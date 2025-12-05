6 loài cá ăn được "nguy hiểm nhất thế giới", có tiền chưa chắc đã được ăn!

Những loài cá này vừa là mỹ vị vừa tiềm ẩn rủi ro chết người. Hương vị cuốn hút, nhưng chỉ cần sơ sẩy nhỏ, cái giá phải trả có khi là mạng sống.

Cá nóc

Nội tạng cá nóc chứa độc cực mạnh, tập trung nhiều nhất ở buồng trứng, gan, rồi đến thận, máu, mắt, mang và da. Một số loài còn chứa độc trong tinh hoàn, da, thậm chí cả cơ thịt. Chính Tetrodotoxin, thần kinh độc tố mạnh nhất trong tự nhiên, khiến cá nóc trở thành hiểm họa, sức độc gấp 1.000 lần xyanua. Khi trúng độc, nạn nhân tê môi, buồn nôn, liệt tay chân và cuối cùng toàn thân bất động. Điều đáng sợ là họ vẫn tỉnh táo đến phút cuối .

Nhật Bản mỗi năm vẫn ghi nhận nhiều ca nhập viện vì cá nóc, chủ yếu do suy hô hấp cấp . Thịt cá gần như vô độc, chỉ tạo cảm giác tê nhẹ nơi đầu lưỡi, chính cảm giác này lại trở thành một phần của sự “ngon”.

Cá mặt quỷ

Tên khoa học là Rosefish Scorpion , sống nhiều ở vùng biển nhiệt đới và cửa sông lợ. Hình dạng thô xấu, giống hệt tảng đá, ít di chuyển, rình mồi cực giỏi. Lưng cá có gai độc , dưới gai có tuyến và túi chứa độc. Khi bị chạm phải, túi bị ép, độc bắn thẳng vào cơ thể. Hậu quả là gây đau dữ dội, sưng tấy, chóng mặt, co giật, sốc và có thể tử vong .

Thế nhưng thịt cá mặt quỷ lại trắng, giòn, không xương dăm . Bụng cá làm khô thành vây cá dùng nấu súp , sánh ngang yến sào và vi cá . Nhật Bản chấm điểm 5 sao , xem đây là nguyên liệu sashimi thượng hạng.

Cá đuối gai độc

Ngoài hình giống con dơi, cá đuối có đầu vây nhô như sừng , thân đen rộng, nhìn “ngố” nhưng cú quạt cũng đủ hất vỡ thuyền nhỏ .

Cá đuối không độc , nhưng đuôi có gai nhọn ngược móc , đâm vào gây đau buốt, sưng, thậm chí ngất .

Thịt cá đuối giòn dai , cánh cá đuối được người dân ven biển kho chung thịt ba chỉ, đậu xị, củ cải khô tạo hương vị đậm đà. Gan cá đuối chiên cũng được xem là món nhắm rượu hảo hạng .

Cá piranha

Răng tam giác sắc như dao cạo, có thể xé mồi thành xương trong vài phút . Nhưng tại Amazon, cá piranha lại trở thành món ăn ngon bởi da dày, bụng béo , thịt săn nấu lên rất đặc trưng.

Người bản địa nói: “Dưới nước, cá piranha ăn người; trên cạn, người ăn cá piranha, tùy ai nắm ưu thế”.

Lươn điện

Có thể phóng điện 300-800V đủ làm người choáng ngất. Thợ săn ở vùng Amazon thường dồn trâu bò xuống nước để lươn điện phóng hết điện , rồi mới xuống bắt.

Thịt lươn điện cũng được xem là ẩm thực bản địa nổi tiếng .

Cá hổ Congo

Sống ở sông Congo, có 32 răng to như răng cá mập, tấn công cả cá sấu.

Tuy nguy hiểm, thịt cá hổ Congo lại ít mỡ, ngon , người bản địa dùng vỏ cây chứa độc để săn bắt cá hổ Congo, sau đó nướng ăn.

