4 thủ thuật để giảm 12kg, giữ dáng chuẩn của nữ bác sĩ đẹp nhất phim Hàn

Vừa có gương mặt thanh tú, vừa sở hữu vóc dáng "không góc chết", Go Yoon Jung - nữ diễn viên đang nổi đình đám của màn ảnh Hàn khiến người ta khó tin rằng cô từng có thời điểm nặng tới 58kg. Ít ai biết, "nữ bác sĩ đẹp nhất phim Hàn" đã giảm tới 12kg và duy trì hình thể thon gọn, săn chắc bằng những thói quen cực kỳ khoa học và thực tế.

1. Pilates - bí quyết vàng của sao Hàn

Thay vì ép cân bằng những phương pháp cực đoan, Go Yoon Jung chọn cách tập luyện đều đặn để vừa giảm mỡ, vừa cải thiện dáng. Cô đặc biệt yêu thích Pilates, bộ môn được nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc "nghiện" vì khả năng kéo dài cơ, làm săn chắc toàn thân và giúp dáng đứng dáng ngồi trở nên chuẩn mực hơn.

Nữ diễn viên chia sẻ, Pilates không chỉ giúp cô giữ eo thon mà còn cải thiện hẳn tình trạng cứng cổ vai gáy do lịch quay dày đặc. "Sau mỗi buổi tập, tôi cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng và thẳng hơn, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều" , cô từng nói.

2. Giảm 12kg nhờ ballet

Trong quá trình quay Sweet Home , Go Yoon Jung phải học ballet để phù hợp với nhân vật và bất ngờ, cô lại "phải lòng" bộ môn này. Việc luyện tập đều đặn đã giúp cô giảm từ 58kg xuống 46kg, con số khiến nhiều fan không khỏi ngạc nhiên.

Khác với gym, ballet tập trung nhiều vào độ dẻo, sự kiểm soát cơ bắp và tư thế đúng, giúp cơ thể vừa mềm mại, vừa săn chắc. Ngoài ra, nhờ ballet, cô còn cải thiện dáng lưng và vai, trông thanh thoát, sang hơn hẳn trên màn ảnh.

3. Không nhịn ăn, chỉ ăn thông minh

Go Yoon Jung không tin vào việc ép cân bằng cách nhịn ăn cực đoan. Cô chọn duy trì một chế độ ăn cân bằng và khoa học: ít dầu mỡ, giảm tinh bột và hạn chế đồ ăn giao tận nơi trong thời gian quay phim.

Thay vì loại bỏ hẳn nhóm thực phẩm nào, cô chú trọng kiểm soát khẩu phần và chất lượng món ăn. Mỗi bữa đều có rau xanh, protein nạc và trái cây. Cô cũng uống rất nhiều nước mỗi ngày để tăng cường trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn. "Đôi khi, chỉ cần ngủ đủ và uống đủ nước, cơ thể sẽ tự điều chỉnh lại mà không cần ép buộc" , nữ diễn viên từng bật mí trong một buổi phỏng vấn.

4. Luôn để ý tư thế: thói quen nhỏ, hiệu quả lớn

Trước khi trở thành diễn viên, Go Yoon Jung từng là người mẫu, nên việc quản lý vóc dáng gần như là phản xạ tự nhiên. Cô thường xuyên quan sát cơ thể mình trong gương để điều chỉnh tư thế, dáng đứng và dáng đi.

Trong đời thường, nữ diễn viên luôn giữ lưng thẳng, siết nhẹ cơ bụng khi đứng hoặc ngồi. "Giữ dáng không chỉ là chuyện tập luyện, mà là cả ý thức về cách mình xuất hiện" , cô nói. Chính thói quen nhỏ này giúp cô trông luôn thanh thoát và tự tin trước ống kính, dù chỉ là khoảnh khắc hậu trường.



