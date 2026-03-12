Tác hại của đồ uống có đường

Dương Trung, Theo vtv.vn 19:00 12/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Sau Tết, nhiều người vẫn đang sử dụng các loại đồ uống có đường...

Ảnh minh họa: Getty Images

Ảnh minh họa: Getty Images

Nguyên nhân do đồ uống còn lại từ những buổi họp mặt gia đình như nước ngọt có ga, trà ngọt đóng chai, nước tăng lực và nước trái cây đóng hộp.

Đồ uống có đường là một trong những nguồn cung cấp đường dư thừa lớn nhất trong chế độ ăn hằng ngày. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, việc tiêu thụ thường xuyên các loại đồ uống có đường có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết rõ.

Từ thực tế đó, WHO nhấn mạnh những tác hại ẩn chứa trong đồ uống có đường, qua đó lan tỏa thông điệp: Hãy lựa chọn đồ uống lành mạnh vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu!

Tác hại của đồ uống có đường- Ảnh 2.

 

Nghiên cứu trên 400 người tiết lộ khung giờ ăn tối làm tăng gấp đôi nguy cơ béo phì, viêm nhiễm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày