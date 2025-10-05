Màn tái xuất đầy thị phi của Meghan Markle

Meghan Markle từ lâu vốn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, không chỉ bởi cuộc hôn nhân với Hoàng tử Harry, mà còn nhờ gu thời trang sang trọng, đẳng cấp mang đậm dấu ấn cá nhân. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến truyền thông phải chú ý nhờ phong thái tự tin, tinh tế và khả năng biến những thiết kế tối giản thành biểu tượng thanh lịch.

Mới đây, Meghan tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang khi lần đầu góp mặt tại Tuần lễ thời trang Paris 2025, và với show diễn của nhà mốt cũng ít ai ngờ đến - Balenciaga. Được biết, sự xuất hiện của Công tước phu nhân xứ Sussex tại show diễn Balenciaga là để ủng hộ Giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli, người cô từng nhiều lần lựa chọn trang phục trong các dịp trọng đại. Việc Meghan tái xuất tại một sự kiện thời trang quốc tế sau thời gian dài "ở ẩn" đã trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng.

Meghan Markle xuất hiện tại hàng ghê front-row show Balenciaga SS26. (Nguồn: voguearabia)

Meghan Markle xuất hiện với bộ trang phục tông trắng tinh khôi gồm sơ mi dáng rộng kết hợp quần ống suông và áo cape vắt nhẹ qua vai, mang đến vẻ đẹp tối giản, thanh lịch. Cô phối cùng clutch đen và giày mũi nhọn, tạo điểm nhấn tương phản nhẹ nhàng. Layout makeup của Meghan cũng trung thành với phong cách "glowy skin" quen thuộc: làn da căng bóng tự nhiên, son nude ánh hồng cùng tóc búi gọn gàng giúp tôn lên đường nét khuôn mặt.

Tuy nhiên, bộ cánh này lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng độ rộng của trang phục khiến Meghan như đang khoác một chiếc áo choàng tắm hay ga trải dường quấn quanh người.

Meghan vẫn trung thành với phong cách tối giản, thanh lịch nhưng lần này, cô nhận về không ít tranh cãi.

Dẫu vậy, Meghan vẫn ghi điểm nhờ khí chất nhẹ nhàng, sang trọng .

Tại tiệc tối hậu show diễn, Meghan Markle lựa chọn outfit tinh tế và tôn dáng hơn, được custom riêng tử Balenciaga. Nữ công tước chọn váy đen dài dáng suông không tay, vẫn với phong cách tối giản và sang trọng. Đường cắt lệch vai tạo điểm nhấn vừa đủ, tôn lên bờ vai thon gọn và dáng đứng thanh thoát của cô. Layout makeup và kiểu tóc vẫn giữ nguyên, nàng dâu Hoàng gia một lần nữa chứng minh đẳng cấp thời trang tối giản nhưng đậm khí chất.

Meghan toả sáng với bộ trang phục tông đen tại bữa tiệc tối.

Đáng chú ý, bên cạnh outfit, Meghan còn gây tranh cãi vì xuất hiện tại show diễn của 1 nhà mốt nhiều thị phi. Một trong số đó phải kể đến tranh cãi quảng cáo lạm dụng trẻ em khiến Balenciaga nhận về không ít chỉ trích. Vì vậy, việc xuất hiện tại show diễn của thương hiệu này khiến hình ảnh Công tước phu nhân xứ Sussex ảnh hưởng không ít.