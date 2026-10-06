4 loại cá "bẩn nhất chợ": Thấy rẻ mấy cũng ĐỪNG MUA, không tươi ngon còn dễ rước bệnh về nhà

Nhiều người đi chợ tưởng vớ được món lời khi thấy cá bán giá rẻ, nhưng ẩn đằng sau lại là mầm mống độc tố cực kỳ nguy hiểm.

Khi xã hội phát triển, con người dần nhận ra tầm quan trọng của việc lựa chọn thực phẩm đối với sức khỏe. Giờ đây, chúng ta không chỉ cần ăn ngon, ăn no bụng mà còn cần phải tiêu thụ các loại thực phẩm an toàn. Cùng là một loại rau, loại thịt nhưng chất lượng khác nhau thì nguồn dinh dưỡng mà nó mang lại cho cơ thể chắc chắn sẽ khác nhau.

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Ngay cả với việc chọn cá cũng vậy. Cá tuy rất giàu axit béo omega-3, muối vô cơ, vitamin, canxi, sắt... nhưng cần chú ý không nên tiêu thụ các loại cá hư hỏng, chứa chất bảo quản. Nhưng làm sao để có thể tránh được những loại cá này?

Theo tiết lộ của một người bán cá lâu năm trên tờ Daydaynews , khi đi chợ, bạn tốt nhất không nên chọn mua 4 loại cá dưới đây dù có được giảm giá sâu đến mấy, bởi chúng không còn tươi ngon, thịt tanh, thậm chí còn chứa nhiều vi khuẩn và các chất gây hại cho sức khỏe:

1. Cá đông lạnh quá lâu hoặc có dấu hiệu ngâm hóa chất

Nhiều người có thói quen mua cá đông lạnh khối cứng, thịt đóng băng trắng xóa vì giá rẻ. Quá trình cấp đông kéo dài nhiều tháng khiến protein bị biến tính, thịt cá bở xốp và sụt giảm nghiêm trọng lượng vitamin vốn có. Khi rã đông, màng tế bào vỡ ra giải phóng nhiều nước, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi cực nhanh.

Đáng lo ngại hơn, để giữ cá ươn không bị phân hủy và có vẻ ngoài tươi cứng, một số tiểu thương bất chính đã ngâm cá vào dung dịch formaldehyde. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc tiếp xúc hoặc tiêu thụ formaldehyde thường xuyên làm tăng nguy cơ kích ứng da, niêm mạc, gây tổn thương gan thận và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa, vòm họng.

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2. Cá phát ra mùi hôi bất thường hoặc mùi hóa chất

Cá tươi tự nhiên chỉ có mùi tanh nhẹ của sông biển. Nếu cá phát ra các mùi lạ, đó là tín hiệu cảnh báo độc tố nguy hiểm. Nhất là 3 mùi sau:

- Mùi hôi tanh nồng nặc: Khi cá chết, hệ miễn dịch sụp đổ khiến vi khuẩn phân hủy protein tạo thành histamin. Histamin là chất độc chịu nhiệt, không bị phá hủy ở nhiệt độ nấu nướng thông thường. Tiêu thụ cá chứa lượng lớn histamin dễ dẫn đến ngộ độc cấp tính với các triệu chứng như đỏ mặt, nổi mề đay, tụt huyết áp và nôn mửa.

- Mùi dầu hỏa: Cá sống ở vùng nước ô nhiễm chất thải công nghiệp thường tích tụ kim loại nặng như thủy ngân, chì và hydrocacbon trong mô mỡ. Ăn phải loại cá này dễ gây tổn thương hệ thần kinh và tích tụ độc tố mạn tính.

- Mùi thuốc khử trùng: Đây là dấu hiệu cá đã bị sục rửa hoặc ngâm hóa chất bảo quản công nghiệp nhằm che đậy mùi ươn thối.

3. Cá bị bong tróc vảy và thân cá nhờn dính

Vảy cá đóng vai trò như lớp màng bảo vệ sinh học giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vi sinh vật từ môi trường bên ngoài vào phần cơ thịt. Ở cá tươi, lớp vảy bám rất chắc vào da, óng ánh và có độ đàn hồi tự nhiên.

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Ngược lại, cá ươn hoặc nhiễm bệnh thường có hiện tượng vảy tự bong tróc thành từng mảng lớn, bề mặt xuất hiện lớp nhớt đục ngầu và có mùi hôi. Việc mất đi lớp vảy bảo vệ khiến các vi khuẩn đường ruột như Salmonella hay E. coli xâm nhập sâu vào từng sợi cơ, gây ra nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa nặng cho người sử dụng. Vì vậy tốt nhất đừng bao giờ mua loại cá này về nhà dù người bán giảm sâu đến đâu.

4. Cá có phần bụng phình to bất thường

Nhiều người lầm tưởng cá bụng to là cá có nhiều trứng hoặc béo ngậy. Tuy nhiên, nếu cá đã ngừng thở mà phần bụng căng phồng bất thường, đây là dấu hiệu cá đã chết từ lâu và đang trong quá trình tự phân hủy nội tạng nghiêm trọng.

Dưới tác động của vi khuẩn yếm khí trong đường ruột, các cơ quan nội tạng cá bị phân hủy sinh ra lượng khí sinh học lớn, làm rách màng bụng và khiến toàn bộ vi khuẩn cùng chất thải trong ruột tràn ra phần thịt xung quanh. Thịt cá lúc này không chỉ bở nhão, hôi hám mà còn chứa mật độ vi khuẩn và độc tố cực cao, dễ gây tiêu chảy cấp và ngộ độc thực phẩm nặng.

Mẹo chọn cá tươi ngon đảm bảo an toàn cho bữa ăn gia đình

Để chọn được những con cá tươi ngon, giàu dinh dưỡng và an toàn cho gia đình, bạn nên áp dụng các quy tắc cảm quan đơn giản sau:

- Quan sát màu sắc: Cá tươi có mắt trong suốt, con ngươi đen rõ, mang đỏ tươi. Cá có vết vàng úa hay mang trắng bệch thì nên tránh.

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- Ngửi mùi: Cá bình thường có mùi tanh tự nhiên. Nếu xuất hiện mùi hắc nồng của hóa chất hoặc mùi khai u rê thì tuyệt đối không mua.

- Thử độ đàn hồi: Khối cơ cá tươi có độ đàn hồi cao, khi ấn tay sẽ bật lại nhanh chóng. Thịt nhão, để lại vết lõm sâu là cá đã kém chất lượng.

Về ăn cá, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên chọn cá nhỏ, cá đồng như cá rô, hoặc các loại cá nước ngọt nuôi an toàn. Cá tốt, nên ăn thường xuyên nhưng cũng không nên ăn quá 5 bữa một tuần, mỗi bữa kchỉ nên hoảng 100 - 150g. Khi chế biến, nên ưu tiên hấp, nấu canh thay vì chiên rán nhiệt độ cao để giữ trọn vẹn dinh dưỡng. Kiểm soát lượng muối và kết hợp rau củ giàu vitamin C để hỗ trợ đào thải độc tố. Ngoài ra, tôm, ngao, sò cũng là nguồn đạm dồi dào và ít rủi ro hơn nên được đan xen trong thực đơn hàng ngày.

Cá là món ngon, nhưng ăn thế nào để vừa ngon vừa khỏe mới là điều quan trọng. Đừng để bữa cơm gia đình vô tình trở thành cái bẫy sức khỏe chỉ vì chọn sai loại cá nhé!

Tổng hợp