Không phải cá hồi, chuyên gia Mỹ đánh giá cao loại cá này: Việt Nam bán đầy ở chợ

Không cần tìm đến cá hồi đắt tiền, một loại cá quen thuộc, bán đầy ở các chợ Việt lại chứa lượng omega-3 dồi dào, trong khi giá có thể chỉ bằng một nửa.

Cá thu là một trong những loại cá béo giàu omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Loại cá quen thuộc trong bữa cơm người Việt này còn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất, trong khi giá thường dễ tiếp cận hơn cá hồi.

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Nguồn omega-3 dồi dào

Cá thu từ lâu đã quen thuộc với các gia đình Việt nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và có giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, đây là nguồn cung cấp omega-3 đáng kể, trong đó có hai axit béo quan trọng là EPA và DHA.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), khoảng 85 g cá thu Đại Tây Dương nấu chín cung cấp khoảng 0,43 g EPA và 0,59 g DHA, tương đương hơn 1 g EPA và DHA.

Bên cạnh omega-3, cá thu còn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Cá gần như không chứa carbohydrate, phù hợp để kết hợp với rau củ, ngũ cốc hoặc các loại thực phẩm khác trong một bữa ăn cân đối.

Một điểm đáng chú ý là cá thu thường có mức giá dễ tiếp cận hơn cá hồi. Nhờ đó, các gia đình có thể bổ sung cá béo vào thực đơn thường xuyên mà không nhất thiết phải lựa chọn những loại cá có giá thành cao.

Theo các chuyên gia cá thu giàu omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, trong khi mức giá tương đối mềm, phù hợp để bổ sung vào thực đơn gia đình. Ảnh: Unsplash.

Tốt cho tim mạch

Cá thu thuộc nhóm cá béo giàu omega-3, đặc biệt là hai axit béo EPA và DHA. Đây là những chất dinh dưỡng được quan tâm nhờ vai trò đối với sức khỏe tim mạch. Bổ sung cá béo vào chế độ ăn có thể góp phần cải thiện một số yếu tố nguy cơ tim mạch, trong đó có triglyceride trong máu. Omega-3 cũng tham gia vào nhiều quá trình sinh học quan trọng của cơ thể. Thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm, nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, kết hợp cá với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và những nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng khác.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Cá thu cung cấp lượng protein đáng kể, giúp tăng cảm giác no sau bữa ăn. Khi được chế biến theo cách lành mạnh như hấp, nướng hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải, cá thu có thể trở thành một lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Omega-3 trong cá thu cũng được nghiên cứu về mối liên quan với chuyển hóa lipid và kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, ăn cá thu không đồng nghĩa với việc có thể giảm cân nếu tổng lượng năng lượng nạp vào vẫn vượt nhu cầu của cơ thể.

Góp phần duy trì xương chắc khỏe

Cá thu cung cấp vitamin D và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong quá trình hấp thu canxi và duy trì sức khỏe của xương. Bởi vậy, bổ sung cá thu cùng các thực phẩm giàu canxi, duy trì vận động thể chất và đảm bảo đủ vitamin D có thể góp phần xây dựng chế độ dinh dưỡng tốt cho hệ xương.

Cung cấp dưỡng chất cần thiết cho não bộ

EPA và DHA trong cá béo là những axit béo omega-3 được quan tâm đặc biệt đối với sức khỏe não bộ. DHA là thành phần quan trọng của màng tế bào thần kinh và có vai trò trong hoạt động của não. Một số nghiên cứu cũng xem xét mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cá và sức khỏe nhận thức, tâm trạng. Tuy nhiên, cá thu không nên được xem là phương pháp điều trị trầm cảm, Alzheimer hay các bệnh lý thần kinh khác.

Cá thu có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, nướng, kho hoặc áp chảo. Để bữa ăn cân đối hơn, nên ưu tiên các phương pháp chế biến sử dụng vừa phải dầu, muối và đường. Ảnh minh họa

Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

Chế độ ăn cung cấp đủ chất béo tốt, protein, vitamin và khoáng chất có vai trò nhất định đối với sức khỏe làn da. Omega-3 trong cá thu cũng tham gia vào quá trình duy trì cấu trúc và chức năng của màng tế bào.

Ăn cá thu thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Cá thu có thể được hấp, nướng, kho hoặc áp chảo. Nên hạn chế các cách chế biến làm tăng quá nhiều dầu, muối hoặc đường, đặc biệt nếu ăn cá thường xuyên.

Bên cạnh đó, không nên chỉ ăn một loại cá. Việc thay đổi giữa nhiều loại cá và hải sản giúp chế độ ăn đa dạng hơn về dưỡng chất.

Dù cá thu giàu omega-3, chế độ ăn vẫn nên đa dạng nhiều loại cá và hải sản. FDA khuyến nghị lựa chọn đa dạng các loại cá thuộc nhóm có hàm lượng thủy ngân thấp.

Phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và trẻ nhỏ cần đặc biệt lưu ý khi lựa chọn cá, bởi nhu cầu dinh dưỡng và mức độ phù hợp với từng loại cá có thể khác nhau theo độ tuổi và tình trạng sinh lý.

Khi mua cá thu nguyên con, nên quan sát mắt, mang, da và độ săn chắc của thịt. Cá tươi thường có mắt trong, sáng và hơi lồi tự nhiên; mang có màu đỏ tươi hoặc hồng đỏ, không quá nhớt và không có mùi bất thường. Không nên chọn những con có mắt đục, lõm hoặc khô, mang sẫm màu, nhiều nhớt hay có mùi khó chịu.

Da cá tươi thường sáng bóng, vảy bám chắc và lớp nhớt có màu trong. Khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào thân cá, phần thịt nên săn chắc, có độ đàn hồi và nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu. Nếu thịt mềm nhũn hoặc vết lõm vẫn còn sau khi ấn, nên chọn con khác.

(t/h Znews, Lao Động)