Phía sau cái tên có phần "nhạy cảm", loại cá này cực giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng đều rất thích ăn.

Đó là cá cu, còn gọi là cá bè cu hay cá mù cu.

Nếu như trước đây, cá cu chỉ là nguyên liệu bình dân quen thuộc xuất hiện trong mâm cơm đạm bạc của ngư dân vùng biển Đà Nẵng, thì nay nó đã vươn lên thành loại hải sản đắt đỏ được du khách săn lùng mỗi khi vào mùa.

Loài cá này sinh sống chủ yếu ở các vùng biển thuộc dải đất miền Trung, đặc biệt là quanh vùng biển Đà Nẵng. Dù có thể đánh bắt quanh năm, nhưng mùa cá cu rộ nhất và thịt cá đạt độ béo ngọt, săn chắc đỉnh cao nhất là vào khoảng thời gian sau Tết Nguyên đán, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm.

Cá cu có cái tên độc lạ, giàu dinh dưỡng

Nhìn bề ngoài, cá cu có nét hao hao cá ngừ với thân hơi dẹp, khoác lên mình lớp vảy màu trắng bạc lấp lánh và chiếc mõm nhọn sắc bén. Nhờ chế độ ăn tự nhiên giàu dưỡng chất từ cá sòng nhỏ và động vật không xương sống dưới đáy biển, thịt cá cu vừa dày, vừa trắng mịn lại có độ mềm dẻo hài hòa, không mang mùi tanh khó chịu. Với mức giá dao động từ 150.000 - 450.000 đồng/kg, loại cá này vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng" tại các nhà hàng nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội và vị ngon độc đáo.

6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ loài cá đặc sản cá cu

1. Cung cấp protein chất lượng cao giúp duy trì và phát triển cơ bắp

Thịt cá cu rất giàu đạm tinh khiết, chứa đầy đủ các axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Nguồn protein trong cá cu vô cùng lành tính, dễ tiêu hóa và hấp thu hơn nhiều so với các loại thịt đỏ, giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng cho người mới ốm dậy, đồng thời hỗ trợ xây dựng khối cơ săn chắc cho người luyện tập thể thao.

2. Dồi dào axit béo omega-3 bảo vệ tim mạch và hạ cholesterol

Cá cu giàu omega-3, tốt cho não bộ và tim mạch

Sống ở môi trường biển sâu và tiêu thụ thức ăn tự nhiên, cá cu sở hữu lượng omega-3 (EPA và DHA) rất ấn tượng. Hàm lượng chất béo tốt này đóng vai trò quan trọng trong việc hạ lượng cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ toàn diện cho hệ tim mạch.

3. Tăng cường chức năng não bộ và củng cố trí nhớ

Nhờ lượng DHA dồi dào có trong thịt cá, việc bổ sung cá cu vào thực đơn hằng ngày giúp kích thích các tế bào thần kinh hoạt động hiệu quả hơn. Dưỡng chất này giúp cải thiện khả năng tập trung ở trẻ em đang tuổi đi học, đồng thời làm giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ và bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi.

4. Bổ sung canxi và phốt pho giúp xương khớp chắc khỏe

Trong 100g thịt cá cu chứa hàm lượng lớn khoáng chất canxi, phốt pho và magie. Đây là những thành phần cốt lõi cấu tạo nên mô xương, giúp duy trì độ mật độ xương ổn định, phòng ngừa hiệu quả tình trạng còi xương ở trẻ nhỏ cũng như nguy cơ loãng xương, thoái hóa khớp ở người già.

5. Nâng cao hệ miễn dịch nhờ giàu chất chống oxy hóa Selen

Cá cu có rất nhiều cách chê biến ngon miệng

Thịt cá cu là nguồn cung cấp Selen tự nhiên rất phong phú. Selen đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa viêm nhiễm và tăng cường hàng rào miễn dịch tự nhiên của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

6. Cung cấp vitamin D và nhóm B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng

Cá cu chứa lượng vitamin D tự nhiên giúp cơ thể tối ưu hóa khả năng hấp thụ canxi từ thực phẩm. Bên cạnh đó, các vitamin nhóm B (đặc biệt là B12 và Niacin) có trong cá đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thần kinh và làm giảm mệt mỏi, căng thẳng.

Cá cu có giá dao động từ 150.000 - 450.000đ/kg

Món ngon bổ dưỡng chế biến từ cá cu

Để giữ trọn hàm lượng dưỡng chất và vị ngọt đậm đà của cá cu, bạn có thể tham khảo các cách chế biến không hề cầu kỳ dưới đây:

- Cháo cá cu: Cá được ướp nhẹ với gừng, tiêu rồi ninh cùng gạo rang vàng. Đây là món ăn giàu dinh dưỡng, thanh nhẹ và cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa.

- Cá cu hấp cách thủy: Hấp cùng sả bằm và nấm mèo giúp giữ nguyên lượng omega-3 cùng vitamin tự nhiên, cuốn ăn kèm bánh tráng và rau sống.

Nên ưu tiên các cách chế biến ít dầu mỡ khi ăn cá cu

- Lẩu cá cu: Nước dùng ngọt thanh từ cà chua và đầu cá, kết hợp với thịt cá săn chắc cùng các loại rau xanh mang đến bữa ăn cân bằng dưỡng chất.

- Cá cu nấu canh chua: Nấu cùng măng tươi, lá me hoặc khế chua giúp giải nhiệt cơ thể hiệu quả trong những ngày hè oi ả hay kích thích vị giác vào ngày thu se lạnh.