Nhưng cách an toàn nhất vẫn là bỏ đi.

Mẹo ăn khoai tây tốt cho sức khỏe

- Cách ăn tốt nhất: Hấp hoặc luộc là lựa chọn lành mạnh, giữ lại nhiều dinh dưỡng. Chiên khiến tinh bột tốt biến thành tinh bột xấu.

- Thực phẩm không nên kết hợp: Không ăn cùng quả hồng vì dễ kết sỏi dạ dày. Người suy thận nên hạn chế khẩu phần.

- Thực phẩm thay thế: Khoai lang, củ từ, khoai môn đều có thể là lựa chọn tốt, mỗi loại mang giá trị dinh dưỡng riêng.

Nguồn và ảnh: Sohu