4 bữa tối phụ nữ nên ngừng ăn nếu không muốn bị tích mỡ bụng và ngủ thật ngon

Đối với nhiều người yêu thích ẩm thực, bữa tối là khoảng thời gian thú vị nhất trong ngày. Đây thường là bữa ăn mà bạn có thể thử nghiệm, thử nghiệm những công thức nấu ăn thú vị... Tuy nhiên, đây cũng là bữa ăn dễ dàng nạp thêm calo và khiến bạn dễ bị mỡ bụng hơn.

Mặc dù thỉnh thoảng thưởng thức bữa tối không có gì sai, đồ ăn nên được thưởng thức và no bụng, nhưng nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc có mỡ bụng dư thừa muốn loại bỏ, thì việc chú ý đến những gì bạn ăn trong bữa tối rất quan trọng. TS Hector Perez, một bác sĩ phẫu thuật giảm béo được chứng nhận tại Renew Bariatrics, chia sẻ 4 bữa tối mà bạn có thể không nhận ra mình nên cắt giảm để giảm mỡ bụng thành công hơn:

1. Salad "quá khổ"

Mặc dù salad nghe có vẻ là bữa ăn hoàn hảo cho những người muốn giảm cân hoặc giảm mỡ thừa, nhưng thực tế nó có thể nhanh chóng trở nên vô dụng, đặc biệt là khi bạn cho quá nhiều nước sốt và topping béo ngậy hoặc nhiều calo thay vì rau củ bổ dưỡng và protein nạc.

"Salad có vẻ là một lựa chọn bữa tối lành mạnh, vô hại, nhưng việc thêm gia vị có thể nhanh chóng biến nó thành một quả bom calo", Tiến sĩ Perez giải thích. "Vài thìa canh sốt, phô mai hoặc mù tạt mật ong có thể bổ sung hàng trăm calo, chất béo không lành mạnh và đường. Gà giòn, thịt xông khói thái nhỏ và bánh mì nướng crouton chứa nhiều chất béo bão hòa và calo. Mặc dù các loại thực phẩm bổ dưỡng, giàu chất béo như phô mai, bơ và các loại hạt cần được ăn ở mức độ vừa phải".

2. Bánh cuốn làm sẵn

Khi bạn ở nhà hàng hoặc cửa hàng tạp hóa, muốn tìm một bữa tối nhanh chóng và tiện lợi, đôi khi bánh cuốn là một ý tưởng tuyệt vời. Nó ít bừa bộn hơn bánh sandwich một chút, và bánh tortilla hoặc bánh cuốn có thể chứa được nhiều hơn bạn nghĩ. Tuy nhiên, thật không may, những người làm ra những chiếc bánh cuốn này có thể không quan tâm đến vòng eo của bạn bằng chính bạn.

"Bánh cuốn thường được giới thiệu như một lựa chọn thay thế nhẹ nhàng hơn bánh mì kẹp, nhưng thực tế không phải vậy", Tiến sĩ Perez nói. "Tôi đã từng thấy nhiều loại bánh tortilla bột mì lớn được sản xuất thương mại có lượng calo tương đương hoặc cao hơn nhiều lát bánh mì. Bánh cuốn mua ở cửa hàng cũng thường chứa nhiều natri, chất bảo quản và đường bổ sung. Đôi khi, chính những thành phần này lại là vấn đề chính, chẳng hạn như gà rán, gia vị nhiều chất béo hoặc quá nhiều phô mai".

3. Bánh mì kẹp thịt gà tây

Nếu bạn yêu thích một chiếc bánh mì kẹp thịt ngon hoặc thích ăn kèm với một miếng thịt gà tây, bánh mì kẹp thịt gà tây từ lâu đã được biết đến như một lựa chọn thay thế siêu lành mạnh cho thịt đỏ và là một phần đế giàu protein. Nhưng khi bạn làm một chiếc bánh mì kẹp thịt gà tây và thêm vào đủ loại topping, gia vị đậm đà, bạn bắt đầu làm giảm giá trị dinh dưỡng của nó.

"Một chiếc bánh mì kẹp thịt gà tây chỉ lành mạnh khi nguyên liệu và cách chế biến của nó tốt cho sức khỏe", Tiến sĩ Perez nói. "Bánh mì kẹp thịt gà tây đóng gói sẵn thường chứa hàm lượng natri, chất bảo quản và chất độn cao để bù đắp cho lượng chất béo tự nhiên thiếu hụt. Lợi ích sức khỏe cũng bị mất đi khi phủ lên bánh mì kẹp thịt phô mai béo ngậy, sốt mayonnaise và bánh mì ngũ cốc tinh chế cỡ lớn. Quá nhiều tinh bột cũng có thể là một vấn đề, ngay cả khi làm tại nhà: nhiều công thức làm bánh mì kẹp thịt gà tây tự làm thường thêm vụn bánh mì làm chất kết dính".

4. Sushi cuộn

Sushi có thể khá bổ dưỡng khi chứa cá béo, giàu omega-3 cùng một chút gạo lứt và rau củ, nhưng nếu bạn đã từng ăn sushi, bạn sẽ biết điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Ngày nay, những cuộn sushi bắt mắt thường được nhồi cơm trắng, thêm nhân, đôi khi là các nguyên liệu chiên, được chấm với nhiều loại nước sốt khác nhau. Thêm vào đó, việc ăn nhiều miếng sushi rất hấp dẫn, khiến việc kiểm soát khẩu phần ăn trở nên khó khăn hơn.

"Sushi có thể chứa hàm lượng calo và natri cao một cách đáng ngạc nhiên", Tiến sĩ Perez lưu ý. "Cơm trắng dùng trong hầu hết các loại sushi đều chứa nhiều carbohydrate và có thể được thêm đường và giấm. Quá nhiều nước tương làm tăng đáng kể lượng natri nạp vào cơ thể, dẫn đến tích nước và đầy hơi. Các loại sushi cuộn phổ biến nhất bao gồm các thành phần như sốt mayonnaise, bột tempura, phô mai kem và hải sản chiên, làm tăng lượng chất béo và calo".

