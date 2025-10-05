Anne Hathaway làm điều chưa từng thấy tại show Balenciaga

Nếu phải chọn một khoảnh khắc "gây lú" nhất Paris Fashion Week mùa này, thì chắc chắn đó là Anne Hathaway tại show Balenciaga Xuân/Hè 2026. "Chị đẹp" khiến giới mộ điệu phải dụi mắt vì diện mạo quá khác lạ.

Anne Hathaway và giao diện lạ chưa từng thấy ở show Balenciaga (Nguồn Instagram).

Nữ diễn viên 44 tuổi đã luôn được xem là biểu tượng thanh lịch kiểu Hollywood cổ điển, nay bỗng hóa thân thành một "dark muse" đầy mê hoặc với outfit đen toàn tập gồm áo thun oversized đuổi dài, quần suit tối màu và găng tay da dài đến khuỷu. Tất cả tạo nên tổng thể vừa lạnh lùng vừa sang trọng, chuẩn tinh thần của Balenciaga dưới thời đại mới.

Lần xuất hiện này không chỉ là một dịp để Anne Hathaway ủng hộ Balenciaga với tư cách nàng thơ của Pierpaolo Piccioli - người bạn thân thiết từng đồng hành với cô suốt thời Valentino. Anne Hathaway đang chuẩn bị trở lại với vai diễn Andy Sachs huyền thoại trong phần 2 của The Devil Wears Prada (Yêu Nữ Mặc Đồ Hiệu).

Anne Hathaway, Simone Ashley và Ariana Greenblatt trên hàng ghế đầu show Balenciaga.



Theo truyền thông Pháp, Anne Hathaway và Meryl Streep sẽ tái hợp trong phần hậu truyện đang được sản xuất. Đặc biệt, ekip phim đang chơi lớn khi đem các nhân vật ra đời thật, xuất hiện ngay trong mùa thời trang như một cách quảng bá đầy tinh tế.

Tuần trước, Meryl Streep và Stanley Tucci ngồi front row show Dolce & Gabbana ở Milan, còn Anne Hathaway và Simone Ashley - gương mặt sẽ góp mặt trong phần 2 cùng xuất hiện tại show Balenciaga. Họ lên đồ, tạo dáng và giữ thần thái không khác gì đang sống trong vũ trụ The Devil Wears Prada.

Sau show, mạng xã hội ngập tràn bình luận. "Tôi phải nhìn kỹ 3 lần mới chắc là Anne Hathaway thật đấy!", một netizen bình luận. Cũng có người nhận xét rằng sự biến hình này là cú chốt hoàn hảo cho kỷ nguyên mới của Balenciaga.