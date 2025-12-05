Nữ nhân viên y tế 28 tuổi tử vong đột ngột: Chuyên gia cảnh báo "người trẻ đang chủ quan"

Nhồi máu cơ tim được coi là bệnh lý thường gặp ở người trên 50 tuổi. Thế nhưng, trên thực tế có nhiều ca cấp cứu đã xảy ra với bệnh nhân chỉ mới ở độ tuổi 20–30, trong đó có trường hợp không thể qua khỏi dù được đưa đến viện kịp thời.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh (Hội Mạch máu Việt Nam) cho biết, gần đây bác sĩ đã tiếp nhận một trường hợp nhồi máu cơ tim đặc biệt đáng chú ý. Bệnh nhân là nữ nhân viên y tế, mới 28 tuổi. Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng đau ngực cấp, khó thở, diễn biến nhanh. Mặc dù được xử trí theo phác đồ nhồi máu cơ tim cấp nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Điểm đáng lưu ý ở ca bệnh này là bệnh nhân không có bệnh nền rõ ràng, nhưng lại tồn tại nhiều yếu tố nguy cơ thường thấy trong nhóm người trẻ hiện nay: béo phì, thói quen ăn ngọt, công việc căng thẳng và hầu như không có thời gian vận động. Đây đều là các yếu tố làm gia tăng tình trạng xơ vữa và viêm mạn tính thành mạch, khiến động mạch vành dễ tổn thương ngay cả ở người dưới 30 tuổi. Các yếu tố này mặc dù đã được cảnh báo nhưng nhiều người trẻ vẫn đang chủ quan.

Một trường hợp khác do bác sĩ Mạnh xử trí là bệnh nhân nam 35 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội kéo dài từ đêm, kèm khó thở và vã mồ hôi. Ban đầu, người bệnh chủ quan, tự cho rằng tình trạng đau ngực liên quan đến viêm phổi do hút thuốc lá nhiều (1–2 bao mỗi ngày).

Khi vào viện, điện tâm đồ và xét nghiệm men tim cho thấy dấu hiệu rõ ràng của nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch xác định bệnh nhân bị tắc một nhánh động mạch vành trái – nhánh có vai trò nuôi dưỡng phần lớn cơ tim trái.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh đang tư vấn tim mạch cho một trường hợp bệnh nhân trẻ (ảnh PV).

Ngay lập tức, ê-kíp can thiệp tiến hành đặt stent tái thông mạch vành khẩn cấp, giúp dòng máu trở lại nuôi cơ tim. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch và hồi phục sau đó. Trường hợp này cho thấy thời gian vàng trong cấp cứu nhồi máu cơ tim có ý nghĩa quyết định đối với sự sống của người bệnh.

Nhồi máu cơ tim đang trẻ hóa, vì sao?

Theo bác sĩ Mạnh, hiện tượng nhồi máu cơ tim ở người trẻ không còn là hiếm. Nhiều bệnh nhân 20–30 tuổi khi đến viện đều có chung một đặc điểm: lối sống mất cân bằng. Các yếu tố nguy cơ thường gặp bao gồm:

- Thừa cân – béo phì, vòng eo lớn.

- Hút thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử.

- Sử dụng chất kích thích, đặc biệt nhóm gây co mạch.

- Stress công việc, làm việc cường độ cao.

- Thức khuya, rối loạn giấc ngủ kéo dài.

- Ít vận động, đặc biệt trong nhóm lao động văn phòng.

Trong đó, hút thuốc lá được xem là yếu tố thúc đẩy mạnh nhất. Khói thuốc gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, làm tăng nguy cơ hình thành mảng xơ vữa và huyết khối – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

“Nhiều người trẻ tìm đến thuốc lá để giải tỏa áp lực mà không ý thức được rằng mỗi điếu thuốc đều làm tăng nguy cơ tử vong do tim mạch”, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.

Dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim và khuyến cáo

Nhồi máu cơ tim ở người trẻ thường bị nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp hoặc tiêu hóa, khiến người bệnh trì hoãn đến viện. Các triệu chứng nổi bật cần chú ý gồm:

- Đau ngực trái hoặc sau xương ức, cảm giác bó thắt hoặc đè nặng.

- Đau lan lên cổ, vai, hàm hoặc xuống cánh tay trái.

- Khó thở, hồi hộp, choáng váng.

- Vã mồ hôi lạnh, buồn nôn.

- Cơn đau kéo dài trên 15 phút, không giảm khi nghỉ.

Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức, vì “mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào cơ tim bị hoại tử”.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo: “Người trẻ cần thay đổi lối sống ngay hôm nay. Hãy bỏ thuốc lá, kiểm soát cân nặng, tăng cường vận động tối thiểu 150 phút mỗi tuần, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ”.