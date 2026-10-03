Loại cá bình dân được chuyên gia Mỹ ca ngợi "tốt hơn cá hồi", giá chỉ vài chục nghìn/kg

Loại cá giàu acid béo omega-3 này có nhiều cách chế biến như đóng hộp, nướng, nấu canh chua hoặc kho nhừ…

Khi nhắc đến những loại cá giàu dinh dưỡng, nhiều người thường nghĩ ngay đến cá hồi. Tuy nhiên, một loại cá nhỏ bé, khá quen thuộc với người Việt cũng sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Đó là cá mòi.

Trong một bài viết trên Today , chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Samantha Cassetty đánh giá cá mòi nổi bật trong nhóm hải sản nhờ ba ưu điểm gồm giá thành tương đối dễ tiếp cận, thuận tiện bảo quản và hàm lượng dinh dưỡng cao.

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Liên quan tới lợi ích của cá mòi, chuyên gia Samatha giải thích: "Những loại cá nhỏ này chứa nhiều axit béo omega-3 có nguồn gốc từ biển, loại chất béo được biết đến với tác dụng chống viêm và hỗ trợ sức khỏe não, tim và trao đổi chất. Omega-3 cũng có thể bảo vệ chống lại chứng trầm cảm. Cá mòi đóng hộp có nhiều chất dinh dưỡng mạnh mẽ này hơn cả cá hồi".

Đây cũng là một trong những loại cá béo được Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) đưa vào danh sách nguồn cung cấp axit béo omega-3. Cùng nhóm này còn có cá hồi, cá thu, cá trích, cá cơm và một số loại cá ngừ.

AHA hiện khuyến nghị người trưởng thành nên ăn 2 khẩu phần cá mỗi tuần, đặc biệt ưu tiên các loại cá béo. Một khẩu phần tương đương khoảng 85g cá đã nấu chín. Việc thường xuyên ăn cá và hải sản trong một chế độ ăn lành mạnh có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn.

Điểm nổi bật của cá mòi nằm ở hàm lượng axit béo omega-3 EPA và DHA. Đây là những chất béo có nhiều trong cá béo và được nghiên cứu rộng rãi về vai trò đối với sức khỏe tim mạch.

Không chỉ tốt cho tim mạch, cá mòi còn có nhiều lợi ích như:

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Cải thiện sức khỏe não bộ

Giống như các loại cá khác giàu omega-3, cá mòi có thể thúc đẩy sức khỏe não bộ. Khi ăn cá mòi như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu trong thời kỳ mang thai, cho con bú và thời thơ ấu để hỗ trợ sự phát triển não bộ của trẻ.

Nghiên cứu cho thấy ăn cá có thể làm tăng chất xám trong não. Nồng độ chất xám cao hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thần kinh.

Một đánh giá có hệ thống năm 2022 về các nghiên cứu về omega-3 cho thấy việc tiêu thụ acid béo omega-3 giúp tăng cường trí nhớ, khả năng học tập, sức khỏe nhận thức và lưu lượng máu lên não.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt

Chế độ ăn giàu acid béo omega-3 từ cá nước lạnh như cá mòi, cá hồi có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt khi về già như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và bệnh tăng nhãn áp. Việc hấp thụ acid béo omega-3 cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc hội chứng khô mắt.

Tăng cường xương

Cá mòi có nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ thống cơ xương khỏe mạnh. Các chất dinh dưỡng này bao gồm protein, magie, canxi và vitamin D. Cá mòi là nguồn cung cấp vitamin D đáng kể, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình hấp thụ canxi và duy trì xương khỏe mạnh. Cá mòi cũng bảo vệ sức khỏe xương bằng cách hỗ trợ mật độ khoáng chất của xương.

Giảm viêm và stress oxy hóa

Cá mòi cung cấp hai loại acid béo là EPA và DHA. Cơ thể sử dụng EPA và DHA để giảm viêm, có thể có nghĩa là cải thiện sức khỏe tim mạch, chức năng não tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm mạn tính.

EPA và DHA có trong cá béo, bao gồm cá mòi và cá hồi. Cả hai đều cực kỳ hữu ích và dễ dàng được cơ thể hấp thụ.

Cá mòi chứa hàm lượng selen cao, một khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để tạo ra và chuyển hóa glutathione. Glutathione là chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại stress, căng thẳng oxy hóa - sự mất cân bằng giữa các gốc tự do (phân tử phản ứng có thể gây tổn hại đến tế bào và vật liệu di truyền) và chất chống oxy hóa trong cơ thể.

Selen có thể ngăn ngừa tổn thương oxy hóa trong cơ thể, chống lại các gốc tự do và cải thiện chức năng tế bào. Thiếu hụt selen có liên quan đến các vấn đề về tuyến giáp, suy giảm chức năng hệ thống miễn dịch, mất cân bằng nội tiết tố, rối loạn tâm trạng và bệnh tim.

Có thể giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường type 2

Ăn nhiều cá mòi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, đây là vấn đề về cách cơ thể điều chỉnh và sử dụng glucose (đường) làm nhiên liệu. Cá mòi chứa nhiều protein, magie và kẽm, các chất dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ lượng đường trong máu khỏe mạnh.

Lưu ý, tuy cá mòi giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nhưng cần ăn cân bằng các chất dinh dưỡng phong phú từ nguồn thực phẩm lành mạnh, đa dạng. Người có bệnh lý nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị, chuyên gia dinh dưỡng về việc có thể ăn cá mòi hay không.