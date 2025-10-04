Lịch sử có lặp lại khi Jennie và V cùng bay đến Paris?

Paris Fashion Week Spring/Summer 2026 đang đi về nửa sau của chặng hành trình. Sáng 4/10, Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) là 2 đại diện tiếp theo của Hàn Quốc ra sân bay lên tham dự show mới của Chanel và Celine - nhà mốt mà mình đang đại diện. Cặp đôi cách đây 2 năm từng bị bắt gặp khoảnh khắc tay trong tay bên bờ sông Paris bằng cách nào đó lại vô tình cất cánh đến Pháp vào cùng một buổi sáng. Trong lần "hội ngộ vô tình" này, điểm chung của cả 2 là đều toát lên nét thanh lịch tự nhiên.

Jennie xuất hiện với visual sang trọng, khoác lên mình chiếc áo choàng dáng dài màu navy phối cùng quần ống suông kẻ và áo thun beige tối giản, hoàn thiện bằng giày boots da lộn và túi Chanel 25 mini. Cách nữ idol kết hợp các gam màu trung tính gợi nên hình ảnh của một nữ CEO trẻ đầy khí chất - đậm chất Pháp quyền lực, giữ vững khí chất Human Chanel.

Theo lịch trình show diễn của Chanel sẽ bắt đầu vào 1h sáng ngày 7/10 (theo giờ Việt Nam). Người hâm mộ đang hết sức nóng lòng mong đợi Jennie sẽ có nhiều hơn một màn xuất hiện, cụ thể là ở show mới của Jean Paul Gaitier vào đêm 5/10.

Jennie lên đường đến Paris Fahsion Week (Nguồn Instagram)

Với việc chắc chắn góp mặt ở show Chanel sắp tới, Jennie sẽ hoàn thiện mảnh ghép của bộ tứ BLACKPINK trong mùa này. Paris Fashion Week mùa này là một trong những dấu ấn khó quên với 4 cô gái. Rosé mới mẻ với outfit nhưng vấp phải tranh cãi không đáng có. Jisoo với cú lừa ngoạn mục từ chiếc váy xanh của Dior. Lisa lại đang băng băng giữ chuỗi tạo hình thảm đỏ đẹp xuất sắc. Jennie là nhân tố đang được kỳ vọng sẽ khép lại mùa này và đem về tỉ số cân bằng cho BLACKPINK.

Trái lại, V lại mang đến một bất ngờ khác. Sau quãng thời gian gây sốt với body vạm vỡ, nam idol đang gấp rút siết cân, lấy lại vóc dáng thon gọn. Anh chàng nhanh chóng gây chú ý nhờ dáng vẻ thư sinh, nhẹ nhàng với áo sơ mi Celine oversized kẻ sọc kết hợp quần jeans ống suông. Điểm nhấn là chiếc cà vạt buông lơi hờ hững tạo cảm giác như một idol trẻ mới debut. Dù giản dị, sự lựa chọn này khiến V trở nên mới mẻ và tươi trẻ hơn, đồng thời vẫn giữ được sự tinh tế, lịch lãm cần có của một gương mặt đại diện Celine.

Celine sẽ lần đầu quay lại Paris Fashion Week vào chiều tối ngày mai (5/10), sau nhiều năm đứng ngoài cuộc chơi của tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới cùng bộ sưu tập được trình làng bởi nam giám đốc sáng tạo mới. Với sức hút to lớn, thành viên BTS là nhân vật được trông đợi nhất nhì trên hàng front row của hãng.

V là thành viên BTS tiếp theo tham dự tuần lễ thời trang Xuân/Hè 2026 (Nguồn Instagram).

Sau khi lần lượt xuất ngũ trong năm nay, các chàng trai BTS đang tích cực tạo nhiệt trước khi chính thức comeback vào năm sau. Mở đầu bằng chuỗi fashion show mà các thành viên lần lượt xuất hiện với tư cách Đại sứ thương hiệu. Phần lớn các tạo hình của BTS được nhận xét khá an toàn, với những gam màu trung tính, nhưng bù lại thần thái và vẻ ngoài điển trai vẫn giúp các nam thần nhà HYBE chiếm sóng truyền thông toàn cầu.