3 tín hiệu đáng mừng vào buổi tối cho thấy bạn có một lá gan khỏe mạnh, khả năng sống thọ cao

Gan là cơ quan "câm lặng", thường không phát tín hiệu đau đớn cho đến khi tổn thương trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo chuyên gia gan mật Chen Wei (Bắc kinh, Trung Quốc), thông qua các biểu hiện sinh lý vào buổi tối, chúng ta hoàn toàn có thể tự kiểm tra tình trạng vận hành của bộ máy thải độc này.

Nếu bạn sở hữu 3 dấu hiệu dưới đây mỗi tối, đó là minh chứng cho một lá gan khỏe mạnh và nền tảng sức khỏe bền bỉ để sống thọ:

1. Ăn ngon miệng và tiêu hóa nhẹ nhàng sau bữa tối

Nhiều người thường cảm thấy đầy bụng, khó tiêu hoặc đau âm ỉ vùng thượng vị bên phải sau bữa tối, nhưng người có lá gan khỏe mạnh thì ngược lại. Gan chịu trách nhiệm tiết mật để phân giải chất béo và protein từ thực phẩm. Khi chức năng gan tốt, quá trình tiết mật diễn ra đều đặn, giúp bạn duy trì cảm giác ngon miệng và bụng dạ luôn nhẹ nhàng sau khi ăn.

Việc không bị đầy hơi hay tiêu chảy vào buổi tối chứng tỏ gan đang thực hiện tốt vai trò hỗ trợ tiêu hóa, giúp thức ăn được chuyển hóa trơn tru trước khi cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

2. Hơi thở cuối ngày không nặng mùi, không đắng miệng

Vào cuối ngày, nếu bạn cảm thấy khoang miệng vẫn sạch sẽ, không có vị đắng và hơi thở không bị nặng mùi (mùi hắc như amoniac), đây là tín hiệu cực kỳ đáng mừng. Khi gan hoạt động kém, nồng độ bilirubin và amoniac trong máu tăng cao, dẫn đến tình trạng miệng đắng và hơi thở có mùi hôi đặc trưng mà việc đánh răng cũng khó giải quyết triệt để.

Chuyên gia Chen Wei nhấn mạnh, người có gan khỏe sẽ có khả năng chuyển hóa và đào thải độc tố tốt, giúp giữ cho môi trường khoang miệng ổn định. Việc không bị đắng miệng vào buổi tối cho thấy túi mật và gan đang vận hành nhịp nhàng, không bị ứ trệ khí huyết.

3. Dễ vào giấc và ngủ sâu giấc

Giấc ngủ chính là "tấm gương" phản chiếu sức khỏe của gan rõ ràng nhất. Một lá gan khỏe mạnh giúp ổn định cảm xúc và điều tiết nhịp sinh học trơn tru, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ một mạch đến sáng mà không bị trằn trọc.

Ngược lại, nếu gan bị quá tải hoặc nhiễm mỡ, quá trình giải độc bị gián đoạn thường khiến con người bị tỉnh giấc giữa đêm (đặc biệt là khung giờ từ 1h - 3h sáng) kèm theo cảm giác bồn chồn. Nếu bạn vẫn có thể ngủ sâu và tràn đầy năng lượng vào cuối ngày, chứng tỏ quá trình trao đổi chất tại gan đang ở trạng thái lý tưởng.

5 loại thực phẩm tự nhiên tốt cho gan

- Các loại rau họ cải (bông cải xanh, cải bắp, bông cải trắng...): Những loại rau này chứa một lượng lớn dưỡng chất từ thực vật như flavonoids, carotenoids, sulforaphane và indol có tác dụng giúp gan loại bỏ các độc tố hóa học và nhiều chất gây ung thư khác nhau.

- Rong biển: Các loại rong biển có thể giúp gan giải độc tố đồng thời ngăn chặn cơ thể hấp thụ các kim loại độc hại và các độc tố khác nhau từ môi trường. Các nhà nghiên cứu tại Đại học McGill ở Canada đã phát hiện ra rằng các hợp chất có trong tảo nâu có thể làm giảm sự hấp thụ của các hạt phóng xạ.

- Giá đỗ: Đây là loại thực phẩm giàu các loại enzyme khác nhau có tác dụng thúc đẩy sự giải và hấp thụ protein.

- Những thực phẩm giàu sulfide (hành tây, tỏi và các loại hành): Thúc đẩy gan sản sinh glutathione, trung hòa các tế bào gốc tự do, giải độc và chống lão hoá.

- Các loại quả mọng (việt quất, dâu tây...): Những chất như anthocyanidin, polyphenol… trong quả mọng có tác dụng chống oxy hóa mạnh và giúp gan bảo vệ tế bào cơ thể khỏi cuộc “tấn công” của các gốc tự do.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, Family Doctor