Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi ngày có hơn 4.500 người chết vì tiểu đường trên thế giới. Với bệnh nhân tiểu đường, thuốc chỉ là một phần. Chế độ ăn mới là yếu tố quyết định sự ổn định của đường huyết.

Quản lý chế độ ăn của người tiểu đường giống như "đi trên dây", chỉ cần sơ suất là đường huyết có thể lên xuống thất thường. Thịt là nguồn cung cấp protein quan trọng, chọn đúng sẽ là “trợ thủ kiểm soát đường”, nhưng chọn sai lại trở thành “quả bom đường huyết giấu mặt”.

Chúng ta cùng bóc tách những bẫy tăng đường từ thực phẩm thịt và tìm ra lựa chọn thịt phù hợp với người tiểu đường.

3 loại thịt cần đặc biệt cảnh giác

- Thịt chế biến sẵn: Xúc xích, thịt xông khói, giăm bống chứa nhiều tinh bột phụ gia, chất bảo quản và đặc biệt là đường bổ sung, cứ 100 gram có thể chứa 3-5 gram đường ẩn. Ngoài ra, chất nitrit trong thịt chế biến có thể làm giảm độ nhạy insulin.

- Thịt ba chỉ nhiều mỡ: Loại thịt này giàu axit béo bão hòa, gây tăng kháng insulin. Những món như thịt kho, thịt rim còn thêm đường và dầu, tạo thành “cú đánh kép” vào đường huyết. Khuyến nghị mỗi tháng không nên ăn quá 1 lần, mỗi lần dưới 50 gram.

- Các loại ruốc/chà bông thịt: Tuy trông có vẻ lành mạnh, nhưng ruốc thịt thường có maltose (đường mạch nha) và dầu thực vật, chỉ số đường huyết tương đương cơm trắng. Nhiều sản phẩm thậm chí lượng carbohydrate còn cao hơn cả protein, vì vậy khi mua cần xem kỹ bảng giá trị dinh dưỡng.

2 loại thịt có lợi cho kiểm soát đường

- Ức gà bỏ da: Hàm lượng protein lên đến 24% nhưng chỉ có 1.9% chất béo. Ức gà cũng chứa arginine, giúp cải thiện chức năng tế bào beta tuyến tụy. Cách ăn thích hợp là xào nhanh, áp chảo ít dầu, làm viên; tránh chiên giòn nhiệt cao.

- Cá biển sâu: Cá hồi, cá tuyết giàu omega-3, có tác dụng giảm viêm mạn tính. Khuyến nghị ăn 2-3 lần/tuần, hấp hoặc nướng giấy bạc để giữ dinh dưỡng. Nên tránh các món chiên, rán, sốt đường, sốt chua ngọt.

Nguyên tắc vàng khi người tiểu đường ăn thịt

- Kiểm soát tổng lượng: Một ngày chỉ nên dùng 100-150g thịt, chia đều trong các bữa. Ăn quá nhiều protein cũng có thể làm tăng đường do cơ thể chuyển hóa thành glucose.

- Kết hợp hợp lý: Ăn kèm rau xanh để cung cấp chất xơ, giúp giảm tốc độ hấp thu dinh dưỡng. Đặc biệt là mướp đắng, đậu bắp có tác dụng hỗ trợ giảm đường huyết.

- Chú ý cách nấu: Ưu tiên hấp, luộc, hầm, tránh chiên, nướng vì tạo sản phẩm glycat hóa cuối (AGEs). Hạn chế dùng đường, tương, nước sốt; có thể thay bằng tiêu, tỏi, thảo mộc.

- Theo dõi phản ứng cá nhân: Mỗi người có phản ứng đường huyết với loại thịt khác nhau. Hãy kiểm tra đường sau ăn 2 giờ để tìm ra loại thịt và khẩu phần phù hợp nhất.

Không có loại thịt nào “tuyệt đối cấm”, chỉ có cách lựa chọn và kết hợp thông minh. Người tiểu đường hoàn toàn có thể vừa quản lý đường huyết vừa ăn ngon miệng. Lần tới đi chợ, thử đổi gói thịt xông khói trong giỏ thành miếng cá tuyết tươi, thay đổi nhỏ nhưng có thể là bước ngoặt lớn trong hành trình kiểm soát đường.

Nguồn và ảnh: Sohu