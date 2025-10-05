Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thoát drama: Ảnh đẹp long lanh tại show Dior là giả, bị hãng cho mặc đồ giá trị thấp?

Sau show diễn Dior SS2025, cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa leo top hotsearch với từ khóa "Hình Getty của Địch Lệ Nhiệt Ba cứ như hình fan chụp". Cư dân mạng khi đó không tiếc lời khen ngợi nhan sắc chân thật , trong trẻo và thần thái tự nhiên của mỹ nhân Tân Cương qua loạt ảnh do nhiếp ảnh gia Pascal Le Segretain chụp và được đăng tải trên Getty Images.

Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp rạng ngời tại sự kiện của Dior.

Tuy nhiên, vài ngày sau, sự việc bất ngờ rẽ hướng khác khi cộng đồng mạng phát hiện trên website chính thức của Getty Images , loạt ảnh này được ghi chú rõ ràng là "I mage has been retouched at the request of the client " ( Hình ảnh đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng ) . Điều này khiến dư luận bùng nổ nghi vấn: Có vẻ hình ảnh "đẹp tự nhiên không cần filter" của Địch Lệ Nhiệt Ba thực ra cũng đã được xử lý kỹ lưỡng trước khi công bố?

Bức ảnh của người đẹp Tân Cương trên website của Getty Images được ghi chú là đã qua chỉnh sửa.

Chưa dừng lại ở đó, dân mạng còn soi thêm trang phục mà nữ diễn viên diện trong sự kiện. Bộ váy màu xanh pastel nhẹ nhàng gợi nhớ đến vibe couture lãng mạn những năm 50 được phối cùng túi Lady Dior vàng chanh của cô thuộc dòng ready-to-wear , xuất hiện trong bộ sưu tập trước đó của nhà mốt và đã có người từng mặc. Điều này trái ngược hoàn toàn với thông tin ban đầu từ một số tạp chí thời trang Trung Quốc cho rằng đó là bộ custom-made dành riêng cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trước đó, một chi tiết khác tại show Dior SS26 cũng khiến netizen bàn tán rôm rả. Đó đôi giày Dior mà Địch Lệ Nhiệt Ba mang trong sự kiện gặp sự cố gãy gót giữa chừng . Sự cố nhỏ nhanh chóng lan truyền qua một vài đoạn video được người hâm mộ ghi lại. Đa phần khán giả chỉ trích chất lượng sản phẩm của Dior, cho rằng thương hiệu xa xỉ nước Pháp không tương xứng với mức giá thành và danh tiếng vốn có.

Phần gót của đôi giày Nhiệt Ba đi bị gãy, bung hẳn so với đế giày, có thể dễ dàng khiến người đi bị ngã.

Từ những đãi ngộ có phần hiu hắt như trên, một làn sóng tranh luận mới nổ ra: Dù công bố Nhiệt Ba là "Global Ambassador" (Đại sứ toàn cầu) nhưng phải chăng Dior chưa bao giờ chính thức thừa nhận Địch Lệ Nhiệt Ba là "đại sứ toàn cầu" như truyền thông Trung Quốc vẫn gọi? Bởi ngoài tài khoản Weibo, các tài khoản khác của Dior như X đều gọi Địch Lệ Nhiệt Ba là đại sứ quốc tế (International Ambassador).

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Dior từ năm 2023.

Trên X, Dior gọi Địch Lệ Nhiệt ba là International Ambassador.

Trước đó, tạp chí WWD từng đăng tải cụm từ "Global Ambassador" khi nhắc đến cô, nhưng sau đó nhanh chóng chỉnh sửa và bỏ từ "global". Chính điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn rằng danh phận của Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ dừng ở mức "Dior Ambassador" – đại sứ khu vực hoặc người phát ngôn hình ảnh, chứ chưa đạt đến cấp độ toàn cầu như các tên tuổi khác.