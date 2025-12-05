Hà Nội ô nhiễm gần 1 tuần, bệnh hô hấp tăng

Trong bảng xếp hạng, Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 5 trên thế giới. Tình trạng ô nhiễm không khí đã kéo dài khoảng gần 1 tuần qua, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, đặc biệt là hệ hô hấp ở người cao tuổi.

Tại Khoa Hô hấp dị ứng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, 2 tuần qua, lượng bệnh nhân gặp các vấn đề về đường hô hấp phải nhập viện điều trị tăng đột biến, cao gấp 2 - 3 lần so với các thời điểm trước. Đa phần các ca bệnh đều bị viêm phổi, viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên.

Nhiều người bệnh diễn tiến nặng, phải dùng máy hỗ trợ thở. Thậm chí, có những trường hợp người cao tuổi phải nhập viện cấp cứu nhiều lần chỉ trong 1 tháng. Các bác sĩ khuyến cáo, người cao tuổi, người có bệnh nền cần hạn chế ra ngoài trời khi không cần thiết và có các giải pháp làm sạch không khí, giữ môi trường thông thoáng trong nhà.

Diễn biến ô nhiễm không khí gia tăng, UBND TP Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí trong bối cảnh chất lượng không khí diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm chạm ngưỡng cảnh báo. UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND phường, xã thực hiện ngay hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu giảm nhanh nguồn phát thải bụi, khí thải và tăng cường giám sát môi trường.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì cập nhật liên tục chỉ số VN_AQI từ hệ thống quan trắc và các nền tảng công nghệ. Đơn vị này sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát và xử lý nghiêm hoạt động đốt mở bao gồm (đốt rác, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp) vốn là nguồn phát thải lớn tại nhiều khu vực ven đô. Sở cũng phải tăng cường kiểm tra các gói thầu vệ sinh môi trường, giám sát vận hành tại các khu xử lý chất thải rắn, bảo đảm không phát sinh bụi và mùi trong quá trình tiếp nhận, xử lý.

Trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng yêu cầu 100% công trường thi công phải thực hiện biện pháp hạn chế bụi như che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi; toàn bộ bề mặt đất đang thi công phải được che phủ bằng cây xanh hoặc vật liệu chuyên dụng. Các công trình có quy mô lớn trên 10.000m² buộc phải lắp hệ thống giám sát bụi bằng cảm biến, camera hoặc giải pháp AI. Cơ quan này cũng phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức các đợt kiểm tra đối với hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu có nguy cơ gây phát tán bụi cao.

Sở Dân tộc và Tôn giáo mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động các cơ sở thờ tự hạn chế đốt vàng mã; Sở Y tế xây dựng tài liệu hướng dẫn và khuyến cáo người dân, đặc biệt nhóm người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền hạn chế hoạt động ngoài trời khi VN_AQI tăng cao. Các cơ sở y tế trong khu vực nội thành phải chủ động phương án nhân lực và thiết bị trong trường hợp số ca bệnh hô hấp tăng đột biến.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao hướng dẫn các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động ngoài trời trong những ngày chất lượng không khí ở mức "Xấu", đồng thời phải cho học sinh nghỉ học khi VN_AQI đạt từ ngưỡng 301 trở lên. Đây được xem là giải pháp bảo vệ trực tiếp nhóm đối tượng nhạy cảm trước tình trạng bụi mịn gia tăng.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với báo chí, truyền hình cập nhật thường xuyên chất lượng không khí trên các ứng dụng và nền tảng số. Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn, phương tiện quá niên hạn xả khói đen và các hành vi đốt chất thải rắn trái phép. Hệ thống camera an ninh, camera giao thông tích hợp AI sẽ được sử dụng để phát hiện, truy xuất và xử lý vi phạm.

UBND phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý chất lượng môi trường không khí tại địa phương; đồng thời tăng cường rửa đường, hút bụi, phun nước tại các tuyến giao thông chính vào giờ thấp điểm. Các cơ sở sản xuất có nguy cơ phát thải lớn phải xem xét điều chỉnh công suất, sử dụng nguyên liệu sạch và tăng cường che phủ khu vực chứa nguyên liệu, xỉ thải.