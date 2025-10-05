4 cách buộc tóc giúp chị em trông xinh và sang hơn khi mặc trang phục mùa thu

Mùa thu với tiết trời se lạnh và bầu không khí trầm lắng, dịu dàng là thời điểm lý tưởng để thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc. Các quý cô không chỉ có thể làm mới mình với những bộ trang phục mùa thu ấm áp mà còn có thể thử nghiệm với những kiểu tóc phù hợp, giúp tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch và trẻ trung. Dưới đây là những kiểu tóc buộc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, giúp các nàng xinh đẹp hơn khi diện đồ mùa thu.

Tóc búi messy

Tóc búi messy luôn là một trong những kiểu tóc được yêu thích nhất, nhất là trong mùa thu khi thời tiết mát mẻ. Kiểu tóc này giúp nàng trở nên phóng khoáng, bay bổng nhưng không kém phần quyến rũ. Với những chiếc áo thun dài tay hay áo len mỏng và các trang phục dáng rộng đặc trưng của mùa thu, tóc búi messy là sự kết hợp hoàn hảo. Đặc biệt, kiểu tóc này rất dễ thực hiện, chỉ cần một chiếc dây buộc tóc và một chút ngẫu hứng, bạn sẽ có ngay một mái tóc đầy vẻ tự nhiên, không cầu kỳ nhưng vô cùng cuốn hút.

Tóc búi messy tạo cảm giác trẻ trung, năng động và rất phù hợp với những cô nàng yêu thích sự thoải mái, tự do trong phong cách ăn mặc.

Tóc buộc nửa

Kiểu tóc buộc nửa là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch. Với phần tóc trên được buộc gọn gàng còn phần tóc dưới để xõa tự nhiên, tóc buộc nửa mang lại cảm giác yêu kiều, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự tươi mới, trẻ trung.

Khi kết hợp với những chiếc áo cardigan mềm mại và những chiếc váy nhẹ nhàng của mùa thu, kiểu tóc này sẽ giúp bạn trông thật duyên dáng và cuốn hút. Đặc biệt, kiểu tóc buộc nửa còn giúp khuôn mặt bạn thêm phần thanh thoát, tôn lên đường nét nhẹ nhàng, hoàn hảo cho những buổi đi chơi hay gặp gỡ bạn bè.

Tóc buộc thấp

Tóc buộc thấp tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch và tinh tế. Với kiểu tóc này, bạn chỉ cần buộc tóc gọn gàng ở phía sau, thả nhẹ hai lọn tóc nhỏ hai bên mang tai để khuôn mặt không quá cứng nhắc. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể tô điểm thêm bằng một chiếc scrunchie (dây vải buộc tóc) hay các phụ kiện tóc khác.

Kiểu tóc buộc thấp rất thích hợp khi bạn diện những bộ trang phục thanh lịch như blazer, set đồ công sở hay các bộ đầm ôm nhẹ nhàng. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời để tạo nên hình ảnh dịu dàng, trang nhã mà vẫn đầy cuốn hút, không bao giờ lo bị "dừ" nếu biết cách kết hợp trang phục và phụ kiện đúng cách.

Tóc kẹp càng cua

Nếu bạn là người yêu thích sự đơn giản và nhanh gọn, tóc kẹp càng cua chính là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Đây là kiểu tóc cực kỳ dễ thực hiện và cực kỳ phóng khoáng, giúp bạn có một diện mạo trẻ trung mà không tốn quá nhiều thời gian.

Với kiểu tóc này, chỉ cần gập tóc làm đôi hoặc ba và cố định bằng kẹp, bạn đã có ngay một mái tóc gọn gàng, không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất đẹp. Kiểu tóc này cực kỳ phù hợp với các trang phục dạo phố như áo thun, quần jeans hay váy liền, giúp bạn trông năng động, thoải mái mà vẫn xinh đẹp.

