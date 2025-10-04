Kendall Jenner lộ bụng ỏng trên sàn diễn danh giá

Kendall Jenner từ lâu đã được xem như hình mẫu lý tưởng không chỉ trong mắt đàn ông mà còn là "girl crush" của nhiều chị em phụ nữ. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, đường nét gương mặt sắc sảo cùng body chuẩn chỉnh không chút mỡ thừa, cô luôn khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm chú ý. Siêu mẫu đình đám dường như có sức hút tự nhiên, chỉ cần góp mặt trên thảm đỏ hay sải bước trên sàn diễn cũng đủ làm spotlight dồn về phía mình. Mới đây, trong show diễn của thương hiệu Schiaparelli, Kendall tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với màn catwalk cuốn hút. Thần thái sắc lạnh, ánh mắt hút hồn cùng những bước đi uyển chuyển đã khẳng định đẳng cấp của một trong những ngôi sao hàng đầu làng mốt. Tuy nhiên, lần này body của Kendall lại không còn giữ được phong độ đỉnh cao thường thấy.

Kendall sải bước trên đường băng của show diễn Schiaparelli.

Ngôi sao sinh năm 1995 gây choáng ngợp ngay khi vừa xuất hiện với tạo hình quyến rũ, toát lên thần thái của một siêu mẫu hàng đầu. Cô diện thiết kế xuyên thấu táo bạo với họa tiết polka dot đen nổi bật trên nền vải mỏng manh, kết hợp găng tay dài đồng điệu, vừa gợi cảm vừa mang hơi hướng cổ điển. Kiểu tóc búi cao cùng đôi khuyên tai bản lớn càng làm tôn lên gương mặt sắc sảo và ánh nhìn đầy quyền lực của Kendall.

Tuy nhiên, màn trình diễn này lại có 1 chi tiết ngoài dự đoán: khi di chuyển, chiếc váy ôm sát vô tình để lộ phần bụng dưới khá to - điều hiếm thấy ở Kendall. Hình ảnh này trái ngược với vóc dáng chuẩn chỉnh không tì vết vốn là thương hiệu của cô. Dù vậy, thần thái cuốn hút và khí chất siêu mẫu của cô vẫn đủ sức giữ trọn spotlight trên sàn diễn.

Kendall bất ngờ để lộ phần bụng dưới không eo ót như mọi khi. Chi tiết lông trải dài mặt trước của váy càng khiến vóc dáng nữ siêu mẫu mất đi độ thon và fit thường thấy.