Một tháng chịu nghẹn, người phụ nữ 59 tuổi bàng hoàng khi biết thứ "đáng sợ" nằm trong cổ họng

Người bệnh L. T. T. sinh 1966, trú tại thôn Phúc Lộc, xã Đoài Phương, Hà Nội đến khám tại Bệnh viện K trong tình trạng nuốt nghẹn kéo dài, chán ăn, suy nhược cơ thể. Tình trạng nuốt nghẹn của người bệnh đã xuất hiện khoảng 6 tháng, gây ảnh hưởng lớn đến ăn uống và sinh hoạt.



Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ khoa Nội soi - Thăm dò chức năng phát hiện trong lòng thực quản bệnh nhân có một khối u có cuống, kích thước lớn, gây cản trở rõ rệt quá trình nuốt.

Khối u được lấy ra khỏi người bệnh. Ảnh: BVCC

Kết quả nội soi và siêu âm nội soi xác định đây là khối u mỡ dưới niêm mạc thực quản kích thước lên tới 16 x 3,5 x 3 cm. Đây là ca bệnh hiếm gặp, u mỡ thực quản chỉ chiếm khoảng 0,03% tổng số các u tân sinh của cơ quan này.

Sau khi thực hiện nội soi tiêu hóa và siêu âm nội soi, ê-kíp xác định đây là u mỡ thực quản dưới niêm mạc với kích thước "khủng" 16 x 3,5 x 3 cm. Thông thường, các khối u dưới niêm mạc đường tiêu hóa chỉ khoảng dưới 3 cm, vì vậy trường hợp này được đánh giá là hiếm gặp.

TS.BS Bùi Ánh Tuyết, Trưởng khoa Nội soi - Thăm dò chức năng cho biết: "Nếu u tiếp tục phát triển, người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng do khó ăn uống kéo dài. Đồng thời, do u có cuống di động và kích thước lớn nên nguy cơ chèn bít thanh khí quản, dẫn đến suy hô hấp, thậm chí tử vong".

Sau khi hội chẩn chuyên khoa, bác sĩ xác định u lành tính với nguy cơ biến chứng thấp và chỉ định can thiệp qua nội soi, phương pháp tiên tiến, ít xâm lấn, phù hợp nhất với trường hợp này.

Ê-kíp gồm TS.BS Bùi Ánh Tuyết và ThS.BS Đỗ Huy Hùng đã tiến hành nội soi ống mềm qua đường miệng, lấy toàn bộ khối u ra khỏi thực quản trong khoảng 30 phút.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ Bệnh viện K, nếu có dấu hiệu nuốt nghẹn kéo dài, đau bụng kéo dài, ợ chua, khó tiêu hoặc sút cân bất thường, người dân nên đi khám sớm tại cơ sở y tế để được đánh giá và chẩn đoán kịp thời. Bởi thực hiện sàng lọc và đánh giá sớm khi có yếu tố nguy cơ có thể giúp chúng ta phát hiện sớm và tăng cơ hội điều trị thành công.

Ngoài ra, lựa chọn đúng phương pháp điều trị dựa trên đánh giá toàn diện của bác sĩ tại cơ sở y tế chuyên khoa, phù hợp với tình trạng bệnh lý, tuổi tác và mong muốn về chất lượng cuộc sống cũng là yếu tố quan trọng để người bệnh có thể yên tâm hơn về kết quả cũng như không quá lo ngại về diễn biến sức khỏe sau điều trị.