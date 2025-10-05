Không ai điện ảnh hơn V (BTS) tại show Celine!

Show Celine tiếp nối nửa cuối của Tuần lễ thời trang Paris khi mang đến bầu không khí sang trọng, phóng khoáng và đầy tính nghệ thuật đúng tinh thần rock chic đặc trưng của nhà mốt Pháp. Như thường lệ, nhân vật chiếm trọn spotlight tiếp tục là V với visual điển trai chuẩn "thiếu gia tài phiệt". Nam đại sứ toàn cầu nhận được sự săn đón của truyền thông quốc tế ngay từ khi bước ra với vẻ ngoài lịch lãm, lãng tử. Thái thái tự tin, ánh nhìn sắc lạnh cùng phong thái trầm tĩnh một lần nữa khẳng định vị thế "chàng thơ Celine", đồng điệu với DNA của thương hiệu.

Đại sứ toàn cầu V xuất hiện tại show Celine.

V "đốn tim" người hâm mộ trong chiếc áo dạ dài màu nâu chocolate, phom dáng chuẩn chỉnh và cổ điển tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa quyền lực. Bên trong, nam idol phối sơ mi trắng cùng cà vạt họa tiết da báo, điểm xuyết chút phá cách mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Đôi giày da đen mũi dài bóng loáng hoàn thiện outfit, giúp tăng thêm vẻ lịch lãm cho V.

Tạo hình pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại giúp V xuất hiện như "thiếu gia tài phiệt".

Dưới ánh nắng Paris, làn da sáng và đường nét khuôn mặt sắc nét của V càng nổi bật hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, phong thái tự tin cũng giúp đại sứ Celine ghi điểm với ống kính truyền thông quốc tế.

Cận cảnh visual lãng tử của V khi tham dự show diễn.

Trước đó, V cũng gây bão MXH với outfit trong buổi tiệc tối trước thềm show diễn. Nam idol chọn diện nguyên cây đen gồm áo cổ lọ ôm sát và classic coat dáng rộng, phối cùng quần âu đồng màu. Lối mix match đơn giản nhưng tinh tế giúp anh khoe trọn vóc dáng cân đối cùng bờ vai rộng và thân hình săn chắc.

Không còn vẻ thư sinh thường thấy, tạo hình này của V mang vibe bad boy, chơi chơi hơn chút nhưng vẫn đầy cuốn hút. Mái tóc rẽ ngôi ướt nhẹ, làn da trắng tương phản cùng ánh đèn đêm càng khiến diện mạo của nam đại sứ thêm phần quyến rũ.