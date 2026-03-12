3 thói quen "dẫn lối" cho đột quỵ mà bác sĩ thần kinh chẳng bao giờ làm

Một bác sĩ thần kinh đã chia sẻ ba điều ông không bao giờ làm vì nguy cơ gây đột quỵ. Chuyên gia này cho biết trong quá trình làm việc, ông đã từng thấy những điều này kích hoạt tình trạng cấp cứu y khoa có thể gây tử vong.

Đột quỵ xảy ra khi dòng máu đến một phần của não bị tắc nghẽn hoặc một mạch máu bị vỡ, khiến các tế bào não chết do thiếu oxy. Đây là tình trạng cần được điều trị ngay lập tức tại bệnh viện, với các triệu chứng thường gặp như mặt xệ đột ngột, yếu tay và khó nói.

Có nhiều nguyên nhân gây đột quỵ, bao gồm huyết áp cao và cholesterol cao, một số lựa chọn lối sống như hút thuốc. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân bất thường mà có lẽ bạn chưa từng nghĩ tới.

Trong một video được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội TikTok, bác sĩ thần kinh Baibing Chen, tại Mỹ, đã giải thích thêm về những thói quen có thể “dẫn lối” cho đột quỵ. Bác sĩ Chen, người được biết đến trên mạng với tên Dr Bing, nói: “Dưới đây là ba điều tôi không làm với tư cách là một bác sĩ thần kinh, vì tôi đã thấy những trường hợp hiếm gặp bị đột quỵ do các nguyên nhân này.”

Dùng súng massage (Massage gun) ở cổ

Điều đầu tiên trong danh sách của ông là không sử dụng súng massage lên vùng cổ.

“Tôi có thể dùng súng massage ở những nơi khác trên cơ thể, chỉ là không dùng trên cổ,” ông nói.

“Bởi vì có những động mạch chạy dọc hai bên và phía sau cổ của bạn — động mạch cảnh (carotid) và động mạch đốt sống (vertebral arteries) — và chúng cung cấp máu cho não. Trong những trường hợp hiếm, sự rung mạnh hoặc áp lực sâu có thể làm tổn thương lớp lót bên trong của động mạch, đặc biệt nếu bạn có cơ địa dễ bị tổn thương.”

“Điều đó có thể gây ra hiện tượng bóc tách động mạch (dissection), tức là một vết rách nhỏ trong mạch máu, và sau đó cục máu đông có thể hình thành ở đó. Cục máu đông này có thể di chuyển lên não và gây đột quỵ. Hoặc nếu bạn đã có mảng bám trong động mạch mà bản thân không hề biết, sự rung động ở vùng đó có thể làm mảng bám bị bong ra.”

Ngửa cổ quá mức

Tiếp theo, Dr Bing khuyên không nên giữ cổ ở trạng thái “ngửa quá mức” trong thời gian dài. Điều này có nghĩa là đẩy đầu ngửa ra sau vượt quá phạm vi bình thường.

Ông nói: “Điều thứ hai là giữ cổ ngửa quá mức trong thời gian dài, vì điều đó có thể chèn ép hoặc làm gập các động mạch đốt sống.”

Đây là tư thế mà bạn có thể gặp phải khi gội đầu tại salon tóc.

“Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng thực sự có một hội chứng đột quỵ gọi là ‘beauty parlour stroke syndrome’ (hội chứng đột quỵ tại tiệm làm tóc),” Dr Bing cho biết.

“Chúng tôi đôi khi thấy điều này khi mọi người đến tiệm làm tóc và phải ngửa cổ qua bồn gội trong thời gian dài, điều này làm giảm lưu lượng máu trong các động mạch đốt sống, dẫn đến chóng mặt, thay đổi thị lực và thậm chí là đột quỵ.”

“Vì vậy nếu bạn ở trong tư thế đó và cảm thấy có triệu chứng, bạn cần lập tức nói ra ngay.”

Nặn mụn ở “tam giác tử thần”

Điều này có vẻ vô hại nhưng vị chuyên gia cảnh báo không nên nặn mụn ở khu vực trên mặt được gọi là “tam giác tử thần” (triangle of death).

Dr Bing nói thêm: “Điều thứ ba là tôi không nặn mụn, đặc biệt là ở vùng tam giác tử thần, tức là khu vực từ sống mũi kéo xuống đến hai khóe miệng.”

“Lý do là các tĩnh mạch ở khu vực này kết nối với những tĩnh mạch sâu hơn dẫn vào xoang hang (cavernous sinus) gần não. Một nhiễm trùng nghiêm trọng ở khu vực này có thể lan vào bên trong, gây hình thành cục máu đông, nhiễm trùng não, hoặc thậm chí là đột quỵ.”

“Những trường hợp này rất hiếm, nhưng với tư cách là một bác sĩ thần kinh, tôi đã từng thấy chúng — và một khi đã thấy thì bạn sẽ không thể quên được.”